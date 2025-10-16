الكشف عن سبب وفاة بطل الملاكمة السابق ريكي هاتون

توفي بطل العالم السابق للملاكمة ريكي هاتون منتحرًا وعُثر عليه مشنوقًا في منزله، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز، التي استشهدت بجلسة استماع لمحكمة الطب الشرعي في جنوب مانشستر كشفت عن السبب الأولي للوفاة يوم الخميس.

توفي هاتون، الذي أصبح بطل العالم في فئتي وزن الوسط ووزن الوسط وكان من المقرر أن يحاول العودة خلال نوبة ديسمبر، الشهر الماضي.

كان عمره 46 سنة.

يقال إن بول سبيك، مدير هاتون، اكتشفه “غير مستجيب” في غرفته في 14 سبتمبر بعد أن لم يحضر هاتون حدثًا في اليوم السابق وبعد وصول سبيك ليقوده إلى المطار في رحلة إلى دبي، وفقًا لصحيفة ذا أثليتيك.

وسيكون هناك تحقيق كامل في 20 مارس بعد جلسة الاستماع الأولية التي استمرت 10 دقائق يوم الخميس، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وفي بيان نُشر على إنستغرام بعد وفاته، كتبت عائلة هاتون وفريقه أنه كان في “مكان جيد” على الرغم من “الصراعات الموثقة جيدًا” – مع الاكتئاب والكحول والمخدرات – وكان يتطلع إلى محاولته العودة إلى دبي في نهاية العام.

وكتبت عائلته وفريقه: “لقد كان متحمسًا للمستقبل؛ وكانت حقيبته جاهزة للذهاب إلى دبي للترويج لمباراة العودة، وكان يخطط لإقامة احتفال في دبي ستكون فتاتاه المحبوبتان ميلي وفيرن مركزًا له”. “لقد كان متحمسًا لأنهم سيرونه يقاتل للمرة الأولى شخصيًا.”

وذكرت صحيفة أثليتيك أن عائلة هاتون رأته آخر مرة قبل يومين من وفاته.

لم يقاتل هاتون بشكل احترافي منذ عام 2012، المعروف باسم “القاتل المحترف”، ولكن خلال مسيرته التي استمرت 15 عامًا، جمع رقمًا قياسيًا 45-3 مع 32 فوزًا بالضربة القاضية وشارك في الكثير من المعارك رفيعة المستوى – بما في ذلك ضد فلويد مايويذر وماني باكياو، وكلاهما انتهى بخسائر.

<br />

أقيمت جنازة يوم الجمعة في كاتدرائية مانشستر، حيث اصطف المشجعون في الشوارع لتكريم شخص وصفه الملاكم البريطاني أمير خان لوكالة أسوشيتد برس بأنه “أحد أكبر الأسماء في الملاكمة من مانشستر والبلاد أيضًا”.

وتدفقت التعازي أيضًا من جميع أنحاء عالم الملاكمة بعد الإعلان عن وفاته الشهر الماضي، حيث كتب تايسون فيوري على إنستغرام أن هاتون كان “أسطورة” ونشر خان عن أهمية الحديث عن الصحة العقلية.

وكتب خان في منشوره جزئيًا: “في بعض الأحيان، تحدث أصعب معركة في الصمت، في العقل”. “الصحة العقلية ليست ضعفًا. إنها جزء من كوننا بشرًا. ويجب أن نتحدث عنها. يجب أن نتواصل. يجب أن نعتمد على بعضنا البعض.”

إذا كنت تعاني من أفكار انتحارية أو تعاني من أزمة تتعلق بالصحة العقلية، يمكنك الاتصال أو إرسال رسالة نصية إلى 988 أو الدردشة على 988lifeline.org للحصول على استشارات مجانية وسرية في الأزمات.