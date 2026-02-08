الكلف “الشارب” لدى سيلينا غوميز شائع جدًا – وإليك كيفية علاجه

تحدثت نجمة مسلسل “Only Murders in the Building” سيلينا غوميز، إلى متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، لتتناول تعليقاً من أحد المعجبين يتساءل: “كيف تحلق شاربك؟”. قالت الممثلة ضاحكة: “قلت لنفسي: “لقد فهمت الأمر تمامًا”، وأضافت: “إنه في الواقع ليس كذلك! إنه الكلف الذي أعاني منه. أنا أعتني به وأعالجه، لكن نعم لا، إنه موجود”. وعرضت جوميز أسلوبها الواثق في الجمال، وقالت: “أنا بالفعل أعاني من الكلف والبثور” قبل أن تقوم بتقريب الصورة بالكاميرا لمنح متابعيها رؤية أقرب. “إنها في الواقع من الشمس، لذلك من الواضح أنه يتعين عليك ارتداء واقي الشمس وتوخي الحذر،” نصحت (عبر E! News).
وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن الكلف، الذي يُعرف أحيانًا باسم “قناع الحمل”، يحدث بسبب الإفراط في إنتاج صبغة الميلانين في الجلد. يمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع بنية أو رمادية مزرقة أو النمش. كما لاحظوا أيضًا أن هذه الحالة الشائعة ليست ضارة وعادةً ما تتلاشى في غضون أشهر.
كيفية علاج الكلف
الخطوة الأولى في علاج الكلف هي مراجعة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على التشخيص. توضح جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أنها قد تستخدم جهازًا يسمى مصباح وود أو منظار الجلد لإلقاء نظرة فاحصة على بشرتك. من المهم أيضًا استبعاد أي حالات جلدية أخرى قد تسبب أعراضك، لذلك قد يقوم طبيبك بإجراء خزعة من الجلد للمساعدة في إجراء التشخيص.
تقول كلية الطب بجامعة هارفارد أن أدوية تفتيح البشرة، مثل الهيدروكينون، وحمض الأزيليك، وحمض الكوجيك، والنياسيناميد، والسيستامين، والروسيلول، وحمض الترانيكساميك، هي أكثر العلاجات شيوعًا للكلف. ومع ذلك، يُنصح النساء الحوامل بتجنبها، باستثناء حمض الأزيليك.
إذا لم تنجح هذه الأدوية، فقد يضيف طبيبك تقشيرًا كيميائيًا لإزالة الطبقة الخارجية من الجلد حيث توجد الصبغة الزائدة. يمكن القيام بذلك باستخدام مواد مثل حمض الجليكوليك وأحماض ألفا هيدروكسي وحمض الساليسيليك. هناك خيار آخر وهو العلاج بالليزر، والذي يمكن أن يدمر الخلايا الصبغية. يمكن أن يكون تناول دواء الستيرويد مفيدًا في تقليل الالتهاب.
كيفية تجنب الإصابة بالكلف
وتكرر الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية توصية جوميز بحماية بشرتك باستخدام واقي الشمس. يشرحون أن التعرض لأشعة الشمس يحفز الجلد على إنتاج الصبغة، لذلك لمنع حدوث السواد – أو التفاقم، إذا كنت مصابًا بالكلف بالفعل – من الضروري حماية بشرتك باستخدام واقي شمسي واسع النطاق بمعامل حماية SPF 30 أو أعلى يحتوي على مركبات مثل أكسيد الزنك، وثاني أكسيد التيتانيوم، أو أكسيد الحديد. إذا كنت قلقة من أن هذه المكونات ستجعل بشرتك تبدو بيضاء، فحاولي استخدام واقي الشمس الملون.
تشمل الطرق الأخرى لحماية بشرتك ارتداء قبعة واسعة الحواف عندما تغامر بالخارج والبقاء في الظل كلما أمكن ذلك. تضيف كليفلاند كلينك أنه يجب عليك ارتداء القبعات ذات معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) الذي يزيد عن 50.
ويوضحون أيضًا أن اتباع نظام غذائي يتضمن كمية كافية من فيتامين د قد يساعد. ويقترحون أيضًا تقليل استخدامك لأجهزة التلفاز ذات شاشات LED والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر نظرًا لأن الضوء الأزرق قد يساهم في هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك، قد ترغبين في التفكير في استخدام وسيلة غير هرمونية لتحديد النسل.