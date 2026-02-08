الكلف “الشارب” لدى سيلينا غوميز شائع جدًا – وإليك كيفية علاجه

تحدثت نجمة مسلسل “Only Murders in the Building” سيلينا غوميز، إلى متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، لتتناول تعليقاً من أحد المعجبين يتساءل: “كيف تحلق شاربك؟”. قالت الممثلة ضاحكة: “قلت لنفسي: “لقد فهمت الأمر تمامًا”، وأضافت: “إنه في الواقع ليس كذلك! إنه الكلف الذي أعاني منه. أنا أعتني به وأعالجه، لكن نعم لا، إنه موجود”. وعرضت جوميز أسلوبها الواثق في الجمال، وقالت: “أنا بالفعل أعاني من الكلف والبثور” قبل أن تقوم بتقريب الصورة بالكاميرا لمنح متابعيها رؤية أقرب. “إنها في الواقع من الشمس، لذلك من الواضح أنه يتعين عليك ارتداء واقي الشمس وتوخي الحذر،” نصحت (عبر E! News).

وفقًا لعيادة كليفلاند، فإن الكلف، الذي يُعرف أحيانًا باسم “قناع الحمل”، يحدث بسبب الإفراط في إنتاج صبغة الميلانين في الجلد. يمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع بنية أو رمادية مزرقة أو النمش. كما لاحظوا أيضًا أن هذه الحالة الشائعة ليست ضارة وعادةً ما تتلاشى في غضون أشهر.