الكلمة الأولى فك تشفير من مخطوطة دمرها جبل فيزوفيوس تقريبًا

في هذه المرحلة ، لن يتعرف قلة من الناس على أسماء “Pompeii” و “Mt. Vesuvius”. مرة أخرى في 79 م ، اندلع Vesuvius وإبادة الريف المحيط. قام البركان ببرك غاز الكبريتيك في الهواء ، هطل الرماد الأبيض والخفاف ، وابتلع مدن بومبي و Herculaneum في تدفق الحزم الحار لدرجة أن السوائل في أجسام الضحايا تبخرت وتحولت دماغ رجل واحد إلى الزجاج. في أي مكان من 2000 إلى 16000 من 20،000 من سكان توفي في ساعات فقط.
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إن لم يكن من أجل العمل الذكي لـ Giuseppe Fiorelli المولود في نابولي ، فقد تكون ذكرى جبل فيزوفيوس باهتة بكثير مما هي عليه. إنه الشخص الذي توصل إلى فكرة سكب الجص في الثقوب على شكل الإنسان الذي تركته أجساد مضمنة في الحمم البركانية فيزوف حول بومبي و Herculaneum. والآن بفضل بعض الاختراقات التكنولوجية الجديدة والمختلفة للغاية ، يمكننا معرفة المزيد عن المدن أكثر من أي وقت مضى. أدخل تحدي Vesuvius ، الذي يدعو إلى الأفراد الجريئين من الجمهور لاستخدام الذكاء الاصطناعى لفعل ما لم يتمكن أحد من فعله من قبل: قراءة مخطوطات البرديات المتفحمة والكربنية المكتشفة في Herculaneum.
على الرغم من أن Fiorelli بدأ التنقيب في بومبي في عام 1860 ، إلا أنه تم اكتشاف أكثر من 1800 مخطوطات هرنية في الموقع قبل ذلك الوقت في عام 1752. لم تستطع التمرير ، ولا يمكن أن تُفصل دون تدميرها. لقد جلسوا غير مقروقين ليس فقط منذ اكتشافهم ، ولكن منذ أن اندلع Vesuvius قبل حوالي 2000 عام. لكن الآن ، بعد 20 عامًا من أعمال علوم الكمبيوتر ، يمكننا أن نلاحف المخطوطات ومحاولة قراءتها. وقد لا تكون إحدى الكلمات الأولى التي يطفو على السطح هي ما تتوقعه: “الاشمئزاز”.
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تحدي تحدي Vesuvius للجمهور
بالنظر إلى مخطوطات البردي المتفحمة الموجودة في Herculaneum في عام 1752 ، ستُغفر لك للاعتقاد بأنها سجلات الفحم. ولكن يمكنك أيضًا رؤية حلقات متحدة المركز من البرديات المتداخلة من خلال النظر إلى نهاية كل التمرير القصيرة. كيف يمكن أن نقرأ الكلمات في الداخل؟ كان هذا هو السؤال الذي يواجه أستاذًا من خريجي علوم الكمبيوتر بجامعة كنتاكي ، برنت سيلز ، عندما ساعد في انطلاق تحدي Vesuvius في عام 2023. إن فكرة التحدي الأساسية بسيطة: اقرأ لفائف دون تدميرها ، مما يعني دون كشفها. وبعبارة أخرى ، فإن تحويل الإصدارات ثلاثية الأبعاد المتمحورة ضوئيًا من اللفائف إلى إصدارات ثنائية الأبعاد مسطحة وقابلة للقراءة.
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للقيام بذلك ، يدعو Vesuvius Challenge أفراد الجمهور إلى استخدام تكنولوجيا التصوير والرياضيات الشاقة لتدريب الذكاء الاصطناعي على هذه المهمة. حتى أن هناك تطبيقًا قائمًا على الويب ، Neuroglancer ، يمكنك استخدامه لفحص الإصدار ثلاثي الأبعاد المدرج من التمرير. ولكن كما يقول الموقع ، “إن تتبع الأوراق ثلاثية الأبعاد من خلال هذه اللفخ التالفة أمر مستحيل تقريبًا في بيانات المسح الخام. تمثيلات أكثر تنظيماً … تبسيط مهام المصب بشكل كبير.”
عند الحديث عن تلك التمثيل المنظم-ولإظهار صعوبة المهمة المطروحة-تصف صفحة Unclapping Page في التحدي نسخة ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة من التمرير بأنها “سطح جين قابل للتطوير-0 يسمح لك ببناء معارف متساوي الأبعاد على الأبعاد على المنوع ، وبالتالي تحديد أساس محلي “. يرى؟ قابلية للتنفيذ تمامًا. لقد منحوا بالفعل حوالي 1.5 مليون دولار في جوائز لمختلف الأشخاص حتى الآن.
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الاشمئزاز في هرقلان قديم
حاليًا ، شق تحدي Vesuvius طريقه إلى التمرير الخامس Herculaneum ، المعروف داخليًا باسمه الفني لـ PHERC. 172. ولكن لأن الأشخاص الذين يخضعون للتحدي لا يمكنهم قراءة اليونانية القديمة ، فإن تفسير اللفائف يقع على عاتق العلماء. لذلك ، ننتقل إلى جامعة أكسفورد ، التي لديها ثلاثة من اللفائف. كما تقول مكتبات البودليان بالجامعة ، ظهرت كلمة غريبة مرتين في وقت مبكر من الترجمة: “Διατροπή” أو “الاشمئزاز”.
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بدون سياق ، هناك طريقة صفرية تمامًا لمعرفة ما يعنيه الكاتب. هل كانوا يتحدثون عن كباب إجمالي لديهم في الزاوية Thermopolium ، الملقب ، مفصل الوجبات السريعة؟ هل كان الكاتب يربط إهانة على سياسي محلي ، كما هو الحال مع الإحساس بالاشمئزاز الأخلاقي؟ هل كانوا يشكون من صحة الإبط رئيسه؟ يمكننا أن نقول ، “لن نعرف أبدًا” ، لكن هذا ليس صحيحًا. مع مزيد من البحث من قبل المساهمين في تحدي Vesuvius ومزيد من الأعمال التفسير من قبل العلماء ، سنعرف. إنها مسألة وقت فقط.
ومع ذلك ، لدينا بالفعل فكرة مثيرة للاهتمام. لم تكن مخطوطات Herculaneum فقط مخطوطات عشوائية موجودة في كومة في الشارع. تم دفنهم أقل من 65 قدمًا من الرماد والطين في مقر إقامة لوسيوس كالبورنيوس بيسون كايسونينوس ، وهو صهر لا يوليوس قيصر. ولم تكن مجرد مجموعة من القصاصات ، إما – كانت مكتبة Caesoninus الخاصة بأكملها. هذا يعني أن المخطوطات يمكن أن تحتوي على أي شيء من الأدبيات إلى الكتابة التاريخية إلى المستندات القانونية إلى رسائل خاصة إلى أي شيء آخر. الاحتمالات غير محدودة ، مما يجعل نتائج تحدي Vesuvius أكثر روعة.
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