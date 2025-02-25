الكلمة الأولى فك تشفير من مخطوطة دمرها جبل فيزوفيوس تقريبًا

في هذه المرحلة ، لن يتعرف قلة من الناس على أسماء “Pompeii” و “Mt. Vesuvius”. مرة أخرى في 79 م ، اندلع Vesuvius وإبادة الريف المحيط. قام البركان ببرك غاز الكبريتيك في الهواء ، هطل الرماد الأبيض والخفاف ، وابتلع مدن بومبي و Herculaneum في تدفق الحزم الحار لدرجة أن السوائل في أجسام الضحايا تبخرت وتحولت دماغ رجل واحد إلى الزجاج. في أي مكان من 2000 إلى 16000 من 20،000 من سكان توفي في ساعات فقط.

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إن لم يكن من أجل العمل الذكي لـ Giuseppe Fiorelli المولود في نابولي ، فقد تكون ذكرى جبل فيزوفيوس باهتة بكثير مما هي عليه. إنه الشخص الذي توصل إلى فكرة سكب الجص في الثقوب على شكل الإنسان الذي تركته أجساد مضمنة في الحمم البركانية فيزوف حول بومبي و Herculaneum. والآن بفضل بعض الاختراقات التكنولوجية الجديدة والمختلفة للغاية ، يمكننا معرفة المزيد عن المدن أكثر من أي وقت مضى. أدخل تحدي Vesuvius ، الذي يدعو إلى الأفراد الجريئين من الجمهور لاستخدام الذكاء الاصطناعى لفعل ما لم يتمكن أحد من فعله من قبل: قراءة مخطوطات البرديات المتفحمة والكربنية المكتشفة في Herculaneum.

على الرغم من أن Fiorelli بدأ التنقيب في بومبي في عام 1860 ، إلا أنه تم اكتشاف أكثر من 1800 مخطوطات هرنية في الموقع قبل ذلك الوقت في عام 1752. لم تستطع التمرير ، ولا يمكن أن تُفصل دون تدميرها. لقد جلسوا غير مقروقين ليس فقط منذ اكتشافهم ، ولكن منذ أن اندلع Vesuvius قبل حوالي 2000 عام. لكن الآن ، بعد 20 عامًا من أعمال علوم الكمبيوتر ، يمكننا أن نلاحف المخطوطات ومحاولة قراءتها. وقد لا تكون إحدى الكلمات الأولى التي يطفو على السطح هي ما تتوقعه: “الاشمئزاز”.

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