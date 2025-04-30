الكوليسترول الخلفي أكثر خطورة مما تعتقد

على غرار ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول ، فإن وجود LP عالية (A) لا يعاني من أعراض. على الرغم من أن وجود أحد أفراد الأسرة مع ارتفاع LP (A) يزيد من خطر الحصول على مستويات أعلى من LP (A) ، فإن عوامل أخرى قد تزيد من مخاطرك. قد يكون لدى الأشخاص المصابين بتراث أفريقي أو جنوب آسيا مستويات أعلى من LP (A) ، ولكن قد يؤدي مرض السكري بعد انقطاع الطمث ، ومرض السكري ، وأمراض الكلى المزمنة أيضًا إلى زيادة مستويات LP (A).

إذا كان لديك أي من عوامل الخطر المتمثلة في أمراض القلب أو LP (A) المرتفعة ، فقد يطلب طبيبك اختبارًا خاصًا لـ LP (A). يمكن أيضًا فحص الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي ، وهي حالة وراثية تؤدي إلى تراكم عالٍ بشكل غير عادي من الكوليسترول LDL ، من أجل LP (A). على عكس اختبار الكوليسترول الروتيني ، أخبر أخصائيي القلب أخبار NBC أن هناك حاجة فقط إلى اختبار LP (A) لأن هذه المستويات لا تتغير عادة.

في حين أن تطوير عادات صحية يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة ، فإنها لا تؤثر على مستويات LP (A). هذا لا يعني أنه ليس لديك خيارات. يمكن أن تقلل تغييرات نمط الحياة من خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل إدارة الكوليسترول والوزن LDL ، وتناول نظام غذائي صحي ، وممارسة التمارين الرياضية. كما أنه يساعد على الحد من تعاطي الكحول والإقلاع عن التدخين.