الكوليسترول الخلفي أكثر خطورة مما تعتقد

حتى لو كنت لا تزال شابًا ، فمن المهم مراقبة الكوليسترول. مستويات الكوليسترول الخاصة بك تعني أكثر مما تعتقد ، خاصة إذا كان لديك شروط مثل السمنة أو مرض السكري. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يخضع البالغون لعروض الكوليسترول في الكوليسترول كل 4 إلى 6 سنوات. نظرًا لأن مستويات الكوليسترول تميل إلى الارتفاع مع تقدم العمر ، فقد ترغب في النظر في فحوصات أكثر تكرارًا. يقيس اختبار الكوليسترول القياسي مستويات الكوليسترول LDL (السيئ) ، والكوليسترول HDL (جيد) ، والدهون الثلاثية.
ومع ذلك ، قد لا يكتشف فحص الكوليسترول الروتيني نوعًا معينًا من الكوليسترول المعروف باسم البروتين الدهني (A) أو LP (A). هذا الشكل “الخفي” من الكوليسترول موروث وراثيا ويؤثر على واحد من كل خمسة أشخاص في جميع أنحاء العالم ، وفقا لجمعية القلب الأمريكية. على الرغم من أنها شكل من أشكال الكوليسترول ، إلا أن LP (A) أكثر خطورة لأنه يميل إلى الالتزام بجدران الأوعية الدموية. تشبههم كليفلاند كلينك بتسريع المطبات في الأوعية الدموية. مع مرور الوقت ، يمكن أن تمنع مطبات السرعة هذه تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية ، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية. يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع LP (A) من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الشريان التاجي ، حتى لو كان لديهم نمط حياة صحي.
LP (A) العالي ليس لديه أعراض
على غرار ارتفاع الكوليسترول في الكوليسترول ، فإن وجود LP عالية (A) لا يعاني من أعراض. على الرغم من أن وجود أحد أفراد الأسرة مع ارتفاع LP (A) يزيد من خطر الحصول على مستويات أعلى من LP (A) ، فإن عوامل أخرى قد تزيد من مخاطرك. قد يكون لدى الأشخاص المصابين بتراث أفريقي أو جنوب آسيا مستويات أعلى من LP (A) ، ولكن قد يؤدي مرض السكري بعد انقطاع الطمث ، ومرض السكري ، وأمراض الكلى المزمنة أيضًا إلى زيادة مستويات LP (A).
إذا كان لديك أي من عوامل الخطر المتمثلة في أمراض القلب أو LP (A) المرتفعة ، فقد يطلب طبيبك اختبارًا خاصًا لـ LP (A). يمكن أيضًا فحص الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي ، وهي حالة وراثية تؤدي إلى تراكم عالٍ بشكل غير عادي من الكوليسترول LDL ، من أجل LP (A). على عكس اختبار الكوليسترول الروتيني ، أخبر أخصائيي القلب أخبار NBC أن هناك حاجة فقط إلى اختبار LP (A) لأن هذه المستويات لا تتغير عادة.
في حين أن تطوير عادات صحية يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة ، فإنها لا تؤثر على مستويات LP (A). هذا لا يعني أنه ليس لديك خيارات. يمكن أن تقلل تغييرات نمط الحياة من خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل إدارة الكوليسترول والوزن LDL ، وتناول نظام غذائي صحي ، وممارسة التمارين الرياضية. كما أنه يساعد على الحد من تعاطي الكحول والإقلاع عن التدخين.
الأدوية في الأفق لعلاج LP (أ)
للمساعدة في تقليل مخاطر المضاعفات بسبب ارتفاع مستوى LP (A) ، قد يوصي طبيبك أيضًا بتناول الأسبرين أو الستاتين أو مثبط PCSK9 للمساعدة في خفض الكوليسترول LDL (فيما يلي بعض الآثار الجانبية لأدوية الكوليسترول). تجارب سريرية للعقاقير للمساعدة في خفض LP (A) على وجه التحديد. وفقًا لـ WebMD ، يتم تطوير خمسة أدوية حاليًا.
قامت Ionis Pharmaceuticals بتطوير Pelacarsen ، والتي وجد أنها آمنة وفعالة في خفض LP (A) في التجارب السريرية السابقة. ذكرت مقالة 2023 في مجلة علم الدهون السريري أن جرعة واحدة من الحوض يمكن أن تقلل LP (A) بنسبة تصل إلى 74 ٪ ، اعتمادًا على الجرعة. قامت Novartis Pharmaceuticals بترخيص الدواء ، ومن المتوقع أن تكون نتائج تجاربها السريرية في المرحلة الثالثة هذا العام.
تم العثور على تجربة Eli Lilly and Company للمرحلة الثانية من Lepodisiran لخفض LP (A) بنسبة 94 ٪ في أعلى جرعة بعد 60 و 180 يومًا ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 في مجلة نيو إنجلاند للطب. حتى أقل جرعة من Lepodisiran أظهرت انخفاض 41 ٪ في LP (A). تقوم الشركة حاليًا بتسجيل المشاركين في تجارب المرحلة الثالثة. تم نشر نتائج تجربة AMGEN المرحلة الثانية على Olpasiran في مقال 2024 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب. خفضت أعلى جرعة في Olpasiran LP (A) بنسبة 84 ٪ وحافظت على تلك المستويات لمدة عام تقريبًا بعد العلاج.