اللاعبون الذين تبرئوا في Hockey Canada Trial Assault Trial المؤهلين للتوقيع

تقوم NHL بإعادة خمسة لاعبين تبرئوا من تهم الاعتداء الجنسي في وقت سابق من هذا الصيف فيما يتعلق بمزاعم من حادثة مزعومة لعام 2018 بعد حدث هوكي كندا في أونتاريو.

قال الدوري في بيان مساء الخميس ، بعد أن أصبحوا مؤهلين للتوقيع مع فريق NHL في مباريات NHL التي تبدأ في الأول من ديسمبر ، في بيان مساء الخميس ، بعد أن أصبحوا مؤهلين للتوقيع مع فريق NHL في NHL ابتداءً من ألعاب NHL التي تبدأ في الأول من ديسمبر ، إن ديلون دوبي وكال فوت وأليكس فورمنتون وكارتر هارت ومايكل ماكلويد للعب في ألعاب NHL ابتداءً من 1 ديسمبر.

تعتبر دوبي ، فوت ، هارت و McLeod وكلاء حرة غير مقيدين وحرية التوقيع مع أي نادي ، في حين أن Formenton هو وكيل حرة مقيدة في المجموعة 2 لا يزال مدرجًا في قائمة احتياطي أعضاء مجلس الشيوخ ، وفقًا لـ The Athletic.

يمكن للاعبين الخمسة أن يبدأوا في تكييف فريقهم الجديد – في حالة توقيعهم – ابتداءً من 15 نوفمبر ، وفقًا للمنفذ.

تمت تبرئة دوبي ، فوت ، هارت ، فورمنتون وماكليود في يوليو بعد امرأة ، تم تحديدها على أنها EM ، زعمت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي على مدار عدة ساعات في غرفة فندق في لندن ، أونتون ، في يونيو 2018 بعد احتفال به هوكي كندا لقب بطولة العالم للناشئين من قبل في وقت سابق من عام.

قضت ماريا كاروكيا ، قاضية محكمة أونتاريو ، بأن المدعين العامين لم يثبتوا قضيتهم وأنها لم تجد الأدلة “موثوقة أو موثوقة”.

في إعلان يوم الخميس ، قال NHL إن “الدوري قرر أن السلوك في القضية لا يقل عن المعايير والقيم التي تتوقعها الدوري ونواديها الأعضاء.”

“كل لاعب من اللاعبين ، استنادًا إلى اجتماعات شخصية مع الدوري بعد الأحكام ، أعرب عن أسفه وندمه على تصرفاته. ومع ذلك ، نعتقد أن سلوكهم يتطلب الانضباط الرسمي الذي فرضه الدوري” ، تابع البيان. “تتوقع الدوري ويتطلب ذلك ، إلى الأمام ، أن كل لاعب من اللاعبين سوف يدعمون المعايير المطلوبة من لاعبي NHL داخل وخارج الجليد.”

وقالت جمعية لاعبي NHL في بيان إنها قد وصلت إلى “قرار” مع الدوري من أجل “تجنب نزاع طويل الأمد من شأنه أن يتسبب في مزيد من التأخير”.

وخلص البيان إلى أن “نعتبر الأمر الآن مغلقًا ونتطلع إلى عودة اللاعبين”.

أطلقت شرطة لندن في البداية تحقيقًا في المزاعم في الأسبوع الذي يُزعم فيه أنهم قد حدثوا وأنهى التحقيق في فبراير 2019 ، لكن انتقادات تعامل الهوكي كندا مع الحادث أدت إلى إعادة فتح التحقيق في يوليو 2022.

وبحسب ما ورد كانت فرق NHL تستفسر عن أهلية اللاعبين ، حيث أخبر نائب المفوض بيل دالي ESPN هذا الأسبوع أنه “لم يكن الكثير منهم ، لكن البعض يتسابق مع ماهية الوضع ، تمامًا كما ستسأل عن الوضع”.

وقال للمخرج “لا أعرف ما إذا كان هذا يعني أن لديهم مصلحة (في التوقيع عليها) أم لا ، لكنهم كانوا يتحققون من الحالة من وقت لآخر”.

يعد هارت أحد أبرز الأسماء من بين هؤلاء اللاعبين الخمسة بعد أن أمضوا خمسة مواسم كحارس مرمى للنشرات ، ومن المتوقع أن يستمد اهتمامًا من فرق NHL.