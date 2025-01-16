اللاعب الأول في فريق Islanders Cole Eiserman يرقى إلى مستوى التوقعات في BU

إنه في منتصف موسمه الجامعي الأول فقط، لكن كول آيزرمان يتطلع بالفعل إلى أن يصبح اللاعب الذي تصوره سكان الجزيرة عند صياغته في المركز العشرين بشكل عام في الصيف الماضي.

كان آيزرمان واحدًا من أكثر اللاعبين المحتملين استقطابًا في المسودة – وهو هداف مولود ولديه أسئلة حول بقية لعبته – وقد قفز سكان الجزيرة في إنفاق أول اختيار لهم في الجولة الأولى منذ عام 2019 عليه. لقد كان تصويتًا للثقة في قدرة آيزرمان المطلقة ومدرب جامعة بوسطن جاي باندولفو، أحد مساعدي لو لامورييلو. ولكن في الغالب السابق.

للحصول على تأييد جيد، لا تنظر إلى أبعد من ماكلين سيليبريني، زميل آيزرمان في الغرفة في مدرسة شاتوك سانت ماري الإعدادية وأحد أصدقائه المقربين.

وقال سيليبريني الأسبوع الماضي: “إنه هداف لا يصدق”. “لقد استمتعت كثيرًا باللعب معه لأنني كنت أعلم أنه إذا أعطيته الكرة فسوف يسجل.”

لقد استمر ذلك في BU. خلال أول 18 مباراة جامعية له، حصل آيزرمان على 19 نقطة، بما في ذلك ثلاثية في نهاية الأسبوع الماضي ضد فيرمونت.

لقد حقق أيضًا متوسط ​​​​نقطة لكل مباراة مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية أثناء فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين، حيث احتضن دور المهاجم الثالث عشر خلال جولة خروج المغلوب.

قال آيزرمان لصحيفة The Post عبر الهاتف يوم الأربعاء: “أعتقد أن عقليتي لا تتغير أبدًا مع تسجيل الأهداف”. “أعتقد أن الأمر يدور في ذهني دائمًا. أريد دائمًا أن أفعل ذلك في كل نوبة عمل هناك. بالنسبة لي في لعبة الكلية، مع تقدمك في المستويات، تكون فرصتك في التسجيل في كل لعبة محدودة. بالنسبة لي، الأمر حاد بقدر ما أستطيع عقليًا.

“أستعد كل أسبوع لأكون جاهزًا لقطتي. أعلم أن تسديدتي جاهزة للمباراة، لكني مستعد ذهنيًا لوضعها في الشباك عندما تسنح لك الفرصة. يأتي ذلك من حين لآخر، وفي بعض الألعاب، لا يحدث بالقدر الذي تريده. عندما يحدث ذلك، من الأفضل أن تكون مستعدًا لوضع الكرة في الشباك.”

تحدث آيزرمان في المسودة عن رغبته في إضافة المزيد من القوة البدنية إلى لعبته، وكان ذلك جزءًا من التكيف مع الكلية.

تُعد تسديدته من بين أفضل اللقطات التي تم صياغتها في الصيف الماضي، ولكن على ارتفاع 6 أقدام و200 رطل، يمكن للاعب آيزرمان البالغ من العمر 18 عامًا أن يكمل لعبته أكثر.

وقال: “أعتقد أن الكثير منها يتعلق بمعارك أمام الشباك”. “عدم السماح للمدافعين بدفعك، وفصل اللاعبين عن كرات الصولجان في الزوايا، والتعرض للصدمات كلما سنحت لك الفرصة. هذا الانقسام، الانفصال، مهم حقًا، خاصة عندما يكون الرجال أقوياء وسريعين جدًا الآن.

على الرغم من الإنتاج، لا يزال آيزرمان يتكيف مع مستوى الكلية. مع عيد ميلاده في أغسطس، فهو أحد أصغر الطلاب المحتملين في فصله، ومن المحتمل أن يكون لديه عام آخر على الأقل في جامعة بوسطن – إن لم يكن عامين – قبل توقيع صفقة الدخول مع Islanders.

وقال آيزرمان إنه سمع في بعض الأحيان من مدربي تطوير اللاعبين في الفريق، لكن سكان الجزيرة سمحوا له بذلك إلى حد كبير. The Terriers، 11-7-1 يدخل عطلة نهاية الأسبوع ذهابًا وإيابًا ضد نيو هامبشاير، في خضم المعركة من أجل لقب الهوكي الشرقي، وحتى الآن، يبدو جيدًا للحصول على رصيف بطولة NCAA.

بالنسبة لأيزرمان، الذي قضى العامين الماضيين في برنامج تطوير المنتخب الوطني، حيث تكون جميع المباريات عبارة عن معارض تقريبًا، هناك بعض التعديل في التواجد في دوري تكون فيه كل مباراة تنافسية.

وقال: “كل فريق يريد الفوز، كل هذه النقاط مهمة في كل مباراة”. “عندما تجد اللاعبين الأكبر سنًا، فإن الشيء الوحيد الذي يريدون فعله هو الفوز، الفوز، الفوز. لذلك فهو يجعل كل مباراة صعبة للغاية. لا يمكنك أبدًا خوض أي مباراة براحة”.