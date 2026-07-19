اللحظات الأكثر إثارة للجدل في كأس العالم: VAR، ميسي، بالوغون وأكبر المناقشات في كرة القدم

على مدى الأسابيع الستة الماضية، تميزت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بأهداف مذهلة وملاعب ممتلئة بالكامل ونجوم بارزون لا يُنسى.

الآن وقد اقتربنا من المباراة النهائية في ملعب ميتلايف، فقد حان الوقت لإلقاء نظرة على بعض اللحظات الأكثر إثارة للجدل في البطولة على أرض الملعب.

سواء كانت بطاقة حمراء، أو تسلل مجهري، أو ركلة جزاء تم احتسابها بعد مراجعة مطولة، أو قرار مثير للجدل لم يلق نظرة ثانية مطلقًا، أصبحت التكنولوجيا والتحكيم جزءًا من كأس العالم هذا مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي ولامين يامال. وكانت بعض القرارات صحيحة بشكل لا يمكن إنكاره بموجب نص القانون. وترك آخرون اللاعبين والمديرين والملايين من المشجعين يتساءلون عما إذا كانت كرة القدم أصبحت تعتمد بشكل كبير على التحليل الجنائي.

إليكم اللحظات العشر التي أثارت أعلى المناقشات في البطولة.

10. البطاقة الحمراء المفجعة لبريل إمبولو لسويسرا

تغيرت مباراة سويسرا في ربع النهائي ضد الأرجنتين في لحظة.

أنذر الحكم جواو بينهيرو في البداية الأرجنتيني لياندرو باريديس بعد تحدي روتيني على بريل إمبولو قبل تدخل VAR. وبموجب بروتوكول FIFA الجديد لتحديد الهوية الخاطئة، اختفت البطاقة الصفراء التي حصل عليها باريديس، بينما تلقى إمبولو بدلاً من ذلك البطاقة الصفراء الثانية للمحاكاة بعد أن أظهرت الإعادة أنه بالغ في التلامس.

وأجبر الطرد سويسرا على لعب وقت إضافي بعشرة لاعبين قبل أن تخسر 3-1.

ولم يقبل المدير الفني السويسري مراد ياكين أبدا النتيجة، واصفا القاعدة بأنها “غير مقبولة على الإطلاق” وأصر على أن فريقه “يستحق أن يكون في الدور قبل النهائي”. لم يكن إحباطه منصبًا على أسلوب إمبولو بقدر ما كان على سبب إصدار البطاقة الصفراء الأصلية في المقام الأول، مما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل التي حسمت المباراة.

9. فينيسيوس جونيور يخسر هدفاً بعد لمسة بسيطة

وفي نهاية المطاف، تغلبت البرازيل على اسكتلندا بنتيجة 3-0، لكن الجدل استمر.

سرق فينيسيوس جونيور الكرة بعد تردد جاك هندري في التعامل مع الكرة وبدا أنه يسجل هدفًا نظيفًا. وبدلاً من ذلك، حكم VAR بأن نجم ريال مدريد ارتكب خطأً قبل لحظات على الرغم من الحد الأدنى من الاتصال.

حتى محللي التحكيم اعترفوا بأن اسكتلندا حصلت على فترة راحة.

اختفى الهدف . بقي النقاش.

8. حلم إيران يمحوه ظفر

لم يواجه أي فريق توقيتًا أكثر قسوة.

بعد مرور 93 دقيقة على مباراتها الأخيرة بالمجموعة، اعتقدت إيران أنها ضمنت تذكرتها إلى الأدوار الإقصائية عندما سجل شجاع خليل زاده هدف الفوز الواضح. خرجت القمصان. بدأت الاحتفالات.

ثم قام VAR بتجميد كل شيء.

أظهر رسم التسلل في النهاية تقدم خليل زاده بأصغر هامش يمكن تخيله – إصبع قدم.

7. تنتهي رقصة كرواتيا الأخيرة بتقنية الكرة المتصلة

اعتقد لوكا مودريتش أن مسيرته في كأس العالم شهدت معجزة أخيرة.

يبدو أن هدف التعادل الدراماتيكي الذي أحرزه يوشكو جفارديول ضد البرتغال ينقذ كرواتيا حتى كشفت تقنية الكرة المتصلة أن المهاجم إيجور ماتانوفيتش قد قام بتمشيط شعر الكرة قبل أجزاء من الثانية، مما جعل جفارديول في وضع التسلل.

6. جدل SkyCam في إنجلترا

قد لا يتوقف النقاش حول هدف التعادل الذي حققته إنجلترا أمام النرويج.

أصر اللاعبون النرويجيون على أن إبعاد حارس المرمى أورجان نيلاند قطع كابل دعم SkyCam المعلق فوق الملعب قبل أن يسقط مباشرة في إنجلترا، مما أدى في النهاية إلى هدف جود بيلينجهام.

وأصدر الفيفا لاحقًا أدلة تقول إن الكرة لم تلمس السلك أبدًا.

5. ركلة الجزاء الأخيرة لبلجيكا أمام السنغال

ومع اقتراب ركلات الترجيح، تلقت بلجيكا شريان حياة أخير.

بعد مراجعة طويلة لتقنية VAR، تبين أن لاعب خط الوسط السنغالي لامين كامارا قد أجرى احتكاكًا طفيفًا مع يوري تيليمانس داخل منطقة الجزاء. وبدا الاحتكاك ضئيلا لكن الحكم سعيد مارتينيز أشار إلى علامة الجزاء بعد مراجعة الشاشة.

وسجل تيليمانس هدفا ليكمل عودة بلجيكا المذهلة من تأخرها 2-0 في الدقيقة 85.

4. البطاقة الحمراء لفولارين بالوغون تصبح سياسية

لم يفلت أي قرار من كرة القدم ودخل السياسة مثل هذا القرار.

تم طرد بالوغون ضد البوسنة والهرسك بعد أن قام VAR بترقية الاصطدام الذي يبدو عاديًا إلى خطأ خطير بسبب الدوس على كاحل طارق موهاريموفيتش.

ثم جاء التطور غير المسبوق.

أدت الضغوط السياسية في نهاية المطاف إلى قيام الفيفا بتعليق عقوبة إيقاف بالوغون لمباراة واحدة، مما سمح للمهاجم الأمريكي بمواجهة بلجيكا في دور الـ16. وأدى هذا الانعكاس إلى إثارة الاتهامات بأن القوى الكبرى في كرة القدم تلعب بقواعد مختلفة.

3. ميسي يفلت من الأحمر أمام الجزائر

كما وجد أكبر نجم في البطولة نفسه في قلب واحدة من أكبر المناقشات.

وقامت مسامير ميسي بتحريك كابتن الجزائر عيسى ماندي خلال مباراة الأرجنتين الافتتاحية. توقع الكثيرون مراجعة مطولة على الأقل للسلوك العنيف.

وبدلاً من ذلك، تم استئناف اللعب بدون بطاقة.

وانتهى ميسي بثلاثية بينما انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي باتهامات بأن أعظم أيقونة في الرياضة تلقى معاملة النجوم.

2. يختفي فائز جوناثان تاه

اعتقدت ألمانيا أنها نجت من باراجواي.

جوناثان تاه برأسه في الشباك فيما بدا أنه هدف الفوز في الوقت الإضافي قبل أن يحكم حكم الفيديو المساعد بأن زميله فالديمار أنطون أعاق بشكل غير قانوني حارس المرمى أورلاندو جيل.

بدا الاتصال طفيفا. الهدف اختفى

وتفاقم كابوس تاه عندما سدد ركلة الجزاء الحاسمة فوق العارضة فيما عانت ألمانيا من واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة.

1. هدف مصر الملغاة يثير اتهامات لـ “VARgentina”

لا شيء أثار غضباً أكثر من هروب الأرجنتين من دور الـ16.

وبدت مصر متجهة نحو تحقيق واحد من أكبر الانتصارات في تاريخ كرة القدم قبل أن يمحو حكم الفيديو المساعد هدفا حاسما بسبب خطأ في بناء الهجمة. وبعد دقائق قليلة، أكملت الأرجنتين عودة غير محتملة، حيث نجا الفائز الدرامي الذي سجله إنزو فرنانديز على الرغم من الاحتجاجات المصرية على التحدي المماثل تقريبًا.

وأثارت القرارات المتناقضة انتقادات عالمية وصب الزيت على نظريات مؤامرة “VARgentina” المنتشرة بالفعل.

ألقى حسام حسن، مدير منتخب مصر، أعنف تصريحاته بعد المباراة، متهمًا الفيفا بحماية ميسي، وأعلن أنه لم يعد يرغب في مشاهدة دقيقة أخرى من المسابقة.

سواء كانت هذه الكلمات عادلة أم غير عادلة، فقد جسدت المفارقة المميزة لكأس العالم 2026.

تم تقديم التكنولوجيا للقضاء على الجدل. وبدلا من ذلك، غالبا ما أصبح الأمر هو الجدل نفسه.

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