اللحظة التي دمرت مهنة عجلة عجلة أكوا واحدة

كانت فرقة البوب الدنماركية النورويجية أكوا على رأس العالم. كانت أغنية “Barbie Girl” المنفردة الفائقة في السوق الأمريكية قد اقتحمت الأسواق الأمريكية وكانت تتجول في الرسوم البيانية ، التي تحفزها الفيديو المعسكر والكرتونية في دوران ثقيل على MTV. كان ذلك في أكتوبر 1997 ، وكانت أغنية أكوا على وشك أن تصبح نجاحًا عالميًا. “بطريقة سحرية ، جئنا في الوقت المناسب تمامًا ، قال رينيه ديف ، مطرب الفرقة الذكور ، لفة رولينج ستون في عام 2022.” القمر ، الشمس ، كان على كل شيء أن يقف في تلك الثانية.

إعلان

ثم تدخل ماتيل ويبدو أنه دمر مهنة الفرقة ، واحدة من العديد من عجائب الضربة الواحدة الذين واجهوا لحظات مماثلة على مر السنين. لم تقدر شركة الألعاب التي تملك باربي كلمات الأغنية ، معتقدين أنها صورت دمية بلاستيكية توقيعها على أنها بيمبو والنساء بشكل عام كأشياء جنسية. وقال متحدث باسم Mattel في ذلك الوقت (عبر The Pensacola News Journal) “لقد عبرنا عن عدم رضتنا الشديد عن الأغنية ومع ما نعتقد أنه حالة قوية لانتهاك العلامات التجارية”. دعوى قضائية ضد شركة سجل أكوا ، MCA ، تبعت وتغلبت على الفرقة. لم يحقق ألبومهم التالي ، أثناء عمله بشكل جيد في أوروبا ، أي شيء قريب من مستوى النجاح الذي يتمتع به الألبوم الأول للفرقة مع “Barbie Girl” الضخمة.

إعلان