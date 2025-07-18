اللحظة التي دمرت مهنة عجلة عجلة أكوا واحدة

كانت فرقة البوب الدنماركية النورويجية أكوا على رأس العالم. كانت أغنية “Barbie Girl” المنفردة الفائقة في السوق الأمريكية قد اقتحمت الأسواق الأمريكية وكانت تتجول في الرسوم البيانية ، التي تحفزها الفيديو المعسكر والكرتونية في دوران ثقيل على MTV. كان ذلك في أكتوبر 1997 ، وكانت أغنية أكوا على وشك أن تصبح نجاحًا عالميًا. “بطريقة سحرية ، جئنا في الوقت المناسب تمامًا ، قال رينيه ديف ، مطرب الفرقة الذكور ، لفة رولينج ستون في عام 2022.” القمر ، الشمس ، كان على كل شيء أن يقف في تلك الثانية.
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ثم تدخل ماتيل ويبدو أنه دمر مهنة الفرقة ، واحدة من العديد من عجائب الضربة الواحدة الذين واجهوا لحظات مماثلة على مر السنين. لم تقدر شركة الألعاب التي تملك باربي كلمات الأغنية ، معتقدين أنها صورت دمية بلاستيكية توقيعها على أنها بيمبو والنساء بشكل عام كأشياء جنسية. وقال متحدث باسم Mattel في ذلك الوقت (عبر The Pensacola News Journal) “لقد عبرنا عن عدم رضتنا الشديد عن الأغنية ومع ما نعتقد أنه حالة قوية لانتهاك العلامات التجارية”. دعوى قضائية ضد شركة سجل أكوا ، MCA ، تبعت وتغلبت على الفرقة. لم يحقق ألبومهم التالي ، أثناء عمله بشكل جيد في أوروبا ، أي شيء قريب من مستوى النجاح الذي يتمتع به الألبوم الأول للفرقة مع “Barbie Girl” الضخمة.
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شركة Mattel Sues Aqua’s Record Company
بدأت أغنية Genesis for Aqua’s الناجحة “Barbie Girl” عندما شهدت Søren ، لاعب لوحة المفاتيح في الفرقة وعازف الجيتار ، معرضًا فنيًا في كوبنهاغن يضم نحتًا مصنوعًا من دمى باربي. “لقد جعلني أفكر ،” الحياة في البلاستيك ، إنه رائع “، يتذكر لاحقًا. “اعتقدت أن هذا كان خطًا رائعًا. ثم كتبت ،” هيا ، باربي ، دعنا نذهب للحفل. “” بقية الفرقة ، رينيه ديفل ، والمغنية الإناث Lene Nysterøm ، وعازفة لوحة المفاتيح Claus Norreen ، كلها تقطعت مع كلمات الأغاني ، وسرعان ما تجمعت الأغنية معًا. في خريف عام 1997 ، حيث واصلت فيلم “Barbie Girl” من أكوا نجاحها الذي يتصدر في المخطط ، كان Mattel و MCA في مناقشات حول الأغنية. تضمنت ملاحظات بطانة الألبوم إخلاء المسئولية بأن “Barbie Girl” كان المقصود منها تعليقًا اجتماعيًا ولم تتم الموافقة عليه من قبل Mattel. لم يكن كافيًا لصانع الألعاب الذي رفع دعوى اتحادية في سبتمبر من ذلك العام.
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بالنسبة للفرقة ، كانت “Barbie Girl” مجرد أغنية ممتعة عن حب نفسك كما أنت وعدم إجراء عملية جراحية تجميلية (على الرغم من أنهم اعترفوا لاحقًا بأنه كان هناك الكثير من التلميحات الجنسية أيضًا). مع كلمات مثل “يمكنك فرشاة شعري ، وخلفيتي في كل مكان / خيال ، والحياة هي خلقك” و “أنا فتاة بيمبو شقراء في عالم خيالي / لبسني ، اجعله ضيقًا ، أنا dolly” كان هناك ما يكفي من ما يكفي لماتيل للذهاب إلى المحكمة.
أكوا يكسر ثم لم شمل
في التسعينيات من القرن الماضي ، كانت مبيعات Mattel قوية بفضل باربي الأكثر مبيعًا لصانع الألعاب على الإطلاق ، The Hair Hair Barbie ، لذلك من الواضح أن الشركة كانت لديها الكثير من المال لسحب الدعوى ضد سجلات MCA على “Barbie Girl”. MCA تعرض للتشهير. أخيرًا ، في عام 2002 ، ألقت محكمة الاستئناف الفيدرالية على كلتا الحالتين ، وهي تخبر كلا الطرفين “بالاسترخاء” (لكل مجلة Kennebec). ولكن بحلول ذلك الوقت ، انفصل أكوا قبل عام ، أو على الأقل ذهب في توقف طويل. لم شملهم في عام 2008.
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في العام التالي ، في منعطف غريب للأحداث ، رخص Mattel “Barbie Girl” لإحدى حملاتها الإعلانية. في هذه الأيام ، يواصل أكوا ، ناقص كلاوس نوررين ، الذي غادر في عام 2016 ، القيام بجولة في العالم ويتضمن دائمًا “Barbie Girl” في مجموعاتهم. وعلى الرغم من أنهم يعتبرون عوافضًا واحدًا في الولايات المتحدة ، إلا أنهم حققوا نجاحات أخرى في أوروبا وآسيا ، وهو أمر يرغب أعضاء الفرقة في الإشارة إلى المقابلات.