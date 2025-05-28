اللحم المستقطب مرتفع في البروتين والمغنيسيوم مرتفع أيضًا في الكوليسترول

يسارع جو روجان وغيره من المعجبين في نظام Carnivore Diet إلى الثناء على امتيازات تناول اللحوم فقط ، وليس هناك إنكار أن طريقة تناول الطعام هذه توفر الكثير من البروتين. على سبيل المثال ، ستة أوقية فقط من حزم صدر الدجاج المطبوخة تزيد عن 54 جرامًا من البروتين ، وهو أكثر من معظم الناس في اليوم. إلى جانب كل هذا البروتين ، ستحصل أيضًا على فيتامينات B والبوتاسيوم والزنك وحوالي 54 ملليغرام من المغنيسيوم.
لكن أخصائيو الحمية في آكلة اللحوم المتشددين غالباً ما يتجاوزون اللحوم العضلية ويوصيون بتناول اللحوم الأعضاء ، والتي عادة ما تكون أكثر ثراءً في المواد الغذائية. إذا اكتشفت “Sweetbreads” في قائمة المقبلات ، فلا تنخدع. إنها ليست سكرية أو تشبه الخبز على الإطلاق. الخبز الحلو هي في الواقع لحوم الأعضاء التي تأتي من الغدة الصعترية من لحم الضأن الصغير أو اللحم البقري أو لحم العجل.
من الناحية التغذوية ، خبز الحلو الخاص بهم. توفر ستة أونصات من الخبز الحلو المطبوخ حوالي 36 جرامًا من البروتين و 43 ملليغرام من المغنيسيوم. ولكن هناك شيء واحد قد لا تبحث عنه في لحوم الأعضاء الخاصة بك؟ الكوليسترول. هذه الخدمة نفسها تأتي مع 786 ملليغرام ضخمة منه.
كيف تؤثر الكوليسترول والدهون في الخبز الحلو في الدم في الدم
إذا كانت كمية الكوليسترول في الخبز الحلو تفاجئك ، فمن المهم فهم العلاقة بين الكوليسترول الغذائي والكوليسترول في الدم. لسنوات عديدة ، اعتقد العلماء أن الكوليسترول في الطعام رفع مستويات الكوليسترول في الدم مباشرة. ولكن مع تقدم الأبحاث ، أصبحت الصورة أكثر تعقيدًا.
وجد الباحثون أن الأطعمة مثل المحار والبيض – على حد سواء في الكوليسترول ولكن منخفضة في الدهون المشبعة – لها تأثير ضئيل على نسبة الدم في الدم. أدى ذلك إلى استنتاج مفاده أن الدهون المشبعة ، بدلاً من الكوليسترول الغذائي ، تلعب دورًا أكثر أهمية في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ، وفقًا لدراسة أجرتها 2019 في المواد الغذائية. تحتوي وجبة 3 أونصة من خبز اللحم الحلو على حوالي 2 غرام من الدهون المشبعة ، في حين أن نفس كمية اللحم البقري تحتوي على 10.6 جرام.
ومع ذلك ، لا تؤثر كل الدهون المشبعة على الكوليسترول بنفس الطريقة. وفقًا لمقال عام 2010 في تقارير تصلب الشرايين الحالية ، فإن حمض ستيريك ليس له تأثير يذكر على الكوليسترول في الدم ، في حين أن حمض لوريك له أقوى تأثير لزيادة الكوليسترول. في خبز الحمل الحلو ، حوالي 44 ٪ من الدهون المشبعة هو حمض ستيريك. في لحوم البقر الحلو ، حوالي 43 ٪. يشكل حمض لوريك أقل من 1 ٪ من إجمالي الدهون المشبعة في كلا النوعين.
من المعروف أن حمض النخيل ، وهو نوع آخر من الدهون المشبعة ، يرفع الكوليسترول LDL (“سيئ”). يمثل حوالي 43 ٪ من الدهون المشبعة في خبز اللحم الحلو و 46 ٪ في خبز اللحم البقري. يكون تأثير حمض النخيل على نسبة الكوليسترول في الدم أكبر عمومًا عند دمجه مع اتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية وعالية الكوليسترول.
هل يجب أن تأكل الخبز الحلو؟
ربما تكون قد سمعت أن الخبز الحلو يحتوي على مزيد من الفيتامينات والمعادن أكثر من اللحوم العضلية ، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة. يحتوي Beef Roast على المزيد من الحديد والسيلينيوم والزنك وبعض الفيتامينات B من اللحم البقري والحمض الحلو. بينما تحتوي الخبز الحلو على بعض الأحماض الدهنية أوميغا 3 و أوميغا 6 ، إلا أنها تحتوي على أقل من مشوي لحم البقر. أحد الدهون غير المشبعة أحادية الأحادية الموجودة في جميع اللحوم الثلاثة هي حمض الأوليك ، وهو أحماض أوميغا 9 الدهنية الموجودة أيضًا في زيت الزيتون. قد يساعد حمض الأوليك في خفض الكوليسترول LDL (“سيء”) ويقلل من الالتهاب (لكل شبكي).
قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من النقرس أو حصوات الكلى المتكررة في تجنب الخبز الحلو وغيرها من اللحوم الأعضاء لأنهم مرتفعون في البيورينز. عندما ينهار جسمك البيورينات ، يتم إنتاج حمض اليوريك. يمكن أن يتسبب تناول الأطعمة الغنية بالورين في تراكم حمض اليوريك في الجسم. يمكن أن يشكل حمض اليوريك الزائد بلورات في الدم الذي يستقر في المفاصل ، مما يؤدي إلى عمليات التوهج المؤلمة (فيما يلي الأطعمة لتناول الطعام وتجنب النقرس). يمكن أن تتراكم هذه البلورات أيضًا في الكلى ، وتشكل حصوات الكلى حمض اليوريك.