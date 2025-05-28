اللحم المستقطب مرتفع في البروتين والمغنيسيوم مرتفع أيضًا في الكوليسترول

يسارع جو روجان وغيره من المعجبين في نظام Carnivore Diet إلى الثناء على امتيازات تناول اللحوم فقط ، وليس هناك إنكار أن طريقة تناول الطعام هذه توفر الكثير من البروتين. على سبيل المثال ، ستة أوقية فقط من حزم صدر الدجاج المطبوخة تزيد عن 54 جرامًا من البروتين ، وهو أكثر من معظم الناس في اليوم. إلى جانب كل هذا البروتين ، ستحصل أيضًا على فيتامينات B والبوتاسيوم والزنك وحوالي 54 ملليغرام من المغنيسيوم.

لكن أخصائيو الحمية في آكلة اللحوم المتشددين غالباً ما يتجاوزون اللحوم العضلية ويوصيون بتناول اللحوم الأعضاء ، والتي عادة ما تكون أكثر ثراءً في المواد الغذائية. إذا اكتشفت “Sweetbreads” في قائمة المقبلات ، فلا تنخدع. إنها ليست سكرية أو تشبه الخبز على الإطلاق. الخبز الحلو هي في الواقع لحوم الأعضاء التي تأتي من الغدة الصعترية من لحم الضأن الصغير أو اللحم البقري أو لحم العجل.

من الناحية التغذوية ، خبز الحلو الخاص بهم. توفر ستة أونصات من الخبز الحلو المطبوخ حوالي 36 جرامًا من البروتين و 43 ملليغرام من المغنيسيوم. ولكن هناك شيء واحد قد لا تبحث عنه في لحوم الأعضاء الخاصة بك؟ الكوليسترول. هذه الخدمة نفسها تأتي مع 786 ملليغرام ضخمة منه.