اللحوم الحمراء الأكثر شعبية والتي تحتوي على أقل نسبة من الكوليسترول

اللحوم الحمراء هي واحدة من الأطعمة الأولى التي يستبعدها الأشخاص الذين تم تشخيصهم بارتفاع نسبة الكوليسترول لأن اللحوم الحمراء لا تتمتع بسمعة طيبة للقلب. أحد الأسباب هو محتواها من الدهون المشبعة: وفقًا لموقع WebMD، تحتوي الحصة النموذجية التي يبلغ وزنها 100 جرام (حوالي 3.5 أونصة) من أي نوع من اللحوم الحمراء على حوالي 4.5 جرام من الدهون المشبعة. على الرغم من أن هذا قد يبدو منخفضًا، إلا أنه قد يكون كبيرًا عندما تحاول الالتزام بتوصية جمعية القلب الأمريكية بتناول 13 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا. ثلاث حصص من اللحوم الحمراء تزن 100 جرام ستوفر لك كل الدهون المشبعة التي تحتاجها لمدة 24 ساعة.
بالإضافة إلى احتوائها على دهون مشبعة، تميل اللحوم الحمراء أيضًا إلى حمل نسبة عالية من الكوليسترول. ولكن على عكس الدهون المشبعة، يمكن أن تختلف كمية الكوليسترول في اللحوم الحمراء من قطعة إلى أخرى. وبالتالي، حتى إذا كنت تحاول خفض نسبة الكوليسترول لديك عن طريق تناول أطعمة تحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول، فلا يتعين عليك بالضرورة تجنب اللحوم الحمراء. عليك فقط اختيار القطع التي تحتوي على أقل نسبة من الكوليسترول – وسوف يسعدك أن تعلم أن هناك الكثير من الأصناف للاختيار من بينها.
النظر إلى أكثر من الكوليسترول
قد يكون هذا بمثابة موسيقى لبراعم التذوق لديك إذا كنت تستمتع بمذاق اللحوم الحمراء وملمسها. حتى أخصائية التغذية روزا بيسيرا-سوبيرون تتفق على أنه على الرغم من أنه يجب أن تكون حريصًا بشأن تناول اللحوم الحمراء، فلا ينبغي لك أن تفترض أنها غير صحية دائمًا بالنسبة لك.
تقول بيسيرا-سوبيرون: “إن اللحوم الحمراء عبارة عن بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالإضافة إلى كونها المصدر الوحيد لفيتامين ب12. كما تحتوي على مغذيات مضادة للأكسدة مثل VTA والزنك والسيلينيوم والنياسين، كما أنها مصدر رائع للحديد”. وتضيف أنه إذا كان اللحم يأتي من حيوانات تتغذى على العشب، فقد يحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 المفيدة.
كما تقول بيسيرا-سوبيرون، “ليست كل أنواع اللحوم الحمراء متساوية”. على سبيل المثال، لنفترض أن اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد مقابل شرائح لحم الخاصرة الخالية من الدهون تندرج تحت مظلة أوسع نطاقاً من “اللحوم الحمراء”، ولكن على الرغم من أنهما يحتويان على نفس الكمية تقريباً من الكوليسترول لكل وجبة، فإن لحم الخنزير المقدد يحتوي بشكل طبيعي على المزيد من الدهون والصوديوم مقارنة بشرائح لحم الخاصرة.
وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 100 جرام من لحم الخنزير المقدد على 12.6 جرامًا من الدهون المشبعة، و66 مليجرامًا من الكوليسترول، و751 مليجرامًا من الصوديوم. وعلى النقيض من ذلك، تكشف بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن 100 جرام من لحم الخاصرة تحتوي على 5.54 جرامًا من الدهون المشبعة، و71 مليجرامًا من الكوليسترول، و72 مليجرامًا من الصوديوم. لذلك، على الرغم من أن مستويات الكوليسترول متشابهة في كلا النوعين من اللحوم، إلا أن الدهون المشبعة والصوديوم مختلفان تمامًا.
عالم من اللحوم الحمراء يتعدى لحوم البقر
تقترح روزا بيسيرا-سوبيرون الابتعاد عن اللحوم الحمراء المصنعة والبحث عن خيارات أقل دهونًا مثل شرائح اللحم، وشريحة لحم الخاصرة، وشرائح لحم الخاصرة العلوية، وشرائح لحم عين البقر، وأي قطع تحمل علامة “اختيار” أو “اختيار”. بهذه الطريقة، ستحصل على كمية أقل من الكوليسترول من اللحوم الحمراء التي تتوق إليها، ناهيك عن كمية أقل من الدهون المشبعة والصوديوم.
كما تحذر من تبني عقلية تناول لحوم البقر فقط. ففي نهاية المطاف، هناك عالم واسع من أنواع اللحوم منخفضة الكوليسترول التي يمكن استكشافها. وكما تلاحظ، فإن اللحوم مثل لحم الضأن والأيائل والماعز ولحم الخنزير والبيسون ولحم الغزال توفر دهونًا مشبعة أقل (وكوليسترولًا أقل من أونصة مقابل أونصة) من لحم البقر مع الاستمرار في تقديم حلول عالية البروتين. يعد لحم الأيائل مثالاً رائعًا على بديل لحوم البقر منخفض الكوليسترول وغني بالعناصر الغذائية. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 100 جرام من لحم الأيائل على 55 مليجرامًا من الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي لحم الأيائل على أقل من جرام واحد من الدهون المشبعة و58 مليجرامًا من الصوديوم. وبالمقارنة، تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن 100 جرام من ضلوع البقر القصيرة تحتوي على 94 مليجرامًا من الكوليسترول، وهو ما يمثل زيادة بنحو 71٪.
وفي نهاية المطاف، تنصح بيسيرا-سوبيرون الناس باختيار الأطعمة بعناية. وتقول: “أقول لعملائي: “إن ما يؤثر على مستويات الكوليسترول هو أسلوب حياتك وليس مجرد استهلاك اللحوم الحمراء غير المصنعة”.