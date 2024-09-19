اللحوم الحمراء الأكثر شعبية والتي تحتوي على أقل نسبة من الكوليسترول

قد يكون هذا بمثابة موسيقى لبراعم التذوق لديك إذا كنت تستمتع بمذاق اللحوم الحمراء وملمسها. حتى أخصائية التغذية روزا بيسيرا-سوبيرون تتفق على أنه على الرغم من أنه يجب أن تكون حريصًا بشأن تناول اللحوم الحمراء، فلا ينبغي لك أن تفترض أنها غير صحية دائمًا بالنسبة لك.

تقول بيسيرا-سوبيرون: “إن اللحوم الحمراء عبارة عن بروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالإضافة إلى كونها المصدر الوحيد لفيتامين ب12. كما تحتوي على مغذيات مضادة للأكسدة مثل VTA والزنك والسيلينيوم والنياسين، كما أنها مصدر رائع للحديد”. وتضيف أنه إذا كان اللحم يأتي من حيوانات تتغذى على العشب، فقد يحتوي أيضًا على أحماض أوميجا 3 المفيدة.

كما تقول بيسيرا-سوبيرون، “ليست كل أنواع اللحوم الحمراء متساوية”. على سبيل المثال، لنفترض أن اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد مقابل شرائح لحم الخاصرة الخالية من الدهون تندرج تحت مظلة أوسع نطاقاً من “اللحوم الحمراء”، ولكن على الرغم من أنهما يحتويان على نفس الكمية تقريباً من الكوليسترول لكل وجبة، فإن لحم الخنزير المقدد يحتوي بشكل طبيعي على المزيد من الدهون والصوديوم مقارنة بشرائح لحم الخاصرة.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 100 جرام من لحم الخنزير المقدد على 12.6 جرامًا من الدهون المشبعة، و66 مليجرامًا من الكوليسترول، و751 مليجرامًا من الصوديوم. وعلى النقيض من ذلك، تكشف بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن 100 جرام من لحم الخاصرة تحتوي على 5.54 جرامًا من الدهون المشبعة، و71 مليجرامًا من الكوليسترول، و72 مليجرامًا من الصوديوم. لذلك، على الرغم من أن مستويات الكوليسترول متشابهة في كلا النوعين من اللحوم، إلا أن الدهون المشبعة والصوديوم مختلفان تمامًا.