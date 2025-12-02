اللون البارد الساحق الذي لا يجب أن تستخدمه أبدًا لطلاء غرفة الضيوف

باعتبارها المكان الذي يحصل فيه ضيوفك على راحة جيدة أثناء الليل داخل منزلك، فإن غرفة نوم الضيوف الخاصة بك تستحق اهتمامًا خاصًا لإنشاء مساحة ترحيبية حيث يمكنهم الاسترخاء حقًا. بالإضافة إلى اختيار الأثاث المناسب وعناصر الديكور، هناك عنصر آخر مهم لإضفاء الشعور الذي تريده على الغرفة وهو نظام الألوان. في الواقع، يمكن للألوان التي تختارها أن تصنع أو تفسد المظهر بأكمله، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية للمساحة التي تريد أن يهدأ فيها ضيوفك. إذا كنت تريد أن ترسل جدرانك الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك، فإن اللون الأزرق الجليدي هو أحد الألوان التي لا ينبغي عليك أبدًا طلاء غرفة نومك بها.

بشكل عام، يوصي الخبراء في كثير من الأحيان باللون الأزرق باعتباره لونًا لغرفة النوم، معتبرين أنه يعزز الهدوء ويساهم في النوم المريح. ومع ذلك، الأمر كله يتعلق بإيجاد الظل المناسب. كما أوضحت خبيرة نظرية الألوان جيسي بروكس على موقع مارثا ستيوارت، فإن ظلال اللون الأزرق الجليدية تميل إلى الشعور بالسريرية بدلاً من الهدوء، مما يعرض الغرفة بأكملها للخطر مما يضع ضيوفك على حافة الهاوية بدلاً من الشعور بالترحيب. لتجنب ارتكاب هذا الخطأ في غرفة نوم الضيوف والذي يبدو متعجرفًا للغاية، قد يكون طلاء المساحة بألوان أكثر دفئًا وأكثر استرخاءً هو الرهان الأكثر أمانًا.