اللون البارد الساحق الذي لا يجب أن تستخدمه أبدًا لطلاء غرفة الضيوف

باعتبارها المكان الذي يحصل فيه ضيوفك على راحة جيدة أثناء الليل داخل منزلك، فإن غرفة نوم الضيوف الخاصة بك تستحق اهتمامًا خاصًا لإنشاء مساحة ترحيبية حيث يمكنهم الاسترخاء حقًا. بالإضافة إلى اختيار الأثاث المناسب وعناصر الديكور، هناك عنصر آخر مهم لإضفاء الشعور الذي تريده على الغرفة وهو نظام الألوان. في الواقع، يمكن للألوان التي تختارها أن تصنع أو تفسد المظهر بأكمله، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية للمساحة التي تريد أن يهدأ فيها ضيوفك. إذا كنت تريد أن ترسل جدرانك الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك، فإن اللون الأزرق الجليدي هو أحد الألوان التي لا ينبغي عليك أبدًا طلاء غرفة نومك بها.
بشكل عام، يوصي الخبراء في كثير من الأحيان باللون الأزرق باعتباره لونًا لغرفة النوم، معتبرين أنه يعزز الهدوء ويساهم في النوم المريح. ومع ذلك، الأمر كله يتعلق بإيجاد الظل المناسب. كما أوضحت خبيرة نظرية الألوان جيسي بروكس على موقع مارثا ستيوارت، فإن ظلال اللون الأزرق الجليدية تميل إلى الشعور بالسريرية بدلاً من الهدوء، مما يعرض الغرفة بأكملها للخطر مما يضع ضيوفك على حافة الهاوية بدلاً من الشعور بالترحيب. لتجنب ارتكاب هذا الخطأ في غرفة نوم الضيوف والذي يبدو متعجرفًا للغاية، قد يكون طلاء المساحة بألوان أكثر دفئًا وأكثر استرخاءً هو الرهان الأكثر أمانًا.
ابتعد عن الجدران الزرقاء الجليدية للحصول على غرفة نوم ترحيبية للضيوف
هل تريد أن يستريح ضيوفك ويشعرون وكأنهم في منزلهم؟ تتضمن بعض أفضل الألوان لطلاء غرفة نوم الضيوف ألوانًا محايدة موثوقة. إن اللون البيج المعتمد الذي يرضي الجماهير مثل اللون البيج الناعم لا يخرج عن الموضة أبدًا، وهو متعدد الاستخدامات بما يكفي ليكمل أي اتجاه تصميم تقرره لهذه المساحة. يعد اللون الأبيض الدافئ والكريمي خيارًا رائعًا آخر لإضفاء البهجة على المساحة وإضفاء طابع جيد التهوية عليها. للحصول على خيار محايد مع المزيد من الدفء، يمكن أن يجلب اللون الأبيض الفاتح مع درجات اللون الوردي أو الخوخي بعض نقاط الراحة الإضافية، مما يجعل غرفة نوم الضيوف الخاصة بك جذابة قدر الإمكان.
إذا كان قلبك موضوعًا على جدران زرقاء، فلا يزال بإمكانك جعله يعمل باستخدام الظل المناسب. بدلًا من الألوان الجليدية المنفرة، استهدفي الحصول على ظلال زرقاء أكثر لطفًا عند اختيارك. مع خيارات مثل اللون الأزرق الخافت أو الأزرق الفاتح، يمكنك الاستفادة من تأثير اللون الأزرق المهدئ دون جعل الغرفة تبدو وكأنها مستشفى. وإذا كنت ترغب في تجربة ظل أكثر كثافة، فإن إقران جدار مثير بظل أزرق داكن مع ألوان محايدة ناعمة على الجدران الأخرى يمكن أن يمنحك أفضل ما في العالمين. يتيح لك هذا الإدلاء ببيان جريء دون المساس بالدفء الذي يساعد ضيوفك على الشعور بالراحة.