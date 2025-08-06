اللون المستوحى من الحديقة الذي يتجه في صيف 2025

أعلن Pinterest الشبت الأخضر لون الصيف 2025 ، وهذا منطقي فقط. من احتضان الديكور الترابي والهوس مع كل الأشياء الفستق إلى جنون الحكيم الأخضر وصيف الشقي العام الماضي ، كان اللون الأخضر لونًا في وضع الاتجاه لمدة دقيقة حارة. يحتوي هذا الاتجاه الأخير على القليل من كل ما جعل الأخضر شائعًا في الماضي. Dill Green ليس صامتًا مثل Sage أو Pstachio ، كما أنه ليس مشرقًا مثل Neon Signature Charli XCX. يقع في مكان ما في الوسط ، حيث وصفها Pinterest بأنها “منعشة” بفضل سطوعها غير المتوقع المخلوط مع النغمات الصفراء الناعمة.

في مكان آخر ، تقوم Pantone أيضًا بتعبئة ظلاله الخضراء الخاصة بها لدمجها في ديكور منزلك. بالنسبة لشركة Color Expert ، تختلف Dill Green قليلاً عن رؤية Pinterest. إنه Greyer ، يقترب أكثر بكثير من اللون الذي تجده في أوراق شجرة الزيتون من العشبة العطرية. وبالمثل ، يقدم Benjamin Moore ظلالًا تدعى Dill Weed ، والشبت المفروم ، والمخلل الشبت الذي يكون أكثر ليونة وأكثر تحياً من لون Pinterest في الصيف. بغض النظر عن الاختلافات ، فإن جميعها لها حيوية مماثلة تتساقط في تشويش الأخضر من أسلافها الأكثر هدوءًا.