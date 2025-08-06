اللون المستوحى من الحديقة الذي يتجه في صيف 2025

أعلن Pinterest الشبت الأخضر لون الصيف 2025 ، وهذا منطقي فقط. من احتضان الديكور الترابي والهوس مع كل الأشياء الفستق إلى جنون الحكيم الأخضر وصيف الشقي العام الماضي ، كان اللون الأخضر لونًا في وضع الاتجاه لمدة دقيقة حارة. يحتوي هذا الاتجاه الأخير على القليل من كل ما جعل الأخضر شائعًا في الماضي. Dill Green ليس صامتًا مثل Sage أو Pstachio ، كما أنه ليس مشرقًا مثل Neon Signature Charli XCX. يقع في مكان ما في الوسط ، حيث وصفها Pinterest بأنها “منعشة” بفضل سطوعها غير المتوقع المخلوط مع النغمات الصفراء الناعمة.
في مكان آخر ، تقوم Pantone أيضًا بتعبئة ظلاله الخضراء الخاصة بها لدمجها في ديكور منزلك. بالنسبة لشركة Color Expert ، تختلف Dill Green قليلاً عن رؤية Pinterest. إنه Greyer ، يقترب أكثر بكثير من اللون الذي تجده في أوراق شجرة الزيتون من العشبة العطرية. وبالمثل ، يقدم Benjamin Moore ظلالًا تدعى Dill Weed ، والشبت المفروم ، والمخلل الشبت الذي يكون أكثر ليونة وأكثر تحياً من لون Pinterest في الصيف. بغض النظر عن الاختلافات ، فإن جميعها لها حيوية مماثلة تتساقط في تشويش الأخضر من أسلافها الأكثر هدوءًا.
كيف تجلب الشبت الأخضر إلى منزلك
هناك طريقتان رئيسيتان لدمج الشبت الأخضر في التصميم الداخلي – إما اللعب في علاقته بالطبيعة أو تعزيز جانبها المرح. للخيار الأول ، قم بربط Dill Green مع ظلال أخرى تجدها عادة في الهواء الطلق الرائع. يمثل هذا الاتجاه فرصة عظيمة للقفز إلى عالم الديكور الداخلي الحيوي ، أو فلسفة التصميم التي تحتضن المواد العضوية وجميع الفوائد التي تأتي من جلب القليل من الداخل. هنا ، يمكن إحضار Dill Green كأنه لون لهجة في تنجيد ، والمنسوجات ، والقطع الفنية ، أو يمكن أن يسيطر على الجدران للحصول على شعور شبيه بالخيال. يتزوج تمامًا مع المحايدين الدافئ والمواد الطبيعية مثل الخشب والحجر. كما أنه يكمل أي الملوثات العضوية الثابتة من اللون الأخضر الذي قدمته النباتات المنزلية لأولئك الذين لديهم إبهام أخضر.
على الجانب الآخر من هذه العملة الخضراء الشبت هي الروح القاسية الأساسية للون. إنها الخلفية المثالية لأسلوب أقصى. فكر في الأمر على أنه مراعي خضراء يمكن رشها بألوان مشرقة وجريئة من الزهور البرية ، مثل الوردي والبرتقالي والأصفر والأزرق والأرجواني. فكر في رسم قطعة من الأثاث الكبير مثل خزانة الكتب أو خزانة ملابس باللون الأخضر الشبت ثم تزينها بإكسسوارات ممتعة بألوان متناقضة. ابحث عن خلفية مستوحاة من الحديقة مع نمط دراماتيكي أو اذهب إلى خطوط وتصميمات هندسية أخرى. الشيء العظيم في هذا اللون هو براعة. علاوة على ذلك ، فإن الصيف هو كل شيء عن المتعة الهم ، لذلك لا تخف من التجربة.