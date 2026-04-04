المئات من مشجعي كرة القدم الإيطالية يشاركون في تبادل القمصان

إنهم غاضبون للغاية، لدرجة أنهم لم يتمكنوا تقريبًا من ارتداء قمصانهم.

بعد فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، شارك المشجعون المدمرون والغاضبون في ما اعتقدوا أنه تبادل للقمصان.

أعلنت كندا لكرة القدم يوم الجمعة أنها ستستضيف مبادلة القمصان، مما يستلزم استبدال قميص إيطالي بقميص كندي بعد خسارة إيطاليا يوم الثلاثاء أمام البوسنة والهرسك.

وقالت المنظمة في منشور X: “أعزائي مشجعي كرة القدم الإيطالية، لا تنتظروا أربع سنوات أخرى. استبدلوا قميصكم بكندا”.

عندما وصل المئات من مشجعي كرة القدم الإيطاليين الذين شاهدوا فريقهم يخسر 4-1 في ركلات الترجيح إلى الحدث الرسمي – الذي أقيم في مقهى في حي ليتل إيتالي في تورونتو يوم السبت – قيل لهم إنهم سيحتفظون بالفعل بقمصانهم.

وبدلاً من ذلك، حصل المشجعون المحبطون على معدات وملصقات لكرة القدم الكندية.

وأشاد الناس بالكنديين لروحهم الرياضية الجيدة ومهاراتهم التسويقية الممتازة.

قال أحدهم: “بصراحة، هذا ليس حافزًا سيئًا من اتحاد كرة القدم الكندي”.

وأضاف آخر: “ذكي للغاية”.

وانتقد آخر أولئك الذين جاءوا للتداول في قمصانهم لكونهم من مشجعي الطقس المعتدل.

قال أحد المعلقين: “الولاء ليس شيئاً تتاجر به، بل هو شيء ترتديه مدى الحياة”.

“إذا قمت بالتبديل، فلن تحصل عليه أبدًا.”