المادة اللزجة على الأشجار في ساحات نيفادا التي تجذب الآفات (وماذا تفعل حيال ذلك)

كانت درجات الحرارة تسخن في نيفادا ، حيث يكون الصيف على قدم وساق. النباتات تتفتح ، والآفات كثيرة. إذا كنت قد لاحظت بعض الأشجار في الفناء الخلفي تتساقط بمواد لزجة تشبه النسغ ، فمن المحتمل أن ترى قريبًا مجموعات أعلى من الحشرات المختلفة. هذه البقايا اللزجة هي Honeydew ، وهي براز تنتجها الآفات التي تتغذى على أشجارك ونباتاتك. ترك العسل غير المعالج ، يمكن أن يستمر في زراعة قالب أسود ، يمنع النبات من التمثيل الضوئي. يصبح Honeydew أيضًا وجبة خفيفة لا تقاوم للحشرات المختلفة ، بما في ذلك النمل والود ، والنحل ، والذباب. وإذا لم تكن حذراً ، فإن ما بدأ كصاحب بسيط يمكن أن يقتل الشجرة تمامًا. ليس ذلك فحسب ، بل يمكن أن يسبب Honeydew فوضى حقيقية خارج حديقتك عن طريق التقاط السيارات القريبة والأرصفة والأسطح.
لحسن الحظ ، هناك عدة طرق لعلاج نباتاتك من أجل العسل. أولاً ، القضاء على الآفات التي تنتجها ؛ للقيام بذلك ، يمكنك استخدام أساليب تتراوح من المبيدات الحشرية إلى الضوابط البيولوجية والطرق الأخرى التي تصد الأخطاء بشكل طبيعي. في غضون ذلك ، يمكنك ردع الآفات الثانوية التي يتم سحبها إلى العسل مع بعض الحيل الأخرى ، بما في ذلك الإزالة اليدوية للعسل من نباتاتك باستخدام الماء والصابون الحشري. أفضل نهج يشمل العمل على جميع الجبهات.
كيف تتعامل مع الحشرات التي تنتج العسل
في شهر واحد ، تستمتع بأوراق الشجر الخضراء الجديدة على رماد الفناء الخلفي “Raywood” ، وفي اليوم التالي ، تحيط الشجرة بالنمل والدبابير. إذا كان العسل هو المسؤول ، استهدف الآفات التي تنتجها أولاً. يمكن أن تفرز العديد من الآفات العسل ، وكثير منها صغير للغاية ويصعب اكتشافه في البداية. يمسح كل من البيض ، المناطق البيضاء ، المقياس ، و adelgids العناصر الغذائية من النباتات قبل إنتاج السائل اللزج.
إن القضاء على هذه الحشرات أمر صعب لأنها تتكاثر بسرعة ودورات حياتهم قصيرة ، وهذا يعني تمامًا عندما تقتل البالغين ، فالأطفال يفقسون وينموون في مكانهم. ابدأ بتخفيض النباتات الخاصة بك بالماء. يمكن رش العديد من الآفات البالغة وبيضها من النباتات والأشجار. بعد ذلك ، سترغب في الاستحمام في المصنع في صابون مبيدات حشرية ، مصمم خصيصًا ليكون لطيفًا على النباتات ولكنه صعب على الحشرات ، مما يقتلها على الفور. سيؤدي الصابون الحشري أيضًا إلى إزالة العسل نفسه. سيكون عليك القيام بعدة جولات من العلاج على مدار بضعة أسابيع.
إذا لم تنجح هذه الأساليب ، فقد تجرب نهجًا أكثر خطورة مع المبيدات. ضع في اعتبارك أن استخدام العديد من هذه العلاجات الكيميائية ، بما في ذلك imidacloprid ، يمكن أن يكون خطأ إذا كنت تحاول جذب الملقحات إلى حديقتك ، حيث يمكن أن تقتل الحشرات المفيدة. في الواقع ، هناك العديد من الجوانب السلبية لاستخدام مبيدات الحشرات الجهازية لمكافحة الآفات في الفناء الخاص بك. بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها ، بمجرد التخلص من الإصابة ، ستكون في طريقك لردع الآفات المحبة للعسل أيضًا.
تنظيف العسل بعد إصابة الآفات
إن تنظيف العسل المتبقي من الإصابة سيؤدي إلى إزالة مصدر الطعام الذي يرسم الأخطاء الأخرى إلى الفناء الخاص بك ، والقيام بذلك أمر بسيط مع الأدوات الصحيحة. إذا ظل SAP عالقًا على الأشجار بعد تطبيقات الصابون الأولية للمبيدات الحشرية ، فقد لا يزال يرسم النمل. في هذه الحالة ، حاول تطبيق غلاف لزج أسفل جزء من الشجرة مع العسل ؛ سوف تصيد وقتل النمل قبل أن تصل إلى مصدر الطعام.
لإزالة العسل من الأرصفة أو الممر ، ابدأ بالخرطوم. يمكنك بسهولة رش الخرسانة لشطف النسغ بعيدًا أو استخدام غسالة الضغط لمزيد من المناطق العنيدة. عند إزالة Honeydew من سيارتك ، سترغب في أن تكون أكثر حذراً ، حيث يمكن لتراكم الخطيرة والمنظفات القاسية أن يعرضوا مهمة الطلاء. يوصي الخبراء بغسل سيارتك بالصابون والماء ، ثم نقع بقع العسل مع مذيب مثل فرك الكحول قبل مسحها نظيفًا. وفي الوقت نفسه ، يمكنك تنظيف الأثاث في الهواء الطلق مع مزيج من المنظفات والخل والماء.
يجب أن يغسل القالب اللطيف الذي يتراكم في كثير من الأحيان على العسل بالمنظفات اللطيفة. من المهم إزالة هذه البقايا. على الرغم من أنه لا يجذب الحيوانات الأليفة الثانوية ، إلا أنه يمكن أن يقتل النبات المصاب بمنعه من معالجة أشعة الشمس والماء. لا يزال من الممكن أكل الفواكه مع العفن الملتوي عند غسلها.