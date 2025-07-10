المادة اللزجة على الأشجار في ساحات نيفادا التي تجذب الآفات (وماذا تفعل حيال ذلك)

في شهر واحد ، تستمتع بأوراق الشجر الخضراء الجديدة على رماد الفناء الخلفي “Raywood” ، وفي اليوم التالي ، تحيط الشجرة بالنمل والدبابير. إذا كان العسل هو المسؤول ، استهدف الآفات التي تنتجها أولاً. يمكن أن تفرز العديد من الآفات العسل ، وكثير منها صغير للغاية ويصعب اكتشافه في البداية. يمسح كل من البيض ، المناطق البيضاء ، المقياس ، و adelgids العناصر الغذائية من النباتات قبل إنتاج السائل اللزج.

إن القضاء على هذه الحشرات أمر صعب لأنها تتكاثر بسرعة ودورات حياتهم قصيرة ، وهذا يعني تمامًا عندما تقتل البالغين ، فالأطفال يفقسون وينموون في مكانهم. ابدأ بتخفيض النباتات الخاصة بك بالماء. يمكن رش العديد من الآفات البالغة وبيضها من النباتات والأشجار. بعد ذلك ، سترغب في الاستحمام في المصنع في صابون مبيدات حشرية ، مصمم خصيصًا ليكون لطيفًا على النباتات ولكنه صعب على الحشرات ، مما يقتلها على الفور. سيؤدي الصابون الحشري أيضًا إلى إزالة العسل نفسه. سيكون عليك القيام بعدة جولات من العلاج على مدار بضعة أسابيع.

إذا لم تنجح هذه الأساليب ، فقد تجرب نهجًا أكثر خطورة مع المبيدات. ضع في اعتبارك أن استخدام العديد من هذه العلاجات الكيميائية ، بما في ذلك imidacloprid ، يمكن أن يكون خطأ إذا كنت تحاول جذب الملقحات إلى حديقتك ، حيث يمكن أن تقتل الحشرات المفيدة. في الواقع ، هناك العديد من الجوانب السلبية لاستخدام مبيدات الحشرات الجهازية لمكافحة الآفات في الفناء الخاص بك. بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها ، بمجرد التخلص من الإصابة ، ستكون في طريقك لردع الآفات المحبة للعسل أيضًا.