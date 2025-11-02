المادة المفيدة التي يمكن أن تحافظ على شجرة الفاكهة محمية من درجات الحرارة الشتوية المتجمدة

إن وجود شجرة فاكهة في حديقتك هو الهدية التي تستمر في العطاء. في كل عام، يمكنك الاستمتاع بفوائدها الصالحة للأكل – يبدو دائمًا أن مذاقها أحلى قليلًا من منتجات متاجر البقالة. لا تتطلب زراعة أشجار الفاكهة خبرة محددة في مجال البستنة أيضًا. هناك الكثير من أشجار الفاكهة التي يمكن حتى للبستاني المبتدئ أن ينموها في حديقته. ومع ذلك، فإن مساعدة شجرة الفاكهة الخاصة بك على البقاء في طقس الشتاء البارد الرطب أمر بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في الاستمرار في قطف الإنتاج منها. لحسن الحظ، يمكن أن يساعد تغليف شجرة الفاكهة بخيش ميسور التكلفة ومتوفر بسهولة في حمايتها من درجات الحرارة المتجمدة والمشاكل ذات الصلة.
يعتبر الخيش غلافًا ممتازًا لأشجار الفاكهة لأنه نسيج منسوج طبيعي. تسمح المسافة بين الألياف للهواء بالمرور بسهولة مع توفير مقاومة معتدلة، على الرغم من أنها ليست كاملة، للرطوبة. يمكن أن يساعد أيضًا في عزل الشجرة عند انخفاض درجات الحرارة، كما أن متانتها تعني أنه يمكنك استخدام نفس الخيش لمدة تصل إلى فصلي شتاء. إذا كنت تفضل استخدام منتجات ومواد البستنة المستدامة، فإن الخيش مصنوع من موارد متجددة، وقابل للتحلل البيولوجي، وقابل للتحلل، مما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة لحماية أشجار الفاكهة الخاصة بك من طقس الشتاء البري.
يمكن أن يؤدي تغليف الأشجار بالخيش إلى منع تشققات الصقيع وحروق الشمس
إذا كنت ترغب في مساعدة أشجار الفاكهة الخاصة بك على النمو والإنتاج بشكل أسرع، فإن حمايتها من الطقس الشتوي المحتمل أن يكون ضارًا باستخدام أغلفة الخيش أمر حيوي. تعمل درجات الحرارة المتجمدة وحتى شمس الشتاء معًا على إصابة أشجارك. تعد شقوق الصقيع من بين أسهل أنواع أضرار الشتاء التي يمكن ملاحظتها. يقوم جذع الشجرة وفروعها بإنشاء فتحات رأسية في الخشب، نتيجة التغيرات السريعة في درجات الحرارة بين النهار والليل. عندما يبرد لحاء الشجرة ويظل الجزء الداخلي دافئًا، ينكمش اللحاء وتتشكل الشقوق. لا تتسبب شقوق الصقيع عمومًا في موت أشجار الفاكهة. ومع ذلك، فإن الفتحات قد تجعل من السهل على الأمراض أن تصيب الشجرة.
تعتبر حروق الشمس مشكلة خطيرة أخرى يمكن أن تؤثر على أشجار الفاكهة في الشتاء، كما أنها تنتج أيضًا عن التغيرات الشديدة في درجات الحرارة. تحدث حروق الشمس عندما يسخن ضوء الشمس لحاء الشجرة أثناء النهار، مما يدفع الخلايا إلى الخروج من حالة السكون. وفي الليل، عندما تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، تتجمد الخلايا المستيقظة من جديد وتموت. يصاب الجذع بشقوق خشنة يمكن من خلالها دخول الحشرات والأمراض. أشجار التفاح والكرز والخوخ هي الأكثر عرضة لحروق الشمس. عادة ما يكون لون الخيش بنيًا فاتحًا أو أسمرًا، لذا فإن لفه حول جذوع أشجار الفاكهة يساعد على عكس ضوء الشمس. هذا يمنع اللحاء من أن يصبح دافئًا جدًا، مما يقلل من فرصة التغيرات الشديدة في درجات الحرارة.
لف أشجار الفاكهة بالخيش في الخريف لتجهيزها لفصل الشتاء
أحد الأخطاء التي يرتكبها الجميع عندما تفشل زراعة أشجار الفاكهة في إعدادها لطقس الشتاء القاسي. للمساعدة في منع تشققات الصقيع وحروق الشمس، لف أشجارك بالخيش في الخريف. يختلف أفضل وقت في الخريف حسب منطقة النمو، ولكن قبل الصقيع الأول يكون أكثر أمانًا، وهو ما يعني عادةً في وقت ما في نوفمبر. قد يؤدي ترك شجرتك ملفوفة بالخيش لفترة طويلة أيضًا إلى التسبب في تلفها أو الإصابة بها، لذلك من المهم إزالتها في الربيع. بمجرد تجربة آخر موجة صقيع لهذا الموسم، عادةً في شهر أبريل، قم بفك غلاف شجرتك.
لحماية شجرتك من درجات الحرارة المتجمدة في الشتاء باستخدام الخيش، ابدأ باللف من أسفل الجذع. أثناء لف القماش حول الشجرة، قم بإمالته للأعلى قليلاً، بحيث تتداخل الطبقات بحوالي الثلث. لف الخيش حول الجذع بحيث يتم تثبيته بشكل آمن ولكن ليس ضيقًا. يحتاج الجذع إلى تدفق هواء جيد ليظل بصحة جيدة. استمر في لف الجذع حتى تصل إلى الفروع السفلية لمظلة الشجرة، ثم قم بتأمين الخيش بخيوط الحديقة أو روابط الكابلات في أعلى الجذع ووسطه وأسفله. مرة أخرى، احرص على عدم ربط الخيش بإحكام شديد وإلا فإنك تخاطر بإتلاف اللحاء.