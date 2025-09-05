المباراة الافتتاحية المثيرة لـ Eagles-Cowboys مع تأخير الطقس القاسي

كان لابد من إيقاف المباراة الافتتاحية لـ Eagles- Cowboys Week 1 بسبب البرق والطقس القاسي في المنطقة المحيطة بمجال لينكولن المالي في فيلادلفيا.

توقفت اللعبة مع بقاء 4:44 في الربع الثالث مع قيادة النسور رعاة البقر 24-20.

قال رجل NBC Play-By-Play Mike Tirico إن اللعبة ستستأنف حوالي الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

“تم إصدار تحذير شديد العواصف الرعدية من قبل خدمة الطقس الوطنية لمنطقتنا” ، كما جاء في رسالة على لوحة فيديو الاستاد. “قد تنتج هذه العواصف ظروفًا شديدة ، بما في ذلك البرق والرياح القوية.

“من أجل سلامتك ، يرجى الخروج من منطقة الجلوس المفتوحة في هذا الوقت والبحث عن مأوى على طول الكوندس.”

غادر كلا الفريقين في نهاية المطاف الحقل وعادوا إلى غرف خلع الملابس لانتظار التأخير.