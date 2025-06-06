المتهربين لديهم خاتمة لقضايا إصابة واسعة النطاق

البطل المتهربون يفعلون كل شيء تقريبا بشكل صحيح. لكنهم يتناثرون على الإصابات – لديهم 15 إبريقًا على IL ، بالإضافة إلى أن Shohei Ohtani هو فقط DHING في الوقت الحالي – لذا فإنهم يقضون وقتًا كبيرًا في هذه القضية.

وقال Dodgers GM Brandon Gomes: “من الواضح أنها مشكلة” لنا “، لكنها أيضًا في جميع أنحاء الصناعة ، لسوء الحظ”.

على وجه التحديد ، يبحث المتهربون في كيفية إعدادهم لاعبين في الدوري الصغرى للانتقال إلى الشركات الكبرى ، وهو عندما تنشأ القضايا.

وقال جوميز: “لقد قمنا بعمل جيد في الحفاظ على صحة طيور الصغار. إنه عندما يصلون إلى بطولات الدوري الكبرى التي تضخيمها الشدة”. “لذلك يتعلق الأمر ببناء أفضل أساس ممكن. لذلك ، قمنا بإعادة النظر في كيفية بناء الأساس في بطولات الدوري الصغيرة … نحن بعيدون عن الإجابة. لكنني أعلم أننا نستمر في الضغط من أجل التحسن فيها.”