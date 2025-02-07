المتهربين يميلون إلى لقب “الإمبراطورية الشريرة” مع هبة نجم الموت

دفع براندون جوميز إلى الفكرة من المتهربين من “Evil Empire” للبيسبول ، لكن شخص ما في قسم التسويق ربما لم يحصل على هذه المذكرة.

كجزء من التقويم الترويجي للفريق لموسم 2025 هو Night Wars Night في 14 مايو ، والهبة هي نجم الموت بحجم Bobblehead يحوم فوق ملعب Dodger.

اتبع فريق Dodgers لقب بطولة العالم مع فورة إنفاق ثانٍ على التوالي على التوالي شملت توقيع أمثال بليك سنيل (خمس سنوات ، 182 مليون دولار) ، Phenom Roki Sasaki اليابانية (صفقة League الصغرى مع مكافأة بقيمة 6.5 مليون دولار) ، Tanner Scott (أربع سنوات ، 72 مليون دولار) وكربي كيربي ييتس في صفقة لمدة عام واحد ، 13 مليون دولار.

جاء ذلك بعد مرور عام على دفع الفريق أكثر من مليار دولار من العقود لأمثال النجم في اتجاهين شوهي أوتاني ، والمقدمة اليابانية يوشينوبو ياماموتو ، من بين آخرين.

لقد أثارت مقارنات مدعومة بالإنفاق الحرة لأوائل التسعينيات من القرن الماضي ، الذي ألقى عقود الأموال الكبيرة في الوكلاء الحرة ذات الاسم الكبار ، مما أدى إلى تحفيز لاري لوشينو ، المدير التنفيذي الراحل ريد سوكس لاري لوكينينو ، الامتياز المنافس “Evil Empire” في عام 2002.

الآن ، ومع ذلك ، ورث المتهربون العلامة التجارية “حرب النجوم” التي تحمل عنوان-مثالية لقضاء ليلة ترويجية في التقويم.

ما لم تكن ، على سبيل المثال ، المدير العام للفريق ، مثل Gomes ، الذي لا يحتضن الفكرة حقًا.

وقال جوميز في “The Show” مع Joel Sherman و Jon Heyman في يناير: “نحن نركز على التأكد من أن فريقنا جيد قدر الإمكان”. “إذا كان ذلك يخلق غضبًا في مكان آخر ، فلا بأس ، لأنني أعتقد أن هذا يعني أن جماهيرنا سعداء للغاية ، وهذا هو الهدف. أعتقد أن طبيعة رياضتنا ، وطبيعة تنسيق التصفيات ، يمكنك أن تكون أفضل فريق من الناحية الفنية ولا يضمن لك أي شيء.

“كل ما نقوم به هو التأكد من أن لدينا فريق موهوب قدر الإمكان.”