المحامي يرسم لنا صورة واضحة تمامًا عن الحكم على دونالد ترامب بعد الفوز الكاسح في انتخابات 2024

لقد مر بست حالات إفلاس وعزلين، وأدين بتهمة الاعتداء الجنسي، وأدين بجميع التهم الـ 34 في قضية جناية جنائية – ومع ذلك، أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب الآن الرئيس المنتخب ترامب، وهو على وشك العودة إلى البيت الأبيض. في العشرين من كانون الثاني (يناير) 2025. وهذا هو، بعبارة ملطفة، احتمال واقعي. ليس الأمر كما لو أن الفضيحة فقدت قدرتها على عرقلة الحملة الانتخابية؛ لقد تم إحباط الجمهوريين الآخرين في السباقات الكبرى، جزئياً، بسبب سوء السلوك والخداع. الأمر اللافت للنظر في ترامب هو أن فضائحه ومشاكله القانونية لم تمنع عودته السياسية فحسب، بل إنه تمكن من العودة بينما لا تزال الأحكام والتحقيقات جارية، بما في ذلك التحقيقات في جهوده لتخريب انتخابات 2020.

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ومما لا شك فيه أن إعادة انتخابه ستؤثر على تلك الجهود التي يبذلها المستشار الخاص جاك سميث وولاية جورجيا. صرحت المدعية الفيدرالية السابقة نعمة رحماني، رئيسة محامي محاكمة الساحل الغربي، لجرانج بذلك ومن المرجح أن تختفي مشاكل ترامب القانونية تماما. وأضاف: “من الثابت أنه لا يمكن محاكمة رئيس في منصبه”. اعتبارًا من نوفمبر 2024، استأنف سميث قضيته أمام الدائرة الحادية عشرة؛ ويمكن لوزارة العدل في عهد ترامب أن تتخلى ببساطة عن الاستئناف. وقال رحماني: “إذا رفض جاك سميث لسبب ما رفض هذه القضايا، فيمكن لترامب أن يوجه المدعي العام لإقالة سميث”.