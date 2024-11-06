المحامي يرسم لنا صورة واضحة تمامًا عن الحكم على دونالد ترامب بعد الفوز الكاسح في انتخابات 2024

لقد مر بست حالات إفلاس وعزلين، وأدين بتهمة الاعتداء الجنسي، وأدين بجميع التهم الـ 34 في قضية جناية جنائية – ومع ذلك، أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب الآن الرئيس المنتخب ترامب، وهو على وشك العودة إلى البيت الأبيض. في العشرين من كانون الثاني (يناير) 2025. وهذا هو، بعبارة ملطفة، احتمال واقعي. ليس الأمر كما لو أن الفضيحة فقدت قدرتها على عرقلة الحملة الانتخابية؛ لقد تم إحباط الجمهوريين الآخرين في السباقات الكبرى، جزئياً، بسبب سوء السلوك والخداع. الأمر اللافت للنظر في ترامب هو أن فضائحه ومشاكله القانونية لم تمنع عودته السياسية فحسب، بل إنه تمكن من العودة بينما لا تزال الأحكام والتحقيقات جارية، بما في ذلك التحقيقات في جهوده لتخريب انتخابات 2020.
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ومما لا شك فيه أن إعادة انتخابه ستؤثر على تلك الجهود التي يبذلها المستشار الخاص جاك سميث وولاية جورجيا. صرحت المدعية الفيدرالية السابقة نعمة رحماني، رئيسة محامي محاكمة الساحل الغربي، لجرانج بذلك ومن المرجح أن تختفي مشاكل ترامب القانونية تماما. وأضاف: “من الثابت أنه لا يمكن محاكمة رئيس في منصبه”. اعتبارًا من نوفمبر 2024، استأنف سميث قضيته أمام الدائرة الحادية عشرة؛ ويمكن لوزارة العدل في عهد ترامب أن تتخلى ببساطة عن الاستئناف. وقال رحماني: “إذا رفض جاك سميث لسبب ما رفض هذه القضايا، فيمكن لترامب أن يوجه المدعي العام لإقالة سميث”.
من المرجح أن تنهار قضية ترامب في جورجيا
الرئاسة الأميركية هي رئاسة قوية، ولكن على الرغم مما ادعى دونالد ترامب في بعض الأحيان، هناك حدود واضحة لسلطة المنصب. لا يستطيع الرئيس، على سبيل المثال، العفو عن شخص مدان بارتكاب جريمة على مستوى الولاية (حسب وزارة العدل). ولا يتم تعيين المدعين العامين للولاية من قبل الحكومة الفيدرالية. إذا استمرت الإجراءات القانونية ضد ترامب بتهمة التدخل في انتخابات جورجيا لعام 2020، فسيكون ذلك بدافع من المسؤولين المستقلين عن ترامب. وإذا أدين ترامب، فلن يكون لديه القدرة على التخلص منها.
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لكن قضية جورجيا، التي تركزت في مقاطعة فولتون، من المحتمل أن تكون قد ماتت. تنطبق سابقة حصانة الرئيس الحالي من الملاحقة القضائية حتى على مستوى الولاية. وهذا يعني أن القضية ستظل معلقة فعليًا طوال السنوات الأربع من ولاية ترامب الثانية. تقول نعمة رحماني لغرونج: “لترامب، مثل أي متهم جنائي، الحق في محاكمة سريعة، لذا فإن البقاء أو تأجيل القضايا لمدة أربع سنوات حتى يترك منصبه لن يكون خيارًا أيضًا”.
ربما لم يكن ترامب ليواجه عقوبة السجن أبدًا بسبب قناعاته في نيويورك
رغم أن الأمر قد يكون محبطًا، يبدو أن إعادة انتخاب دونالد ترامب قد أغلقت صفحة التحقيقات في دوره في تخريب انتخابات عام 2020. ولكن ماذا عن قناعاته البارزة؟ إن الأربعة والثلاثين تهمة جنائية ليست بالأمر الهين، وبما أن الأمر يتعلق بولاية نيويورك، فإن ترامب ليس لديه القدرة على العفو عن نفسه. لقد نجح مرتين في تأخير إصدار الحكم، وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن طلب ترامب إلغاء الإدانات تمامًا بسبب حكم المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة الكاملة عن الأعمال الرسمية – وهي تفاصيل ذات صلة بسبب بعض الأدلة المقدمة خلال القضية، بحسب نعمة رحماني. لكنه لا يزال من الممكن أن يواجه الحكم إذا حكم القاضي خوان ميرشان ضده.
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لكن رحماني يعتقد ذلك ولم يكن من المحتمل أبدًا أن يواجه ترامب عقوبة السجن حتى لو خسر انتخابات عام 2024. وقال رحماني: “لم يقم ميرشان بحبس ترامب رغم 10 انتهاكات لأمر منع النشر”. “لا يملك ميرشان الجرأة لسجن رئيس سابق أو رئيس منتخب. كما أنه لن يكون مناسبا لمتهم ليس له تاريخ إجرامي مدان بارتكاب جنايات من الدرجة E (الأقل خطورة بموجب قانون نيويورك).” ويعتقد رحماني أيضًا أنه إذا واجه ترامب حكمًا من أي نوع، فمن المرجح أن يستأنفه أمام المحكمة العليا.