المحليات الاصطناعية التي قد يكون لها تأثير سلبي على عقلك

أنت تعتمد على عقلك للقيام بأكثر من مجرد اتخاذ قرارات رائعة تجعلك تروج لك في العمل أو تساعدك على تذكر قائمة البقالة التي تركتها في المنزل. (مرة أخرى.) يرسل الدماغ أيضًا إشارات إلى أجزاء لا حصر لها من جسمك ، مما يتيح لك العمل بشكل طبيعي. هذا هو السبب في أن الحالات المعرفية التنكسية مثل مرض الزهايمر (النوع الأكثر انتشارًا من الخرف) تسبب الوفاة. مع تقدم مرض الزهايمر ، فإنه يضر تدريجياً ولكنه يضر بشكل دائم أجزاء مختلفة من الدماغ ، مما ينتج عنه في النهاية تأثير فشل الجسم المتتالي.

على الرغم من أنه لا يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو نوع آخر من الخرف ، إلا أنه يمكنك اتخاذ خيارات نمط الحياة التي تهدف إلى حماية عقلك. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار تجنب الأطعمة التي قد يكون لها صلة بالتراجع المعرفي – والتي قد تشمل سبعة محليات اصطناعية.

نظرت دراسة في عام 2025 في علم الأعصاب في الآثار الصحية للدماغ لاستهلاك المحليات الاصطناعية في 12772 من البالغين على مدار ثماني سنوات. أبلغ المشاركون متى وكم Acesulfame K أو Aspartame أو Erythritol أو Saccharin أو Sorbitol أو Tagatose أو Xylitol التي تناولتها ، وأكملت أيضًا التقييمات المعرفية. وجد الباحثون علاقة بين المحليات الاصطناعية المستهلكة وتراجع القدرات واللغة المعرفية على نطاق واسع. كما يبدو أن المشاركين المصابين بمرض السكري يتأثرون من حيث ذاكرتهم.