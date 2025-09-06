المحليات الاصطناعية التي قد يكون لها تأثير سلبي على عقلك

أنت تعتمد على عقلك للقيام بأكثر من مجرد اتخاذ قرارات رائعة تجعلك تروج لك في العمل أو تساعدك على تذكر قائمة البقالة التي تركتها في المنزل. (مرة أخرى.) يرسل الدماغ أيضًا إشارات إلى أجزاء لا حصر لها من جسمك ، مما يتيح لك العمل بشكل طبيعي. هذا هو السبب في أن الحالات المعرفية التنكسية مثل مرض الزهايمر (النوع الأكثر انتشارًا من الخرف) تسبب الوفاة. مع تقدم مرض الزهايمر ، فإنه يضر تدريجياً ولكنه يضر بشكل دائم أجزاء مختلفة من الدماغ ، مما ينتج عنه في النهاية تأثير فشل الجسم المتتالي.
على الرغم من أنه لا يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو نوع آخر من الخرف ، إلا أنه يمكنك اتخاذ خيارات نمط الحياة التي تهدف إلى حماية عقلك. على سبيل المثال ، يمكنك اختيار تجنب الأطعمة التي قد يكون لها صلة بالتراجع المعرفي – والتي قد تشمل سبعة محليات اصطناعية.
نظرت دراسة في عام 2025 في علم الأعصاب في الآثار الصحية للدماغ لاستهلاك المحليات الاصطناعية في 12772 من البالغين على مدار ثماني سنوات. أبلغ المشاركون متى وكم Acesulfame K أو Aspartame أو Erythritol أو Saccharin أو Sorbitol أو Tagatose أو Xylitol التي تناولتها ، وأكملت أيضًا التقييمات المعرفية. وجد الباحثون علاقة بين المحليات الاصطناعية المستهلكة وتراجع القدرات واللغة المعرفية على نطاق واسع. كما يبدو أن المشاركين المصابين بمرض السكري يتأثرون من حيث ذاكرتهم.
هل المحليات الاصطناعية آمنة حقًا للاستهلاك؟
كانت آثار الدماغ السلبية ملحوظة بشكل خاص في المشاركين الذين لم يصلوا إلى 60 عامًا حتى الآن. أوضحت مؤلفة الدراسة الدكتورة كلوديا سوموتو (عبر اليوم) أن “الأداء المعرفي يبلغ طوله في العقد الثالث من الحياة ، بين 25 و 30 عامًا ، وبعد ذلك هناك انخفاض تدريجي بطيء للغاية في الوظيفة”. وأضافت أنه ، وفقًا للنتائج ، قد تسارع المحليات المستهلكة لهذا التراجع المعرفي ، “حتى في البالغين في منتصف العمر”.
رداً على ذلك ، أصدرت جمعية المحليات الدولية (ISA) بيانًا ، مشيرة إلى أن الدراسة لديها عوامل محدودة عديدة ، مثل جمع جميع المحليات الاصطناعية تحت مظلة واحدة والاعتماد على المعلومات المبلغ عنها ذاتيا. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الغذاء والدواء (FDA) تتعرف على العديد من المحليات الاصطناعية في الدراسة (مثل Acesulfame K و Aspartame و Saccharin) باعتبارها آمنة بشكل عام للاستهلاك.
ومع ذلك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها المحليات الاصطناعية تحت المجهر قد تكون ضارة بصحة الإنسان. وجدت دراسة 2022 في الطب PLOS وجود علاقة بين استهلاك Acesulfame K و Aspartame وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وفي عام 2023 ، أطلق ائتلاف من الكيانات الدولية ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO) ، اسم Aspartame على أنه مادة مسرطنة “ممكنة”.