المخاطر الخفية المتمثلة في قطع أظافرك في الأماكن العامة (لماذا هذا شيء؟)

بعد أن تجف من الحمام ، قد تلاحظ أن أظافرك تحتاج إلى تقليم. هذا هو في الواقع أفضل وقت لقطعها لأنها ناعمة بالفعل ، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية. من المهم أن تقطع أظافرك كل بضعة أسابيع لمنع الفطريات والبكتيريا من الإقامة تحت أظافرك. تساعد الأشجار العادية أيضًا في منع مسامير مؤلمة أو متضخمة (بالمناسبة ، إليك كيفية علاج أظافر الصعوبات).
إذا كنت في الخارج وتلاحظ أنك بحاجة إلى تقليم ، فقد يكون من المغري سحب بعض كليبرز والوصول إلى العمل. هذا بالضبط ما فعلته الممثل أليسون بري أثناء نزهة مع زوجها ، ديف فرانكو. قامت بري بقص أظافر فرانكو ، حيث ترميها عرضًا في العشب القريب.
في حين أن الأشخاص في X (عبر Daily Mail) تم إهماله من خلال عرض النظافة العامة ، يقول الدكتور جاسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة One Oak Medical Group ، إنها ليست صحية للغاية. وقال “في بيئة عامة وغير ستيري ، هناك خطر باكتيري متزايد قليلاً على سرير الظفر ، والذي يمكن أن يسبب التهاب النسيج الخلوي أو بارونيشيا”. “ضع في اعتبارك أن الإعداد العام بدون إضاءة كافية يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة والنزيف ، مما يخلق نقاط دخول للعدوى.”
يمكن أن يصيب قطع أظافرك في الأماكن العامة الآخرين
يقول سينغ إن قطع أظافرك في الأماكن العامة يمكن أن ينشر الجراثيم للآخرين. وقال “إن قصاصات الأظافر المهملة نفسها تصبح بيولوجية ، لأنها يمكن أن تؤوي جراثيم فطرية تعيش لعدة أشهر وتنقل إلى الآخرين الذين يتلامسون معهم”. “(هذا) خطير بشكل خاص على الأطفال حافي القدمين والأطفال في الحدائق الذين قد يواجهون هذه الشظايا أثناء الزحف أو اللعب.”
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هل سبق لك أن لاحظت كيف يمكن أن تطير قصاتك من أظافر إلى مكان ما في حمامك؟ إذا كنت في الأماكن العامة ، فقد تنتهي تلك القصاصات في ضرب شخص آخر. وفقًا لصحيفة الأيرلندية تايمز ، قرر أحد الأب قص أظافر ابنته وهي جالسة في حضنه بعد ظهر يوم الأحد الهادئ. فجأة ، شعر بالدهن في عينيه وعرف على الفور أنه كان أحد قصاصاتها. يمكن أن يشعر بالحافة الحادة في عينيه. استغرق الأمر عدة شطف وبعض الأنسجة لإزاحةها أخيرًا. بالطبع ، فعل الأب هذا في المنزل وليس في الأماكن العامة ، ولكن يمكنك أن تتخيل كيف يمكن أن يلعب هذا إذا كنت تفعل ذلك في منطقة الصعود إلى مطار مزدحم.
كيفية قص أظافرك بأمان
قد تعتقد أنه من الجيد قطع أظافرك في الأماكن العامة ، ولكن قد يتم إهمال أشخاص آخرين بسبب سلوكك. إن قطع أظافر أظافرك في المنزل يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ويبقي الأمور أكثر مهارة. يمكن أن يقوم كل من كليبرز المخبأ في حقيبتك أو جيبك أيضًا بإيواء البكتيريا أو الفطريات ، لذلك من المهم استخدام الأدوات النظيفة والمعقمة. إذا مضى بعض الوقت منذ أن قمت بتنظيف كليبرز أظافرك ، فقم بفركها بفرشاة غارقة في فرك الكحول ، ثم اشطفها بالماء الساخن. يجب عليك أيضًا تجنب مشاركة كليبرز الأظافر مع الآخرين.
من الأفضل أيضًا استخدام كليبرز المصمم خصيصًا للأظافر بدلاً من تلك التي تستخدمها على أظافرك. تم تصميم كليبرز أظافر لمعالجة الأظافر السميكة وعادة ما يكون لها شكل يطابق أظافرك بشكل أفضل. إذا لاحظت أنهم لم يعودوا يرقصون بشكل نظيف ، فقد حان الوقت لاستبدال بديل. يمكن أن يمزق كليبرز مملة الأظافر ويزيد من خطر الإصابة.
لتجنب أظافر الصبغة ، قص أظافرك مباشرة عبر. يمكن أن يؤدي قطع الأسفل نحو الحواف إلى نمو الظفر في الجلد. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري تقليم أظافرك قصيرة للغاية حتى لا تضطر إلى القيام بذلك في كثير من الأحيان ، فإن ذلك يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. قد تضغط بشرتك على الظفر ، خاصة عندما ترتدي الأحذية. بدلاً من ذلك ، تهدف إلى ترك قطعة صغيرة من اللون الأبيض تظهر في الحافة.