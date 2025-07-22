المخاطر الخفية المتمثلة في قطع أظافرك في الأماكن العامة (لماذا هذا شيء؟)

بعد أن تجف من الحمام ، قد تلاحظ أن أظافرك تحتاج إلى تقليم. هذا هو في الواقع أفضل وقت لقطعها لأنها ناعمة بالفعل ، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية. من المهم أن تقطع أظافرك كل بضعة أسابيع لمنع الفطريات والبكتيريا من الإقامة تحت أظافرك. تساعد الأشجار العادية أيضًا في منع مسامير مؤلمة أو متضخمة (بالمناسبة ، إليك كيفية علاج أظافر الصعوبات).

إذا كنت في الخارج وتلاحظ أنك بحاجة إلى تقليم ، فقد يكون من المغري سحب بعض كليبرز والوصول إلى العمل. هذا بالضبط ما فعلته الممثل أليسون بري أثناء نزهة مع زوجها ، ديف فرانكو. قامت بري بقص أظافر فرانكو ، حيث ترميها عرضًا في العشب القريب.

في حين أن الأشخاص في X (عبر Daily Mail) تم إهماله من خلال عرض النظافة العامة ، يقول الدكتور جاسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة One Oak Medical Group ، إنها ليست صحية للغاية. وقال “في بيئة عامة وغير ستيري ، هناك خطر باكتيري متزايد قليلاً على سرير الظفر ، والذي يمكن أن يسبب التهاب النسيج الخلوي أو بارونيشيا”. “ضع في اعتبارك أن الإعداد العام بدون إضاءة كافية يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة والنزيف ، مما يخلق نقاط دخول للعدوى.”