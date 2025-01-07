المخاطر الخفية لممارسة الجنس في الحمام

إذا أردنا أن نصدق ما نراه في الأفلام، فإن الحمام هو المكان الأكثر سخونة والأكثر متعة على هذا الكوكب لممارسة الجنس. بدءًا من كمية البخار المثالية التي تجعل الرؤية صعبة بعض الشيء، إلى الموقع الصغير والمحصور الذي لا يسمح بالكثير من الحركة (أو الإبداع)، يجب أن يكون الجنس أثناء الاستحمام على قائمة الدلاء الجنسية للجميع. إذا فقط لندرك أن الأفلام تبيع لنا كمية كبيرة من القمامة.
قالت الدكتورة وينداشا جينكينز هول، الباحثة والمعلمة الجنسية، لموقع Insider: “إن أي وضعية جنسية يتم إجراؤها أثناء الاستحمام (خطيرة)”. “يزيد الماء والصابون من خطر الانزلاق والسقوط. فالسقوط على الصنبور أو خارج حوض الاستحمام أو الدش بالكامل يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالجروح والكدمات وكسور العظام.” في حين أن الإصابات المحتملة أثناء ممارسة الجنس أثناء الاستحمام — بغض النظر عن الأفعال الجنسية التي تمارسها — قد لا تكون منطقية فحسب، بل تبدو واضحة تمامًا (خاصة بالنسبة لأولئك منا الذين يفتقرون إلى القدرة الأساسية على التوازن)، فإن هذه الأشياء لا تقارن بالمخاطر الخفية التي تنطوي عليها .
على الرغم من أنه ينبغي على كل شخص نشط جنسيًا تجربة ممارسة الجنس أثناء الاستحمام مرة واحدة على الأقل — عاجلًا وليس آجلًا، وذلك لتجنب كسر الورك — إلا أنك تريد خوض التجربة بعينين مفتوحتين وحقائقك مباشرة. بهذه الطريقة، إذا أصبحت مرحتك في الحمام غير طبيعية وانتهى بك الأمر إلى أن لا تكون كما تخيلت على الإطلاق، فلن تتفاجأ تمامًا.
لا يزال الحمل والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا ممكنة
تخيل ذلك: أنت في الحمام مع شريكك، والأمور تتحول من المرح إلى المثير بسرعة كبيرة. لذلك، في لحظة منطقية، يمكنك سحب منشفة (أو شيء مشابه) على أرضية الدش لمنع أي انزلاق. ثم تستأنف العمل معتقدًا أن هذا هو الإجراء الاحتياط الوحيد الذي يجب عليك اتخاذه من أجل سلامتك. إذا كنت أنت وشريكك تستخدمان وسائل منع الحمل وترتبطان بالسوائل (بمعنى أنه قد تم اختباركما للكشف عن الأمراض المنقولة جنسيًا، وتعرفان حالتكما، وبالتالي لا تستخدمان الواقي الذكري)، فنعم، أنتما جاهزان للبدء. لكن إذا لم تكن لديكِ علاقة بالسوائل ولا تستخدمين وسائل منع الحمل الهرمونية (أو اللولب الخالي من الهرمونات)، فأنت بالتأكيد تريدين الحصول على الواقي الذكري في متناول يدك.
السبب البسيط لذلك هو أن الماء لا يغسل السائل المنوي الذي تم قذفه داخل شخص لديه فرج. بمجرد وصول السائل المنوي إلى هناك، لن يكون هناك عودة إلى الوراء. وتتمثل مهمتها في حمل ملايين الخلايا المنوية إلى عمق الرحم على أمل العثور على بويضة لتخصيبها، ولن تتمكن أي كمية من الماء من إيقاف المهمة بطريقة سحرية أو إزالتها. وبالمثل، فإن الجنس أثناء الاستحمام لن يمنع الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، لأن الماء ليس لديه القدرة على غسل البكتيريا المسببة لهذه العدوى. ولهذا السبب يعد استخدام الواقي الذكري أثناء ممارسة الجنس أثناء الاستحمام أمرًا بالغ الأهمية. ما لم تكن بالطبع قد اتخذت الخطوات اللازمة للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا والحمل بشكل منتظم.
تزداد فرص حدوث تهيج المهبل والالتهابات
الأمر المثير للاهتمام بشأن ممارسة الجنس أثناء الاستحمام هو أنه على الرغم من أن الماء لا يمنع الحمل أو الأمراض المنقولة جنسيًا من خلال غسل السائل المنوي، إلا أن الماء يغسل شيئًا ما: التشحيم المهبلي الطبيعي. لا يهم مدى استثارتك أو مدى شعورك بالبلل، فالماء – بغض النظر عن نوع مصدر المياه الذي تجد نفسك تمارس فيه الجنس – يغسل المهبل على الفور، مما قد يؤدي إلى إيلاج مؤلم. ولهذا السبب، عليك التفكير في استخدام المزلقات.
وقالت إيريكا سميث، معلمة الجنس، لـ Refinery29: “إذا لم يكن لديك مزلق سيليكون ولكنك تريد النزول على أي حال، فقط انتبه إلى أن المهبل قد يتعرض للتهيج بسبب تدخل الماء في التشحيم الطبيعي”. “قد يعني هذا تمزقات دقيقة أو سحجات أو تهيجًا بعد حدوثها.” على الرغم من أن التمزقات المهبلية غير ضارة نسبيًا وتشفى من تلقاء نفسها، إلا أنها قد تجعل المهبل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا وغيرها من الالتهابات مثل التهابات المسالك البولية والتهاب المهبل الجرثومي. يمكن أن تؤدي ممارسة الجنس في الماء أيضًا إلى تعطيل توازن درجة الحموضة في المهبل، مما يؤدي إلى احتمال الإصابة بعدوى الخميرة. بعد ذلك، بالطبع، إذا اخترت استخدام المزلق لمنع هذه التمزقات، فإنك تقدم المزيد من الانزلاق إلى المعادلة، وهو أمر يجب أن تضعه في الاعتبار أثناء تطبيق المزلق.
في معظم الأحيان، يعد الجنس أثناء الاستحمام أحد الأشياء التي تعتبر أفضل بكثير من الناحية النظرية منها في الممارسة العملية. في حين أن هناك من يحبونها ويتقنونها، ويخرجون سالمين في كل مرة، إلا أنه ليس الجميع محظوظين جدًا (أو يميلون إلى التوازن). ولكن، مرة أخرى، إذا كان هذا شيئًا كنت ترغب دائمًا في تجربته، فافعله. فقط كن ذكيا حيال ذلك.