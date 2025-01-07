المخاطر الخفية لممارسة الجنس في الحمام

إذا أردنا أن نصدق ما نراه في الأفلام، فإن الحمام هو المكان الأكثر سخونة والأكثر متعة على هذا الكوكب لممارسة الجنس. بدءًا من كمية البخار المثالية التي تجعل الرؤية صعبة بعض الشيء، إلى الموقع الصغير والمحصور الذي لا يسمح بالكثير من الحركة (أو الإبداع)، يجب أن يكون الجنس أثناء الاستحمام على قائمة الدلاء الجنسية للجميع. إذا فقط لندرك أن الأفلام تبيع لنا كمية كبيرة من القمامة.

قالت الدكتورة وينداشا جينكينز هول، الباحثة والمعلمة الجنسية، لموقع Insider: “إن أي وضعية جنسية يتم إجراؤها أثناء الاستحمام (خطيرة)”. “يزيد الماء والصابون من خطر الانزلاق والسقوط. فالسقوط على الصنبور أو خارج حوض الاستحمام أو الدش بالكامل يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالجروح والكدمات وكسور العظام.” في حين أن الإصابات المحتملة أثناء ممارسة الجنس أثناء الاستحمام — بغض النظر عن الأفعال الجنسية التي تمارسها — قد لا تكون منطقية فحسب، بل تبدو واضحة تمامًا (خاصة بالنسبة لأولئك منا الذين يفتقرون إلى القدرة الأساسية على التوازن)، فإن هذه الأشياء لا تقارن بالمخاطر الخفية التي تنطوي عليها .

على الرغم من أنه ينبغي على كل شخص نشط جنسيًا تجربة ممارسة الجنس أثناء الاستحمام مرة واحدة على الأقل — عاجلًا وليس آجلًا، وذلك لتجنب كسر الورك — إلا أنك تريد خوض التجربة بعينين مفتوحتين وحقائقك مباشرة. بهذه الطريقة، إذا أصبحت مرحتك في الحمام غير طبيعية وانتهى بك الأمر إلى أن لا تكون كما تخيلت على الإطلاق، فلن تتفاجأ تمامًا.