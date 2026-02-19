المدرسة الثانوية المنسية تضرب جيل الطفرة السكانية الذي تركه في السبعينيات

يمكن أن تكون نغمات تجربتك في المدرسة الثانوية حاسمة مثل الوقت الذي تقضيه في المدرسة نفسها، ويمكن للأغاني الكلاسيكية لتلك الأوقات الجيدة (المأمول) أن تعيد أي شخص إلى المكان الذي كان فيه عندما سمعها لأول مرة. استحوذت نغمات مثل أغنية “Born to Run” لبروس سبرينغستين وأغنية “Let’s Get It On” لمارفن جاي على روح جيل كامل، ولكن هناك المزيد من اللحم على العظم لهذا العصر الذي لا يُنسى من الموسيقى، والجمهور الشاب الذي يقف وراءه.
لقد أصبحت بعض المقطوعات الموسيقية من حقبة المدرسة الثانوية في السبعينيات من القرن الماضي بمثابة نجاحات كلاسيكية، متجاوزة العصر والذكريات التي بدأت بها، وبعضها تقادم بشكل سيئ إلى درجة الإحباط. ولكن ماذا عن الأغاني التي تُركت جزئيًا؟
قد تكون هذه الأغاني المتخصصة عالقة في الماضي، ولكن هذا يجعلها كبسولات زمنية إلى زمن مضى. ستبحث هذه القائمة في بعض الأغاني الناجحة في السبعينيات والتي كان طلاب المدارس الثانوية في ذلك الوقت قد سمعوها بالتأكيد، ويتذكرونها الآن باعتزاز. سوف نسمع من الفنانين الذين لا يزالون أساطير حتى يومنا هذا، وكذلك أولئك الذين تركوا بصمتهم فقط في وقتهم.
عصابة شوجرهيل – فرحة مغني الراب
أول ظهور لفرقة Sugarhill Gang في عام 1979، جلبت أغنية “Rapper’s Delight” تدفقات رائعة وكلمات واثقة إلى جمهور عريض ولاقت صدى خاصًا لدى الشباب، مع موسيقى الديسكو المعدية التي تدعم موسيقى الراب. تحتوي الأغنية المستمرة على عدد من الأبيات، حيث يقوم كل من أعضاء المجموعة بتسليم الأصفار الخاصة بهم على إيقاع غير تقليدي – والنسخة الكاملة مدتها ما يقرب من خمسة عشر دقيقة متواصلة ومسلية ذهابًا وإيابًا من الأعضاء Wonder Mike وBig Bank Hank وMaster Gee.
كلماتها غير الرسمية المتدفقة من الوعي – والتي يُزعم أن بعضها قد تم انتزاعها من فنانين آخرين – مليئة بالاقتباسات التي لا تُنسى، في كل قصيدة من أبيات الأعضاء كانت مجرد متعة بسيطة، واستماع سهل وراقص: “لذلك بعد المدرسة، أغطس في حمام السباحة، وهو بالفعل على الحائط / حصلت على تلفزيون ملون حتى أتمكن من رؤية نيكس يلعبون كرة السلة.” ربما كانت أغنية “Rapper’s Delight” التي تم تسجيلها بشكل مشهور في لقطة واحدة، بمثابة مقدمة للعديد من المراهقين لتدفقات وأنماط موسيقى الهيب هوب. ولكن مع تقدم هذا النوع بسرعة، وفي كثير من الأحيان، أصبح أكثر تخصصًا وجدية، بعيدًا عن عدم التدخل، وصوت جلسة Hangout لهذا المسار، فمن المرجح أن المستمعين قد تركوا هذه الأغنية وراءهم.
جو جاكسون – هل ستخرج معه حقًا؟
لا يوجد الكثير من الأصوات التي تشبه موسيقى المدرسة الثانوية الكلاسيكية مثل نغمة جو جاكسون القديمة. يعد مسار الموجة الجديد هذا من نهاية السبعينيات خفيفًا وجذابًا، ويمكن تطبيقه بشكل لا نهائي على الشباب الذين يعانون من آلام القلب في ذلك الوقت. تعكس جوقتها صدى حالة الغيرة والارتباك المثالية في المدرسة الثانوية: “هل ستخرج معه حقًا؟ / هل ستأخذه حقًا إلى المنزل الليلة؟ / هل ستخرج معه حقًا؟ / لأنه إذا لم تخدعني عيني / هناك خطأ ما هنا.”
تم إصداره في البداية عام 1978 وحقق نجاحًا محدودًا، بعنوان “هل ستخرج معه حقًا؟” أعيد إصداره في عام 1979 في ألبوم جاكسون الأول “Look Sharp!” حيث بدأت الموجة الجديدة في الانطلاق وحققت نجاحًا معقولاً. على الرغم من أنه لم يكن أبدا لا. حقق المسار نجاحًا نسبيًا في يومه وأصبح نشيدًا للشباب في أواخر السبعينيات وحتى الثمانينيات.
تجسد نغمة أنف جاكسون الشباب المعروض في المسار، وكلماتها الحادة والساخرة والكوميدية تلتقط نفورًا ترفيهيًا من هذا الرجل الآخر عديم الوجه، وهو أمر يمكن للمستمعين من جميع الأنواع أن يرتبطوا به: “ها، هنا تأتي جيني مع صديقها الجديد / يقولون إن المظهر لا يهم كثيرًا / إذا كان الأمر كذلك، فهذا دليلك.”
بوب ديلان – إعصار
أصبحت هذه العودة إلى الأغنية الاحتجاجية من ألبوم المغني وكاتب الأغاني الأسطوري بوب ديلان عام 1976، “Desire”، واحدة من الأغاني الناجحة في السبعينيات لديلان، وساعدته على استعادة الشعبية التي كان يتمتع بها في الستينيات. تحكي ملحمة موسيقى الروك الشعبية قصة جريمة وظلم من خلال صور حية: “تدوي طلقات المسدس في ليلة الحانة / تدخل باتي فالنتين من القاعة العليا / ترى النادل في بركة من الدماء / تصرخ، “يا إلهي، لقد قتلوهم جميعًا!”
التقط ديلان مشاعر الظلم والاضطرابات في السبعينيات والتي نزفت من الستينيات المليئة بالفوضى والتقدم، وعلى الرغم من أن “الإعصار” يروي قصة واحدة محددة، فإنه يظهر أيضًا كيف أن بعض المشكلات النظامية لا تتلاشى على الفور. على الرغم من الموضوع الثقيل، فقد حققت نجاحًا كبيرًا مع الأخدود المعدي والأوتار الناعمة، وظهرت في الفيلم المستوحى من المدرسة الثانوية في السبعينيات “Dazed and Confused” باعتباره عنصرًا أساسيًا في الحياة الليلية لطلاب المدارس الثانوية.
Sniff ‘n’ the Tears – مقعد السائق
يجسد مسار موسيقى الروك المزاجي هذا شعورًا سينمائيًا بالشباب في صوته وكلماته. تم إصداره لأول مرة في عام 1978، ثم في عام 1979 كجزء من الألبوم الأول للفرقة، “Fickle Heart”، قام عازفو الروك البريطانيون Sniff ‘n’ the Tears بمزج أصوات الروك الإلكترونية والسلسة مع القيثارات الجريئة من أجل استماع مدمن. مثل أغنية “هل هي حقًا تخرج معه؟”، تشير الأغنية إلى “جيني” (مكتوبة بشكل مختلف)، لكنها تحكي قصة شريحة من الحياة عن ليلة من الرقص والمرح: “أفعل ما يرام / القليل من الرقص في ليلة السبت / ويأتي ما قد / سأرقص طوال اليوم.”
عادت الأغنية إلى الظهور في التسعينيات، ولكن على الرغم من الموجة القصيرة من الشعبية، فقد تم نسيانها إلى حد كبير مقارنة بموسيقى الروك الشهيرة الأخرى، خاصة مع الألحان المماثلة (والناجحة إلى حد كبير) الصادرة من إنجلترا أيضًا، مع The Smiths والمزيد – مع “مقعد السائق” الذي يحمل أوجه تشابه ملحوظة مع أغنية “هناك ضوء لا يخرج أبدًا” عام 1986.