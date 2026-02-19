المدرسة الثانوية المنسية تضرب جيل الطفرة السكانية الذي تركه في السبعينيات

يمكن أن تكون نغمات تجربتك في المدرسة الثانوية حاسمة مثل الوقت الذي تقضيه في المدرسة نفسها، ويمكن للأغاني الكلاسيكية لتلك الأوقات الجيدة (المأمول) أن تعيد أي شخص إلى المكان الذي كان فيه عندما سمعها لأول مرة. استحوذت نغمات مثل أغنية “Born to Run” لبروس سبرينغستين وأغنية “Let’s Get It On” لمارفن جاي على روح جيل كامل، ولكن هناك المزيد من اللحم على العظم لهذا العصر الذي لا يُنسى من الموسيقى، والجمهور الشاب الذي يقف وراءه.

لقد أصبحت بعض المقطوعات الموسيقية من حقبة المدرسة الثانوية في السبعينيات من القرن الماضي بمثابة نجاحات كلاسيكية، متجاوزة العصر والذكريات التي بدأت بها، وبعضها تقادم بشكل سيئ إلى درجة الإحباط. ولكن ماذا عن الأغاني التي تُركت جزئيًا؟

قد تكون هذه الأغاني المتخصصة عالقة في الماضي، ولكن هذا يجعلها كبسولات زمنية إلى زمن مضى. ستبحث هذه القائمة في بعض الأغاني الناجحة في السبعينيات والتي كان طلاب المدارس الثانوية في ذلك الوقت قد سمعوها بالتأكيد، ويتذكرونها الآن باعتزاز. سوف نسمع من الفنانين الذين لا يزالون أساطير حتى يومنا هذا، وكذلك أولئك الذين تركوا بصمتهم فقط في وقتهم.