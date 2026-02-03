المدرسة الثانوية الناجحة التي سيظل يتذكرها كل مراهق في التسعينيات إلى الأبد

آه، المدرسة الثانوية في التسعينيات. لقد كان وقتًا قبل الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي والجينز الضيق. كان بيل كلينتون رئيساً، وكان برنامج “الأصدقاء” يُعرض على شاشة التلفزيون، وكان المراهقون يقضون أيامهم ملتصقين بقناة MTV. من الواضح أن التسعينيات كانت عقدًا كبيرًا للموسيقى. فكر في مقدار تاريخ الموسيقى الذي تم حشره في فترة عشر سنوات: سيطر الجرونج على الراديو البديل في أوائل التسعينيات، وكان أيقونات آر أند بي مثل ويتني هيوستن وماريا كاري في أعلى المخططات. عبرت موسيقى البوب ​​البريطانية البركة في منتصف التسعينيات، وظهر نجوم البوب ​​المراهقين مثل بريتني سبيرز وباك ستريت بويز في نهاية العقد. بالنسبة لأي شخص كان في المدرسة الثانوية في التسعينيات، بعض الأغاني تبقى في ذاكرته. عندما تنبثق إحداها على Spotify shuffle، يتم نقلك على الفور إلى رقصات المدرسة على أرضيات صالة الألعاب الرياضية اللزجة، أو غرفة معيشة أفضل صديق لك في المدرسة الثانوية، أو سيارتك أثناء قيادتك للمنزل من المدرسة.

من المستحيل تلخيص موسيقى عقد كامل من الزمن في خمس أغانٍ فقط، ولكن مثل قائمتنا المكونة من خمس أغانٍ ناجحة في المدارس الثانوية من السبعينيات والتي تثير المشاعر لدى كل جيل طفرة، قمنا بمراجعة بيانات المخطط وأفضل القوائم وذكرياتنا الخاصة لاختيار الأغاني التي سيكون لها صدى لدى أولئك الذين كانوا مراهقين في التسعينيات. لقد حرصنا على تمثيل مجموعة متنوعة من الأنواع والسنوات والفنانين في محاولة لإظهار مدى أهمية هذا العقد بالنسبة للموسيقى. فيما يلي قائمة بخمسة أغاني ناجحة في المدرسة الثانوية سيتذكرها كل مراهق في التسعينيات إلى الأبد.