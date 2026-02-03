المدرسة الثانوية الناجحة التي سيظل يتذكرها كل مراهق في التسعينيات إلى الأبد

آه، المدرسة الثانوية في التسعينيات. لقد كان وقتًا قبل الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي والجينز الضيق. كان بيل كلينتون رئيساً، وكان برنامج “الأصدقاء” يُعرض على شاشة التلفزيون، وكان المراهقون يقضون أيامهم ملتصقين بقناة MTV. من الواضح أن التسعينيات كانت عقدًا كبيرًا للموسيقى. فكر في مقدار تاريخ الموسيقى الذي تم حشره في فترة عشر سنوات: سيطر الجرونج على الراديو البديل في أوائل التسعينيات، وكان أيقونات آر أند بي مثل ويتني هيوستن وماريا كاري في أعلى المخططات. عبرت موسيقى البوب البريطانية البركة في منتصف التسعينيات، وظهر نجوم البوب المراهقين مثل بريتني سبيرز وباك ستريت بويز في نهاية العقد. بالنسبة لأي شخص كان في المدرسة الثانوية في التسعينيات، بعض الأغاني تبقى في ذاكرته. عندما تنبثق إحداها على Spotify shuffle، يتم نقلك على الفور إلى رقصات المدرسة على أرضيات صالة الألعاب الرياضية اللزجة، أو غرفة معيشة أفضل صديق لك في المدرسة الثانوية، أو سيارتك أثناء قيادتك للمنزل من المدرسة.
من المستحيل تلخيص موسيقى عقد كامل من الزمن في خمس أغانٍ فقط، ولكن مثل قائمتنا المكونة من خمس أغانٍ ناجحة في المدارس الثانوية من السبعينيات والتي تثير المشاعر لدى كل جيل طفرة، قمنا بمراجعة بيانات المخطط وأفضل القوائم وذكرياتنا الخاصة لاختيار الأغاني التي سيكون لها صدى لدى أولئك الذين كانوا مراهقين في التسعينيات. لقد حرصنا على تمثيل مجموعة متنوعة من الأنواع والسنوات والفنانين في محاولة لإظهار مدى أهمية هذا العقد بالنسبة للموسيقى. فيما يلي قائمة بخمسة أغاني ناجحة في المدرسة الثانوية سيتذكرها كل مراهق في التسعينيات إلى الأبد.
رائحته مثل روح المراهقين من نيرفانا
عندما وصلت أغنية “Smells Like Teen Spirit” إلى موجات الأثير في عام 1991، حققت نجاحًا كبيرًا مع جمهور المدارس الثانوية والكليات قبل أن تصبح سائدة. يقارن أحد مؤلفي الموسيقى في Salon تأثيرها بتأثير أغنية “Blowin’ in the Wind” لبوب ديلان. في عام 1991، جلبت أغنية “Smells Like Teen Spirit” موسيقى الجرونج إلى الجماهير، حيث وصلت إلى المركز الأول على مخطط Billboard’s Alternative Airplay والمركز السادس على مخطط جميع الأنواع.
إلى جانب الإشارة إلى العلامة التجارية لمزيل العرق Teen Spirit، استحوذ كورت كوبين – الذي كان يبلغ من العمر 24 عامًا فقط في ذلك الوقت – على إحساس العصر بالملل الشبابي في كلمات مثل “لقد وجدت الأمر صعبًا، من الصعب العثور عليه / أوه، حسنًا، أيًا كان، لا يهم”. في مقابلة عام 1991 مع Pulse، أوضح كوبين، “إنها أغنية عدوانية نموذجية للمراهقين. إنها تحتوي على موضوعات ثورية، لكنني لا أقصدها حقًا بطريقة (ضوء) متشددة. لامبالاة الجيل بدأت تخرج عن نطاق السيطرة.” اليوم، يتذكر العديد من أفراد الجيل X الأغنية باعتبارها نقطة تحول رئيسية في الموسيقى بالإضافة إلى حياتهم الشخصية. ساعد أداء كوبين العاطفي وكلماته الغامضة جيلًا كاملاً من الرجال على البدء في التخلص من الرجولة السامة والتعبير عن مشاعرهم وتنمية شعرهم. من السهل أن نرى لماذا لن نتغلب أبدًا على خسارة النيرفانا.
شلالات من TLC
حثت أغنية “Waterfalls” التي حققت نجاحًا اجتماعيًا على قناة TLC عام 1995، قاعدتها الجماهيرية في سن المراهقة على “الالتزام بالأنهار والبحيرات التي اعتدت عليها”، مع أبيات تحذر من مخاطر المخدرات والجنس غير المحمي. فيديو موسيقي لا يُنسى ومكلف من إخراج F. Gary Gray (الذي سيواصل إخراج فيلم السرقة الشهير “Set It Off”) جعل الكلمات حرفية، حيث قام الممثلون بتصوير المآسي الموصوفة في الأغنية عندما خرج TLC من بحيرة أثناء الجوقة. أصبحت أغنية “Waterfalls” هي الأغنية الأكثر نجاحًا في قائمة TLC، حيث بقيت على رأس قائمة Billboard Hot 100 لمدة سبعة أسابيع.
على الرغم من أن الفيديو الموسيقي قد يبدو سخيفًا ومبالغًا في الدراما الآن، إلا أنه جعل الناس يبكون عندما تم إصداره. في ذلك الوقت، لم يكن معظم الموسيقيين السائدين يتحدثون عن قضايا خطيرة مثل الإيدز والإدمان، وبالتأكيد ليس مع التعاطف الذي جلبته TLC إلى كلماتهم. أدى نجاح الأغنية إلى تغيير التصور الثقافي للمجموعة. قالت روزوندا “تشيلي” توماس لصحيفة الغارديان في عام 2018: “لقد جعلتنا الأغنية أكثر أهمية – وليس مجرد فرقة فتيات ممتعة. كنا ننشر الوعي بالموضوعات التي كان الناس يتحدثون عنها بتوتر. لقد كان ذلك رائدًا بالنسبة لنا: منذ ذلك الحين فصاعدًا، كان يُنظر إلينا على أننا صفقة حقيقية”.
Wonderwall بواسطة الواحة
قبل وقت طويل من تحول أغنية “Anyway, here’s Wonderwall” إلى ميم، كانت أغنية Oasis عام 1995 محبوبة من قبل طلاب المدارس الثانوية الحساسة في كل مكان. “بالنسبة لي، كانت الأغنية هي التي ساعدتني حقًا في التغلب على المصاعب التي مررت بها في سنتي الأولى،” يتذكر أحد مدوني الموسيقى الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما أصبح من محبي Oasis لأول مرة. تحت كل مراجع البيتلز، “Wonderwall” هي أغنية حب بسيطة وجادة. كلمات مثل “لا أصدق أن أي شخص / أشعر بالطريقة التي أفعلها تجاهك الآن” تعني أن النغمة كانت مخصصة للعديد من الأغاني المختلطة لطلاب المدارس الثانوية، والتي تم إهداؤها لأول من يعجبهم أو شركائهم.
أصبحت أغنية “Wonderwall” هي الأكثر نجاحًا لـ Oasis في الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى المرتبة الثامنة في عام 1996 وجلبت Britpop إلى المستمعين الجدد. إن بنية الوتر البسيطة جعلت من “Wonderwall” أغنية سهلة العزف، مما يعني أنه من المرجح أن يبدأ أي مراهق يستخدم الجيتار في العزف عليها. حتى أن متجرًا واحدًا للغيتار على الأقل وضع لافتة تحظر الأغنية. إذا سئمت من أغنية “Wonderwall”، فلا يمكننا أن نلومك، ولكن حاول أن تتخيل سماعها لأول مرة بدلاً من سماعها للمرة الأولى. بالنسبة للكثيرين، يستحضر “Wonderwall” ذكريات الحب الأول وشغف المراهقين بالموسيقى.
الصبي هو لي من تأليف براندي ومونيكا
كان كل من براندي ومونيكا في سن المراهقة عندما تعاونا لتسجيل أغنية R & B لعام 1998 “The Boy Is Mine” المستوحاة من أغنية مايكل جاكسون وبول مكارتني عام 1982 “The Girl Is Mine”. يصور الثنائي (والفيديو الموسيقي المصاحب له) المرأتين وهما تتقاتلان على رجل، وتلقيان الشتائم على بعضهما البعض بلحن جذاب للغاية. مع كلمات مثل “لا توجد طريقة يمكن أن تخطئ فيها / هو رجلك، هل أنت مجنون؟” نالت الأغنية حب الدراما المتأصل لدى طلاب المدارس الثانوية. لقد وصلت إلى المرتبة الأولى في قائمة Billboard’s Hot 100 وبقيت هناك لمدة 13 أسبوعًا، لتصبح الأغنية الأولى لكلا المطربين.
امتدت الدراما التي تم تصويرها في كلمات الأغنية إلى الحياة الشخصية لكلا المطربين، حيث غالبًا ما تضع وسائل الإعلام الاثنين في مواجهة بعضهما البعض. انتشرت الشائعات حول نزاعهما بسرعة، مما جعل “That Boy Is Mine” أكثر شهرة للمراهقين الذين يقرؤون المجلات القيل والقال. “يجب أن أعترف أنني كنت مشاركًا نشطًا في حروب براندي ضد مونيكا في المدرسة المتوسطة” ، تذكرت الناقدة الموسيقية لاتويا هاجلر في سلسلة Soul In Stereo “1998 Rewind”. في حين أصبحت دراما المطربين المراهقين لحظة ثقافية شعبية لا تُنسى، إلا أن الأغنية جيدة جدًا لدرجة أنها صامدة بعد مرور 30 عامًا تقريبًا. انطلق واصطحب صديقًا (أو صديقًا عدوًا) وقم بتشغيله في الكاريوكي – بما في ذلك مقدمة الكلمات المنطوقة.
… حبيبي مرة أخرى لبريتني سبيرز
من الصعب المبالغة في تقدير حجم الأغنية المنفردة الأولى لبريتني سبيرز. لقد بدأت بشكل أساسي طفرة موسيقى البوب في سن المراهقة في أواخر التسعينيات وأوائل القرن العشرين. كانت سبيرز تبلغ من العمر 16 عامًا فقط عندما سجلت الأغنية في عام 1998، والتي كتبها وأنتجها صانع الأغاني السويدي ماكس مارتن (أشكره على تلك الأغنية الشهيرة “BA-DA-DA-DA” في البداية). أظهر الفيديو الموسيقي المصاحب سبيرز وهي تغني وترقص في فصل دراسي بالمدرسة الثانوية بزيها المدرسي المميز على الفور، مقترنًا بضفائر مضفرة مزينة بنفثات وردية. جعلتها الأغنية والفيديو الموسيقي رمزًا جنسيًا فوريًا، على الرغم من صغر سنها (وبينما كان الكثير من أطفال المدارس المتوسطة والثانوية معجبين بها في عمر مناسب، فإن الرجال البالغين يمكن أن يكونوا مجرد زاحفين عاديين). بعد سنوات، أعلن بيلبورد أن الأغنية والفيديو “أنشأا موسيقى البوب الألفي” وكتب موقع Grammy.com أنها “غيرت موسيقى البوب والثقافة الأمريكية إلى الأبد”.
مما لا يثير الدهشة أن الأغنية – التي احتلت المرتبة الأولى على قائمة Billboard Hot 100 – لاقت صدى لدى المراهقين الذين كانوا قريبين من عمر بريتني. سواء أكان الأمر يتعلق بالحسرة الميلودرامية التي تم تصويرها في الكلمات أو الشعور “أشعر بالملل في المدرسة وأريد أيضًا إثارة إعجابي” في الفيديو الموسيقي، هناك سبب كان لا مفر منه “… Baby One More Time” في أواخر التسعينيات ولا يزال أغنية كلاسيكية (وزي الهالوين) اليوم. هل ما زلت في حيرة من أمرك بشأن الكلمات غير المنطقية، بعد مرور عقود؟ اقرأ عن معنى “… مرة أخرى” لبريتني سبيرز هنا.