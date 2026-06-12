المدير التنفيذي لفريق ريد سوكس سام كينيدي يصف موسم 2026 بأنه “محرج”

رئيس ريد سوكس سام كينيدي غير معجب بموسم فريقه حتى الآن.

خلال مقابلة مع WEEI يوم الخميس، قام كينيدي بإخراج فريق ريد سوكس، ووصف موسم الفريق بأنه “محرج وغير مقبول”.

قال كينيدي لـ WEEI: “لا توجد طريقة لتلطيف الأمر”. “لقد كان الأمر مروعًا، خاصة عندما تفكر في الهدف المعلن وهو البناء على ما حدث الموسم الماضي. … لقد كان الأمر محبطًا للغاية، وأريد فقط أن أعترف بذلك منذ البداية. إنه على عاتقنا جميعًا. علينا أن نتحسن”.

دخل فريق Red Sox يوم الخميس وهو جالس في قاع منطقة الشرق الأوسط برصيد 27-39، بفارق 5 مباريات خلف نقطة البدل النهائية.

طوال فترة الركود التي استمرت طوال الموسم في بوسطن، قاموا بطرد القائد أليكس كورا وأربعة من أعضاء طاقمه التدريبي في محاولة لإحداث شرارة.

تم التخلي عن مدرب الضرب بيتر فاتسي ومدرب مقاعد البدلاء رامون فاسكويز والمدرب الأساسي الثالث كايل هدسون ومساعد مدرب الضرب ديلون لوسون.

ومنذ ذلك الحين، تولى تشاد تريسي منصب المدير المؤقت، لكنه لم يتمكن من إحداث الكثير من التغيير.

مع فشل تغيير طاقم التدريب، لجأ الكثيرون إلى كبير ضباط البيسبول كريج بريسلو كهدف للانتقادات.

ومع ذلك، وعد كينيدي بأن بريسلو “يعمل بجد مثل أي شخص آخر من حيث إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح”.

وقال كينيدي: “انظر، أنا أفهم وأقدر تمامًا الأسئلة المتعلقة بكريج بريسلو وأمنه الوظيفي وكل ذلك، ولكن مسألة التغيير هناك، فقط لكي أكون واضحًا، هذا ليس حتى مطروحًا على الطاولة”.

مع اقتراب الموعد النهائي للتجارة في 3 أغسطس، أشار كينيدي إلى أنه ما لم يتحسن اللعب في الأسابيع القليلة المقبلة، فمن المرجح أن يتطلع فريق Red Sox إلى الانتقال من عدد قليل من اللاعبين.

قال كينيدي: “في الوقت الحالي، هناك الكثير من المناقشات الجارية فيما يتعلق بالتحسين وكيفية إعادة هذا الأمر إلى المسار الصحيح، بالنظر إلى كل مجال من مجالات القائمة واللاعبين، وبريس (منخفض) وفريقه يفعلون ذلك”.

“لكن انظر، لنكن صادقين، ما لم تتغير الأمور بشكل كبير، فقد نضطر إلى التحول هنا عما كان عليه تخطيطنا الأولي. لن يكون من المسؤول أن نفعل خلاف ذلك”.