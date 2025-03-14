المذنبات GM Dan Mackinnon Trades ابن لا شيء في صفقة AHL

لم شمل عائلة ماكينون القادمة سيكون محرجًا بعض الشيء.

في يوم الخميس ، تداول Utica Comets GM Dan Mackinnon Will Mackinnon – ابنه – إلى Cleveland Monsters.

كما لو أن ذلك لم يكن بالفعل خطوة تقريبية في سجل معاملات AHL ، كانت العائد للمذنبات هي اعتبارات مستقبلية.

هذا صحيح ، قام الأكبر ماكينون بتداول ابنه بشكل أساسي من أجل … لا شيء.

يقع Mackinnon الأصغر سنا ، 24 عامًا ، في موسمه الثالث للمحترفين وكان لديه أربع تمريرات في 42 مباراة مع Utica في موسم 2024-25.

تضعه هذه الخطوة في وضع يمكنها من اللعب أكثر في فريق Monsters يقاتل من أجل مباراة فاصلة.

كليفلاند ، في 28-18-5 ، في المركز الرابع في القسم الشمالي الذي يدخل يوم الخميس ، في منصب Prime Posteason في دوري 32 فريق.

المذنبات ، من ناحية أخرى ، في المركز الأخير في نفس القسم في 23-26-4 ، ثماني نقاط وراء بيلفيل في المركز السادس.

وأضاف يوتيكا أوستن ستراند عبر التجارة قبل الموعد النهائي في 14 مارس وعاد سيموس كيسي وسانتيري هاتاكا من الإصابة.

المذنبات هي التابعة لـ AHL لـ New Jersey Devils ؛ الوحوش لديها جاكيتات كولومبوس بلو كنادي الأم.

كان دان مع منظمة Devils منذ 2016-17 ، حيث ارتفع من مدير موظفي اللاعبين إلى مناصبه الحالية في مساعد جنرال موتورز ، ونائب الرئيس الأول لعمليات الهوكي والمذنبات GM.

في حياته التجارية بجامعة نيو هامبشاير لألعاب القوى ، حيث سيلعب لمدة أربع سنوات ، قام بإدراج الشياطين كفريق المفضل له واستشهد بـ “كل الدعم الذي أحصل عليه من عائلتي” على أنه أكثر شاكرة له.

ما إذا كان أي من ذلك قد تغير يبقى أن نرى.