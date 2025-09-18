المراجعات تهتز لصندوق أدوات Ryobi المحمول ، ولكن هل يستحق الشراء؟

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يتمتع Ryobi بسمعة رائعة لإنتاج أدوات الطاقة ذات القيمة مقابل المال لمشاريع DIY والمعدات الخارجية التي ستنظف الفناء في أي وقت من الأوقات. ما هو أقل شهرة هو مجموعتها الواسعة من الرفوف والخزانات والقيام وصناديق الأدوات المحمولة. يقدم Ryobi مجموعة شاملة وبأسعار معقولة من حلول التخزين للحفاظ على تنظيم أدواتك وملحقاتك. يعد نظام الارتباط المتشابك مثيرًا للاهتمام بشكل خاص ، ويتضمن كل طريقة يمكن تخيلها للتعليق ، والاحتفاظ ، والشحن ، وحمل جميع الأدوات وقطع الغيار. يعد مربع أدوات اليدين المعياريين المكون من 3 بوصات من 3 بوصات أحد أفضل خيارات التخزين في Ryobi التي تحصل على مراجعات الهذيان ، ولكن هل يستحق الشراء بالفعل؟ بشكل عام ، إنه خيار عملي وبأسعار معقولة ، لكنه قد لا يكون مناسبًا للجميع.
يحتوي مربع الأدوات هذا بالتأكيد على مجموعة رائعة من الميزات. الغلاف الخارجي وثلاثة أدراج تمتد بالكامل مصنوعة من مواد مقاومة للتأثير. هناك شريط الصلب ونقطة قفل الدرج للأمن. تتيح المقسمات القابلة للإزالة تنظيمًا سهلاً للأجزاء الصغيرة والإكسسوارات ، وستحمل ما يصل إلى 40 رطلاً. من أجل القابلية للحمل ، سيتم تكديسها مع مكونات أخرى من مجموعات مربعات أدوات Rolling Rolling Ryobi ويمكن أيضًا تعليقها على المسارات المثبتة على الحائط. بسعر 139 دولارًا ، يكون السعر قادرًا على المنافسة ، وإذا كان لديك بالفعل أجزاء أخرى من نظام تخزين الارتباطات المعياري لـ Ryobi ، فقد يكون ذلك بمثابة إضافة يستحق الشراء. ولكن ماذا لو لم يكن لديك بالفعل منتجات Ryobi أخرى أو لم تكن قد قرر ما إذا كنت ستستثمر في التخزين المعياري لـ Ryobi أو أحد منافسيها؟ دعونا نلقي نظرة على ما يجب أن تقوله المراجعات وكيف يقارن مربع الأدوات هذا بما تقدمه العلامات التجارية الأخرى.
مربع أدوات Ryobi Link 3-Drawer هو خيار تنافسي
على موقع Ryobi على الويب ، يقدم العملاء نجوم الأدوات المكونة من 3 دروع 4.5 نجوم ، بينما يحصل على 4.6 نجوم في Home Depot. إنه مجنّد لكونه يعمل بشكل سلس ودائم ويعتبر ذا قيمة ليس فقط لديرز ولكن أيضًا للمحترفين على الميزانية. هناك القليل جدًا من الشكاوى حول هذا المنتج. ومع ذلك ، وجد البعض أن شريط القفل محرجًا بعض الشيء ، وقد يود اثنان من الأشخاص أن يودوا أدراجًا أعمق – قد ترضي صناديق أدوات أخرى في نطاق رابط Ryobi هذا بشكل أفضل.
كيف يقارن مربع الأدوات هذا بالمنتجات المتنافسة؟ يحتوي DeWalt’s Statsystem 2.0 على منظم معياري من 3 دروع مماثل بسعر 144 دولارًا مع مقابض حمل مناسبة تفتقر إليها صندوق أدوات Ryobi. صندوق أدوات Milwaukee’s Packout هو 189 دولارًا ، وهو بضع بوصات أعمق بسعة 50 رطلاً. كلا العلامات التجارية موثوق بها من قبل المحترفين. على مستوى DIY أكثر ، لدى Ridgid’s Pro Gear System Gen 2.0 إصدارًا مشابهًا مقابل 120 دولارًا ، ويبيع Black + Decker مجموعة تخزين أكبر بكثير وكاملة للمزيد من البكاء. على الرغم من أن هذا لا يحتوي على وحدة درج ، إلا أنها توفر الكثير من التخزين مقابل المال.
هذه مجرد أمثلة قليلة في سوق تنافسية للغاية. إذا قمت بفحص مربعات الأدوات ذات التصنيف الأعلى 12 ، فستجد مجموعة من الخيارات لتلبية الاحتياجات المختلفة. تشير مراجعات الهذيان إلى أن الغالبية العظمى من مالكي صناديق الأدوات المحمولة Ryobi سعداء بالشراء. إذا كنت ترغب في تنظيم عناصر صغيرة مثل البراغي ، وبتات السائقين ، والأدوات اليدوية أو إذا كنت قد استثمرت بالفعل في نظام الارتباطات ، فيجب أن يكون الأمر يستحق الشراء. من ناحية أخرى ، إذا كنت تبحث عن التخزين المعياري لأول مرة ، حيث تسعى إلى متانة من الدرجة المهنية ، أو تحتاج إلى تخزين عناصر أكبر ، فقد تناسبك صناديق الأدوات الأخرى بشكل أفضل.