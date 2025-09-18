المراجعات تهتز لصندوق أدوات Ryobi المحمول ، ولكن هل يستحق الشراء؟

على موقع Ryobi على الويب ، يقدم العملاء نجوم الأدوات المكونة من 3 دروع 4.5 نجوم ، بينما يحصل على 4.6 نجوم في Home Depot. إنه مجنّد لكونه يعمل بشكل سلس ودائم ويعتبر ذا قيمة ليس فقط لديرز ولكن أيضًا للمحترفين على الميزانية. هناك القليل جدًا من الشكاوى حول هذا المنتج. ومع ذلك ، وجد البعض أن شريط القفل محرجًا بعض الشيء ، وقد يود اثنان من الأشخاص أن يودوا أدراجًا أعمق – قد ترضي صناديق أدوات أخرى في نطاق رابط Ryobi هذا بشكل أفضل.

كيف يقارن مربع الأدوات هذا بالمنتجات المتنافسة؟ يحتوي DeWalt’s Statsystem 2.0 على منظم معياري من 3 دروع مماثل بسعر 144 دولارًا مع مقابض حمل مناسبة تفتقر إليها صندوق أدوات Ryobi. صندوق أدوات Milwaukee’s Packout هو 189 دولارًا ، وهو بضع بوصات أعمق بسعة 50 رطلاً. كلا العلامات التجارية موثوق بها من قبل المحترفين. على مستوى DIY أكثر ، لدى Ridgid’s Pro Gear System Gen 2.0 إصدارًا مشابهًا مقابل 120 دولارًا ، ويبيع Black + Decker مجموعة تخزين أكبر بكثير وكاملة للمزيد من البكاء. على الرغم من أن هذا لا يحتوي على وحدة درج ، إلا أنها توفر الكثير من التخزين مقابل المال.

هذه مجرد أمثلة قليلة في سوق تنافسية للغاية. إذا قمت بفحص مربعات الأدوات ذات التصنيف الأعلى 12 ، فستجد مجموعة من الخيارات لتلبية الاحتياجات المختلفة. تشير مراجعات الهذيان إلى أن الغالبية العظمى من مالكي صناديق الأدوات المحمولة Ryobi سعداء بالشراء. إذا كنت ترغب في تنظيم عناصر صغيرة مثل البراغي ، وبتات السائقين ، والأدوات اليدوية أو إذا كنت قد استثمرت بالفعل في نظام الارتباطات ، فيجب أن يكون الأمر يستحق الشراء. من ناحية أخرى ، إذا كنت تبحث عن التخزين المعياري لأول مرة ، حيث تسعى إلى متانة من الدرجة المهنية ، أو تحتاج إلى تخزين عناصر أكبر ، فقد تناسبك صناديق الأدوات الأخرى بشكل أفضل.