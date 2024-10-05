المراحيض الأعلى تقييمًا التي لا تسد لحمام خالٍ من المتاعب (والأفضل على الميزانية)

لا توجد طريقة حوله. سواء كان لديك أطفال صغار ما زالوا يتعلمون عدم رمي الألعاب في المرحاض، أو مراهق يستخدم الكثير من ورق التواليت، أو شريكًا يحتاجك دائمًا لتمرير المكبس لهم، فإن قباقيب المرحاض كريهة الرائحة. قام المصنعون بتصميم مراحيض منخفضة التدفق تستخدم 1.6 جالون من الماء لكل تدفق أو أقل للبقاء متوافقًا مع قانون سياسة الطاقة منذ التسعينيات، وعلى مر السنين تحسنت نماذج الجاذبية وتدفق الطاقة بشكل كبير. لكن لا يزال لدى العديد من الأشخاص منازل بها مراحيض قديمة وليست فعالة. هل يتعين عليك دائمًا تنظيف المرحاض مرتين؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون الوقت قد حان لاستبداله. هناك العديد من المراحيض عالية الجودة التي لا تسد والتي يمكنك تركيبها للحصول على حمام خالي من المتاعب، بما في ذلك بعض الخيارات التي تعمل بشكل أفضل إذا كانت ميزانيتك محدودة.
وفقا لمؤشر استخدام المياه المنزلية Flume، فإن الشخص العادي يتدفق خمس مرات على الأقل كل يوم. إذا كانت المراحيض الخاصة بك تسد بسهولة، فقد يتضاعف هذا الرقم. يتم انسداد المراحيض لعدة أسباب مختلفة بخلاف طرد الأجسام الغريبة التي تسبب انسدادًا في المصيدة أو أنبوب الصرف. قد يؤدي تراكم المعادن في الفتحات الموجودة على طول الجانب السفلي من حافة المرحاض إلى تقليل ضغط الماء عند التنظيف. أو قد يكون بمنزلك طراز قديم منخفض التدفق لا يستخدم كمية كافية من الماء لنقل النفايات الصلبة الليفية عبر المصرف. يمكن أن يؤدي تركيب مرحاض جديد لا يسد إلى حل معظم هذه المشكلات.
يساعد صمام التدفق الأكبر حجمًا في هذا المرحاض على التخلص من الانسدادات
على الرغم من أننا لا نوصي أبدًا بتجربته، فقد تم اختبار المرحاض American Standard Champion Model من قبل الشركة المصنعة لطرد دلو من كرات الجولف لإثبات أنه خالي من الانسداد. يعتبر على نطاق واسع واحدًا من أفضل المراحيض التي لا تسد في السوق، يتوفر Champion بمقعد دائري أو ممدود بأقل من 230 دولارًا في Home Depot. إنها أيضًا واحدة من أرخص خيارات المراحيض التي لا تسد إذا كانت ميزانيتك محدودة. يحب المستخدمون غطاء الإغلاق البطيء وطلاء EverClean، الذي يمنع نمو العفن والعفن الفطري. إنه أيضًا نموذج لارتفاع الكرسي، مما قد يجعله أكثر راحة للمستخدمين خاصة إذا كانت لديهم قيود على الحركة.
إلى جانب التصميم عالي الكفاءة الذي يهدف إلى استخدام كمية أقل من المياه مقارنة بالمرحاض التقليدي، يحتوي هذا المرحاض على مصيدة يبلغ قياسها حوالي ثلاث بوصات وصمام تدفق مقاس أربع بوصات. بفضل الصمام الأكبر، يتحرك المزيد من الماء من الخزان إلى الوعاء عند تنظيف هذا المرحاض، مما يقلل من فرص انسداده. أطلق عليه المراجعون لقب “Super Flush” و”أعظم مرحاض على وجه الأرض”.
من السهل تنظيف هذا المرحاض الذي لا يسد بفضل تصميمه بدون إطار
يتوفر مرحاض TOTO Drake المكون من قطعتين باللون الأبيض القطني وبيج Sedona وعدة ألوان أخرى، ويتميز بما تسميه الشركة تقنية “Tornado Flush”. يستخدم هذا المرحاض الذي لا يسد نظامًا مزدوج الفوهة الذي يخلق عملية شطف بالطرد المركزي، مما يؤدي إلى تدفق قوي يقلل من التراكم. تساعد اللمسة النهائية المصقولة فائقة النعومة للوعاء على التخلص من الالتصاق، والتصميم بدون إطار يعني أنه سيتعين عليك استخدام عدد أقل من حيل تنظيف المرحاض لجعل حمامك متألقًا.
تُباع مجموعة وعاء وخزان Drake في متجر Lowe’s مقابل 364 دولارًا، لكن هذا السعر لا يشمل حلقة الشمع أو براغي تثبيت المرحاض أو خطوط إمداد المياه. سيتعين عليك أيضًا شراء مقعد المرحاض بشكل منفصل، وستحتاج إلى اختيار مقعد يناسب وعاءًا ممدودًا. على الرغم من أن بعض المراجعين تلقوا منتجات تم تشققها أو كسرها أثناء الشحن، ولم يكن البعض الآخر مجنونًا بأسلوب ذراع التدفق، إلا أن معظمهم كانوا راضين عن التثبيت السهل، وقوة التنظيف الهادئة ولكن الفعالة، والبصمة الإجمالية الصغيرة لهذا المرحاض الذي لا يسد.
لا يوفر المرحاض الذكي الفاخر تقنية الانسداد وميزات أخرى
وفقًا لشركة PlumbWize، يبلغ متوسط عمر المرحاض 25 عامًا. بالنظر إلى الاستخدام اليومي النموذجي، فمن الممكن أن تستخدم أنت وعائلتك واحدًا أكثر من 50000 مرة قبل استبداله. قد يبدو إنفاق آلاف الدولارات على مرحاض فاخر بمثابة رمي الأموال في المرحاض. لكن المرحاض الذكي، مثل Ecoway Lux Pro، يمكن أن يكون استثمارًا قويًا لا يكلف سوى قرشًا صغيرًا لكل استخدام.
يتم بيع هذا المرحاض الفاخر بدون خزان مقابل 3,299 دولارًا أمريكيًا، ويتميز أيضًا بتكنولوجيا عدم الانسداد بفوهة مزدوجة. لديها عدد لا يحصى من الميزات الأخرى التي تدفع السعر إلى الارتفاع. إلى جانب وظائف الغطاء والمقعد والتدفق التلقائي بدون استخدام اليدين، يتميز Ecoway Lux Pro بميزات غسيل وتجفيف الهواء ومزيل الروائح الكريهة ومقعد مُدفأ. يقترن جهاز التحكم عن بعد مع المرحاض المنخفض الحجم، ويتحكم في درجة حرارة الماء والمقعد، وغيرها من الوظائف، بلمسة زر واحدة للحفاظ على تجربة المرحاض بالكامل خالية من المتاعب. حتى أنه يحتوي على ضوء الليل. يحصل خط Ecoway للمراحيض الذكية على تقييمات ممتازة من تجار التجزئة كخيار مانع للانسداد.
يحب العملاء هذا المرحاض المجهز بنظام Flushmate الذي لا يسد
للوهلة الأولى، يبدو طراز Kohler Highline Classic مثل أي مرحاض فاخر آخر. يتميز هذا المرحاض المكون من قطعتين بقاعدة ارتفاع الكرسي وخزان متسع، ويحتوي على مصيدة زجاجية أصغر من بعض الأنواع الأخرى في قائمتنا، ويبلغ قياسها ما يزيد قليلاً عن بوصتين. تأتي قدرة Highline على عدم الانسداد مما لا يمكنك رؤيته: صمام Flushmate الخاص به.
تتوفر هذه المراحيض المجهزة بنظام Flushmate بسعر 429.56 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة من Kohler، وتعتمد على الضغط، بدلاً من الجاذبية، لدفع النفايات خارج وعاء المرحاض الخاص بك عبر الأنابيب التي تحملها إلى المجاري أو خزان الصرف الصحي. يقول Flushmate إن تقنيتهم تخلق “حمل تصريف أطول، مما يدفع النفايات بنسبة تصل إلى 50% أكثر من التوصيات التي وضعتها الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME).” يقوم بذلك باستخدام 1.6 جالون من الماء لكل تدفق، لكن الضغط الإضافي يجعله يعمل بشكل أشبه بالمرحاض التجاري.
قال أحد المستخدمين إن الارتفاع المريح جعلهم يشعرون وكأنهم “يجلسون على قمة العالم”. يوصي المئات من المراجعين الآخرين أيضًا بـ Kohler Highline، ويمنحونه خمس نجوم لأن المرحاض لا يسد أبدًا وسهل التركيب نسبيًا، وهو اعتبار مهم إذا كنت تخطط لاستخدام DIY للمساعدة في خفض تكلفة إعادة تشكيل حمامك.
فكر في هذا المرحاض الذي لا يسد للحمامات الصغيرة
إذا كنت تكره تنظيف الحمام تمامًا وتجد صعوبة في إزالة الأوساخ من جميع شقوق المرحاض، فقد ترغب في التفكير في استبداله بخيار متجنب. متوفر على أمازون مقابل 269 دولارًا، يُعد مرحاض HOROW المدمج المكون من قطعة واحدة مع كرسي مريح خيارًا اقتصاديًا. يتميز هذا الطراز بتصميم سلس ومنخفض الحجم لا يشغل مساحة كبيرة، مما يجعله مناسبًا تمامًا للحمامات الصغيرة. يتم تقليل فرصة حدوث الانسدادات عن طريق مصيدة زجاجية بالكامل ونظام تدفق مزدوج. بدلاً من رافعة واحدة، يحتوي هذا المرحاض الذي لا يسد على زر على الوجهين في الأعلى. أحدهما يسمح لك باستخدام أقل من جالون من الماء لطرد السوائل، والآخر يدفع بسرعة 1.28 جالون من الماء عند الحاجة إلى المزيد من الطاقة.
يعجب المراجعون بالتصميم الأنيق واللمسات النهائية المصنوعة من الساتان، والمتوفرة باللون الأبيض والبيسكو والأسود غير اللامع. وجد البعض تعقيدًا في التركيب، لكنهم استمتعوا بشكل عام بالطريقة التي تخفي بها حواف المرحاض أي أجهزة تركيب. تحصل خدمة عملاء HOROW أيضًا على درجات عالية من عدد قليل من المستخدمين الذين واجهوا مشكلات في التسليم أو التثبيت.