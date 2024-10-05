المراحيض الأعلى تقييمًا التي لا تسد لحمام خالٍ من المتاعب (والأفضل على الميزانية)

لا توجد طريقة حوله. سواء كان لديك أطفال صغار ما زالوا يتعلمون عدم رمي الألعاب في المرحاض، أو مراهق يستخدم الكثير من ورق التواليت، أو شريكًا يحتاجك دائمًا لتمرير المكبس لهم، فإن قباقيب المرحاض كريهة الرائحة. قام المصنعون بتصميم مراحيض منخفضة التدفق تستخدم 1.6 جالون من الماء لكل تدفق أو أقل للبقاء متوافقًا مع قانون سياسة الطاقة منذ التسعينيات، وعلى مر السنين تحسنت نماذج الجاذبية وتدفق الطاقة بشكل كبير. لكن لا يزال لدى العديد من الأشخاص منازل بها مراحيض قديمة وليست فعالة. هل يتعين عليك دائمًا تنظيف المرحاض مرتين؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون الوقت قد حان لاستبداله. هناك العديد من المراحيض عالية الجودة التي لا تسد والتي يمكنك تركيبها للحصول على حمام خالي من المتاعب، بما في ذلك بعض الخيارات التي تعمل بشكل أفضل إذا كانت ميزانيتك محدودة.

وفقا لمؤشر استخدام المياه المنزلية Flume، فإن الشخص العادي يتدفق خمس مرات على الأقل كل يوم. إذا كانت المراحيض الخاصة بك تسد بسهولة، فقد يتضاعف هذا الرقم. يتم انسداد المراحيض لعدة أسباب مختلفة بخلاف طرد الأجسام الغريبة التي تسبب انسدادًا في المصيدة أو أنبوب الصرف. قد يؤدي تراكم المعادن في الفتحات الموجودة على طول الجانب السفلي من حافة المرحاض إلى تقليل ضغط الماء عند التنظيف. أو قد يكون بمنزلك طراز قديم منخفض التدفق لا يستخدم كمية كافية من الماء لنقل النفايات الصلبة الليفية عبر المصرف. يمكن أن يؤدي تركيب مرحاض جديد لا يسد إلى حل معظم هذه المشكلات.