المراسل ديفان كاني يغادر شبكة فيلادلفيا “من أجل علامة أكبر” بعد طرد إيجلز

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتمكن المراسل الجانبي السابق لفريق إيجلز ديفان كاني من العثور على وظيفة جديدة.

وجد Kaney وظيفة في “سوق أكبر” بعد أن تم التخلي عنه من 94.1 WIP Philadelphia كجزء من الموجة الثانية من تسريح العمال في وقت سابق من هذا العام.

كانت هناك تفاصيل محدودة حول مكان وزمان دورها الجديد، لكن كاني ذكرت “لا يزال بإمكانك اللحاق بي على موجات الأثير على شبكة فوكس”.

كانت كاني لا تزال تؤدي دورًا مذيعًا في عطلة نهاية الأسبوع في Fox 29 Philadelphia، وهو ما واصلت القيام به بعد توقف WIP في مارس.

أفاد إعلان فظيع أنه بناءً على بيانات سوق الوسائط، فإن الاحتمالات هي نيويورك أو لوس أنجلوس أو شيكاغو أو دالاس فورت. يستحق.

كان WIP منزل Kaney منذ عام 2022، ولكن لم تنتقل إلى دورها الجانبي حتى عام 2024.

قال كاني لروب تورنو في صحيفة فيلادلفيا إنكويرر في مارس: “لقد استمتعت بالعمل في WIP واستمتعت حقًا بوقتي هناك”. “ولكن كما يقول المثل القديم، عندما يغلق باب، يفتح آخر.”

أعادت كاني مؤخرًا نشر تغريدة من حساب فيلادلفيا إكس قائلة إنها تستحق الأفضل.

كتب كاني على X: “الأسبوع الماضي كان آخر بث رياضي لي في (Fox 29 Philadelphia). أنا متحمس جدًا لمشاركة ما هو التالي بالنسبة لي، ولكن يجب أولاً أن أتوجه بالشكر لأصدقائي وعائلتي وزملائي المذهلين الذين كانوا داعمين للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية أثناء تنقلي في مسيرتي المهنية التالية.

“التغيير ليس سهلاً أبدًا، لكنني ممتن للأشخاص في حياتي الذين يتأكدون من أنني لست وحدي أبدًا.”

كما ترك كاني الباب مفتوحًا للعودة إلى فيلادلفيا في البريد قائلاً: “إنه ليس وداعًا يا فيلادلفيا، بل أراك لاحقًا!”

ستستمر في استضافة البودكاست الخاص بها في Phillies “Werth Talking About”.