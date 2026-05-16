المراوغون يهزمون الملائكة في لعبة الطوارئ

حصل آندي بايجز على دش بذور عباد الشمس. ثم سلم واحداً آخر بنفسه.

في الفوز 6-0 على الملائكة ليلة الجمعة، كان فوز فريق دودجرز الثالث على التوالي مرتبطًا بتأرجحين كبيرين.

كان لدى Pages الأول ، حيث نصب كمينًا للكرة السريعة 3-0 من Angels starter Jack Kochanowicz لهوميروس ثلاثي الأشواط في الجزء العلوي من الشوط الرابع. بعد لحظات، أرسل ماكس مونسي الكرة الأخرى، وسحق خطأ 0-2 الذي تركه كوتشانوفيتش فوق اللوحة ليحول الكرات الطويلة المتتالية بتسديدة فردية إلى اليمين.

عندما عاد بيجز إلى المخبأ بعد هرولته حول القواعد، حصل على دش البذور المعتاد من زميله تيوسكار هيرنانديز – الذي جعل الاحتفال عنصرًا أساسيًا منذ وصوله إلى لوس أنجلوس قبل ثلاث سنوات.

ولكن مع وجود هيرنانديز على سطح السفينة عندما تعمق مونسي، جاء دور بايجز ليتولى التكريم، حيث أمسك بكيس من البذور بنفسه وألقاها في وجه مونسي عندما عاد من الحقل.

“سيحصل على وظيفتي عندما لا أكون هنا”، قال هيرنانديز مازحا عن أسلوب بايجز في رمي البذور. “لذا فإن الأمر يتحسن.”

يمثل المشهد منعطفًا رائعًا لما بدأ يومًا مظلمًا لفريق دودجرز (27-18)، الذي وضع الرامي المقرر بليك سنيل في قائمة المصابين قبل المباراة مع وجود أجسام مفككة في مرفقه قد تتطلب عملية جراحية.

إصابة سنيل هي الثالثة التي يتعرض لها فريق دودجرز للاعب نجم في الشهر الماضي (بعد إدوين دياز وتايلر جلاسنو). إنه يتركهم نحيفين بشكل مثير للقلق في العمق وهم يحاولون الخروج من الركود الذي دام شهرًا.

قال المدير ديف روبرتس عن الطوفان المفاجئ من الإصابات: “يبدو أننا نمر به كل عام”. “ما تعلمته هو أننا نتجاوز ذلك.”

أسهل طريقة للقيام بذلك هذه المرة: المزيد من العروض الهجومية مثل عرض الجمعة.

بفضل الجولة الثالثة على أرضه في الشوط السادس من هيرنانديز – الذي أنهى فترة جفاف هوميروس التي استمرت لمدة شهر من خلال قيادة انفجار مزدوج في الاتجاه الآخر – تجاوز فريق دودجرز علامة الستة أشواط للمرة الخامسة فقط في آخر 23 مباراة.

لقد منح فريق العمل الخاص بهم مساحة كبيرة للتنفس فيما أصبح لعبة طوارئ.

وكان ذلك بمثابة أحدث علامة مشجعة على أنهم بدأوا في إعادة اكتشاف شكل أفضل على اللوحة.

قال هيرنانديز: “إن الخفافيش تتحسن طوال هذا الأسبوع”.

نظرًا للوضع الترويجي للفريق، ليس هناك لحظة قريبة جدًا أيضًا.

ماذا يعني

لا يريد The Dodgers ممارسة ألعاب Bullpen بانتظام هذا العام.

ولكن عندما يحتاجون إلى ذلك، كما أظهر يوم الجمعة، فإن هذا ليس دائمًا التكتيك الأسوأ.

تم دمج ثمانية رماة مختلفين من دودجرز في الإغلاق الخامس للنادي هذا العام، مما أدى إلى قصر الملائكة على ضربتين فقط بينما ضربوا 11 ضاربًا.

بدأ الأمر بجولتين بدون أهداف من ويل كلاين، الذي اعتزل ضرباته الخمسة الأولى قبل أن يقطع السبل بزوجين من العدائين في الثانية. ثم تبعه Edgardo Henriquez و Blake Treinen بإطارات 1-2-3، مما أبقى الملائكة هادئين بينما بنى فريق Dodgers تقدمهم.

عمل كل من وايت ميلز وكايل هيرت على المشي في الجولتين الخامسة والسادسة على التوالي. أبطل Alex Vesia أغنية الشوط السابع بضرب ضرباته الثلاثة الأخرى. قام جاك دراير وتشارلي بارنز (مطالبة التنازل الأخيرة التي تم استدعاؤها في مباراة سنيل التمهيدية) بالتعامل مع المباريات الستة الأخيرة.

لقد كان هذا أحدث أداء متميز من فريق إغاثة دودجرز الذي حصل على أعلى 10 ERA في التخصصات هذا العام.

كما أنها كانت تاريخية إلى حد ما؛ بمناسبة المرة العاشرة فقط في العصر الحديث لـ MLB (منذ عام 1901) التي قام فيها النادي بإغلاق الكرة باستخدام ثمانية رماة على الأقل.

وقال روبرتس: “لم يكن بوسعنا أن نطلب وضعًا أفضل الليلة”. “كان من الجيد رؤية عدد قليل من الرجال يندلعون.”

من هو المثير

قمنا بتغطية هيرنانديز (الذي يبلغ من العمر 9 مقابل 19 في آخر خمس مباريات له بأربع ضربات أساسية إضافية) في هذه المساحة الليلة الماضية.

لذلك، دعونا نذهب مع الصفحات.

مع دخول يوم الجمعة، كان اللاعب الضارب في السنة الثالثة في حالة هدوء، حيث تم احتجازه دون إصابة في آخر 13 ضربة له. ولكن مع مسيرته الافتتاحية على أرضه، واصل البناء على بدايته القوية بشكل عام لهذا الموسم – واستمر في كونه الضارب الأكثر ثباتًا وقوة في فريق دودجرز.

كانت ذبابة الصفحات الكبيرة هي العاشرة له هذا العام، متخلفًا فقط عن مونسي (الذي لديه 12) لمعظم أعضاء الفريق.

كما أعاده أيضًا إلى التعادل لصدارة MLB في RBIs برصيد 38، بينما ساعده على إنهاء الليلة بمتوسط ​​​​ضربات 0.305 (الأفضل 11 في الدوري الوطني) و0.893 OPS (الذي يحتل المرتبة 12).

من ليس كذلك

بكل بساطة، الملائكة.

منذ بداية مشجعة للموسم 11-10، خسر الفريق 19 من آخر 24 مباراة. وبمجموع 16-29 عامًا، فإنهم يمتلكون الآن أسوأ سجل في البطولات الكبرى.

قبل المباراة، سُئل المدير الفني كيرت سوزوكي عما إذا كان الركود الأخير للنادي كان مجرد “امتداد بارد” – أو شيء يعكس حالة المنظمة التي لم تشارك في التصفيات منذ عام 2014.

أصر سوزوكي على أن الأمر هو الأول، مجادلًا بأن “هناك الكثير من المباريات التي نشارك فيها؛ نحن على بعد خطوة واحدة، وربما على بعد ملعب واحد، وواحدة على بعد”.

وأضاف: “سنقلب هذا الأمر”.

إما أنه كان يخفي رؤسائه، أو كان يمزح مع نفسه بلا حول ولا قوة.

بغض النظر، فإن الامتياز الذي لم يخسر 100 مباراة من قبل هو في طريقه للقيام بذلك الآن. ومن غير المستغرب أن يستمر “الامتداد البارد”.

التالي

سيحقق فريق Dodgers فوزهم الثاني فقط في الأسابيع الثلاثة الماضية يوم السبت، عندما يواجه جاستن فروبلسكي (5-1، 2.42 عصرًا) صاحب اليد اليمنى خوسيه سوريانو (6-2، 1.66).