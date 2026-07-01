المرض الذي يمر عبر نادي يانكيز يجبر تشكيلة الفريق على التغيير

يتعامل فريق يانكيز مع نفس الأعراض التي سببوها لقاعدة جماهيرهم خلال الأسبوع الماضي.

قال آرون بون إن مجموعة من اللاعبين استيقظوا صباح الأربعاء مصابين بنوع من التسمم الغذائي أو خلل في المعدة، مما أجبر المدير الفني على إعادة ترتيب تشكيلته ليأخذ في الاعتبار أولئك المرضى بسبب شيء آخر غير سلسلة هزائم يانكيز المكونة من ست مباريات متتالية.

ولم يذكر بون أي اللاعبين تأثروا، بخلاف سبنسر جونز، الذي كان خارج التشكيلة لأنه كان أحد الأشخاص الذين يتعاملون مع المرض وحل محله خوسيه كاباليرو في وسط الميدان ضد النمور.

قال بون: “لقد حصلنا على الحقن الوريدية وكل شيء اليوم”. “نعم، لقد كان أسبوعًا مثيرًا للاهتمام على الكثير من الجبهات. كان لدي تشكيلة ليلة (الثلاثاء) واضطررت إلى إجراء بعض التعديلات عليها. آمل مع تقدم اليوم أن يكون الجميع متاحًا.”

وقال بون إنه تناول أيضًا بعض الطعام في نادي يانكيز بعد مباراة الثلاثاء، لكنه لم يشعر بآثار ذلك بعد.

قال بون: “استيقظت على الكثير من الرسائل حول الأشياء الليلية من عدد من الرجال”.

وشمل ذلك أيضًا Ryan McMahon، الذي تم خدشه من مباراة إعادة تأهيل مجدولة ليلة الأربعاء وبدلاً من ذلك سيحاول اللعب يوم خميس قبل أن يتم تنشيطه خارج IL يوم الجمعة.

من المؤكد أن الأمر بدا وكأنه حالة من حالات قانون مورفي، حيث أن أي شيء يمكن أن يحدث بشكل خاطئ قد حدث بشكل خاطئ بالنسبة لفريق يانكيز خلال الأسبوع الماضي.

وقال بون: “الموسم لا ينتظر أحداً، ولا أحد يشعر بالأسف تجاهك بسبب ذلك”. “علينا أن نتعامل مع الأمر. خلاصة القول هي أن لدينا تشكيلة ومجموعة من الرماة الذين يمكنهم الخروج إلى هناك وإنجاز هذا الشيء اليوم ومحاولة الفوز بالمباراة قبل يوم العطلة. هذا هو المكان الذي ينصب فيه تركيزنا.”