المرض غير العادي الذي ابتليت به ولاية تكساس أكثر من أي ولاية أخرى

في حين أن أمراض القلب والسرطان لا تزال تشكل السببين الرئيسيين لوفاة الناس في الولايات المتحدة، فإن الولايات الفردية تختلف في الأسباب الثلاثة التالية. وفي ولاية تكساس، تعد السكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والحوادث من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفاة. ومع ذلك، في ولايات مثل واشنطن وكاليفورنيا، يصبح مرض الزهايمر من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفاة.

في تكساس، معدل الوفيات للفرد بسبب تسمم الدم أعلى بكثير من المتوسط ​​الوطني، وفقًا لبيانات عام 2014 الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (عبر PBS). تسمم الدم هو تسمم الدم بسبب عدوى من البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. وتشهد ولاية تكساس 16.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ساكن، في حين يبلغ المتوسط ​​في الولايات المتحدة 10.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ساكن. تسمم الدم هو السبب الرئيسي التاسع للوفاة في ولاية تكساس.

غالبًا ما يتم الخلط بين تسمم الدم والإنتان الذي يهدد الحياة. في حين أن الإنتان هو استجابة الجسم الشديدة لعدوى شديدة، فإن تسمم الدم هو وجود العدوى التي يمكن أن تسبب الإنتان. بعض المجموعات أكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم من غيرها.