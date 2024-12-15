المرض غير العادي الذي ابتليت به ولاية تكساس أكثر من أي ولاية أخرى

في حين أن أمراض القلب والسرطان لا تزال تشكل السببين الرئيسيين لوفاة الناس في الولايات المتحدة، فإن الولايات الفردية تختلف في الأسباب الثلاثة التالية. وفي ولاية تكساس، تعد السكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والحوادث من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفاة. ومع ذلك، في ولايات مثل واشنطن وكاليفورنيا، يصبح مرض الزهايمر من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفاة.
في تكساس، معدل الوفيات للفرد بسبب تسمم الدم أعلى بكثير من المتوسط الوطني، وفقًا لبيانات عام 2014 الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (عبر PBS). تسمم الدم هو تسمم الدم بسبب عدوى من البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. وتشهد ولاية تكساس 16.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ساكن، في حين يبلغ المتوسط في الولايات المتحدة 10.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ساكن. تسمم الدم هو السبب الرئيسي التاسع للوفاة في ولاية تكساس.
غالبًا ما يتم الخلط بين تسمم الدم والإنتان الذي يهدد الحياة. في حين أن الإنتان هو استجابة الجسم الشديدة لعدوى شديدة، فإن تسمم الدم هو وجود العدوى التي يمكن أن تسبب الإنتان. بعض المجموعات أكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم من غيرها.
من هو الأكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم
يمكن أن يكون كبار السن والرضع أكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم مقارنة بالآخرين. قد يكون الأشخاص الذين دخلوا المستشفى مؤخرًا أو تعرضوا لإصابات خطيرة معرضين أيضًا لخطر الإصابة بتسمم الدم. إذا كان جهازك المناعي ضعيفًا أو كنت تعاني من مرض مزمن مثل مرض السكري، فقد يكون جسمك أكثر عرضة لتسمم الدم.
أنواع معينة من العدوى يمكن أن تؤدي إلى تسمم الدم. يمكن أن تدخل الإشريكية القولونية إلى مجرى الدم إذا كنت مصابًا بعدوى في المسالك البولية، ويمكن أن تدخل المكورات العقدية الرئوية عبر رئتيك. يمكنك أيضًا الإصابة بتسمم الدم إذا كنت تعاني من عدوى في الكلى أو الجلد أو الحوض. حتى الذهاب إلى طبيب الأسنان لعلاج خراج الأسنان يمكن أن يعرض جسمك للبكتيريا والفيروسات والفطريات الضارة.
إذا تعرض جسمك إلى الحد الأدنى من مسببات الأمراض، فيمكن لجهازك المناعي التعامل مع هذه العدوى. ومع ذلك، يمكن أن يصبح جهازك المناعي مرهقًا إذا انتشرت مسببات الأمراض إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر مجرى الدم. في البداية، قد تشعر بقشعريرة أو حمى أو انخفاض في ضغط الدم أو سرعة في معدل ضربات القلب. إذا تركت دون علاج، يمكن أن يسبب تسمم الدم الارتباك، والغثيان، أو ضعف تدفق الدم. يمكنك حتى أن تتعرض لصدمة إنتانية أو تدخل في غيبوبة.
كيف يتم علاج تسمم الدم
إذا كنت تعاني من أعراض تسمم الدم، فيمكن أن يحدد اختبار الدم ما إذا كان لديك عامل ممرض يصيب نظامك. قد تحتاج أيضًا إلى عينة من البول أو الجلد أو البلغم لإجراء الاختبارات التشخيصية. لفحص أعضائك، قد يطلب طبيبك اختبارات إضافية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية.
يعتمد نوع علاج تسمم الدم على نوع العدوى. يتم علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية، في حين تعالج الأدوية المضادة للفيروسات والفطريات الالتهابات الفيروسية والفطرية، على التوالي. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى الوريد للتحكم في ضغط الدم، وقد تكون هناك حاجة لبعض الأدوية لتجنب جلطات الدم.
إذا تركت العدوى دون علاج، يمكن أن يصاب جسمك بالإنتان الذي يتطلب رحلة طارئة إلى المستشفى. الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو الأمراض المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالإنتان نتيجة لتسمم الدم غير المعالج. تحدث الصدمة الإنتانية عندما تقلل السموم من تدفق الدم وتلحق الضرر بالأعضاء. (اقرأ عن الجدول الزمني للوفاة بالصدمة الإنتانية.) قد يؤدي تسمم الدم غير المعالج أيضًا إلى إتلاف رئتيك عن طريق تقييد وصول الأكسجين إلى رئتيك ودمك.