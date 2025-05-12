المزارعون Ripple ALDI هم شيء من حلم محبي نبات بوهو

قد يكون Aldi معروفًا بأسعار البقالة بأسعار معقولة ، لكن قسمها الدوراني في المنزل والحديقة هو المكان الذي يحدث فيه السحر حقًا. مع المنتجات التي تتراوح من أساسيات البستنة التي يخطفها أصحاب المنازل إلى الأثاث الخارجي إلى الديكور الموسمي ، تحولت Aldi إلى متجر واحد لجميع الأشياء في المنزل. أحدث الاكتشاف هذا الموسم هو زارع مموج يجلب جمالية المصمم لزراعة الرعاية دون سعر كبير. سواء كنت جامعًا متعطشًا للنباتات الداخلية أو فقط في البحث عن لهجة بوهو المثالية حول مساحتك ، يمكن أن يوفر زارع Ripple Ripple من Aldi وعاءًا داخليًا أنيقًا وعمليًا يعمل تمامًا مع أي أسلوب تصميم داخلي.
يتوفر زارع Belavi Ripple بحجم مفرد – 8 بوصات في 8 بوصات في 7 بوصات – مما يوفر المنزل المثالي للنباتات الصغيرة إلى المتوسطة. مع هذا الحجم المدمج ، يمكنك نقل مصنعك مباشرة من وعاء الحضانة الخاص به وإسقاطه مباشرة في هذا الاكتشاف المستوحى من بوهو. يأتي الوعاء نفسه في 3 ألوان مختلفة – الأخضر المطحونة ، أحمر الخدود ، والرمادي. يجعل التصميم المتموج الفريد من السهل إدخاله في مساحتك ، خاصة عندما يتناقض مع النوع الصحيح من النبات. وفي أقل من 10 دولارات ، يمكن أن يصبح بسرعة منزلًا ميسور التكلفة لجميع مصانعك. احصل على عدد قليل من الأواني لتقديم عنصر من الوحدة بين نباتاتك المحفوظة بوعاء أو التمسك بأخرى كلكنة بسيطة وفعالة.
ما الذي يجعل هذه الأواني مميزة
يجب أن يكون السحب الأساسي من الوعاء هو عنصر التصميم المنقذ الموجود على طول الجزء الخارجي من القطعة. تخلق التموجات اللطيفة المليئة إحساسًا دقيقًا بالحركة والتدفق الذي يعتبر مثيراً للديكورات الداخلية المستوحاة من بوهو. يضيف الوعاء نفسه أيضًا جودة منحوتة إلى عرض المصنع الخاص بك ، حيث يقدم عنصرًا من الاهتمام البصري دون أن يكون ساحقًا أو يتنافس مع المساحات الخضراء. يكمل الإحساس بالحركة المعتاد عناصر طبيعية أخرى غالبًا ما توجد في ديكور البوهيمي مثل أثاث الخوص أو قصب القصب ، وشنق جدار ماكرامي ، واللكنة الخشبية ذات الأنماط البارزة للحبوب. على عكس المزيد من المزارعين التقليديين ، الذين يمكن أن يشعروا بالمسطح أو اللامع أو غير الملهم ، يوفر هذا الملمس المنقذ مظهرًا مصنوعًا يدويًا يمتزج بشكل جميل في التصميمات الداخلية المريحة والطبقات.
هناك جانب آخر يساهم في جماليات بوهو لهذا الغراس وهو لوحة الألوان الترابية المتوفرة. في حين أن ديكور بوهو يعتمد بشكل كبير على النغمات المحايدة ، إلا أنه لا يخجل من دمج عناصر اللون الغنية. يردد نظام الألوان لهؤلاء المزارعين نغمات طبيعية دافئة لخلق شعور متماسك. حتى في مساحة مليئة بالفن الانتقائي والمفروشات المزخرفة ، يحمل هذا الغراس خاص به عن طريق إنشاء عنصر صلب.
كيف تصمم الأواني الخاصة بك
لقد صنعت Aldi بالفعل تصفيف هذا الوعاء بسهولة من خلال الالتزام بعناصر التصميم الخاصة بالديكورات الداخلية البوهيمية. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الموضع الصحيح واختيار النبات إلى زيادة رفع هذه القطعة الأساسية. بالنسبة للمبتدئين ، يمكن أن يكون الموضع هو الطريقة المثالية لدمج المساحات الخضراء في تصميم داخلي مزين بالفعل. سواء كنت تتمسك برف كتب منسق بشكل كبير أو نطاقات فارغة إلى حد ما ، ستحتاج إلى وضع قدرتك في منطقة تلبي احتياجات أشعة الشمس من نباتاتك الفردية. يمكن للنبات الذي لا يحصل على ما يكفي من أشعة الشمس أن يسلبه من تصميم داخلي مزين تمامًا ، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند تزيين هذه الأواني المنقولة. تتجمع بعضها معًا لإنشاء ترتيب مذهل للنباتات المحفوظة بوعاء أو مبعثرها في مناطق مختلفة قد تشعر بالصلابة. يجب أن تفكر أيضًا في اللعب في عناصر التصميم في الوعاء ، وتحديداً حركته ، من أجل العثور على أفضل موقع للنباتات المحفوظة بوعاء.
تميل إلى أبعد من ذلك إلى نمط البوهيمي ، سترغب في اختيار النباتات التي تتدفق وتوفر إحساسًا مشابهًا بالزخم. فكر في نباتات Pothos أو Monstera أو Spider لإضافة القليل من الارتفاع إلى مساحتك. كل من هذه النباتات تزدهر في ضوء الشمس المشرق غير المباشر ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في اتخاذ قرار بشأن الموضع الصحيح. إذا كان منزلك يدمج عناصر من نمط الصحراء الفاخرة ، فقد ترغب أيضًا في اختيار نباتات أكثر حدة مثل العصارة أو الصبار لترتيب جمالية موحدة.