المزارعون Ripple ALDI هم شيء من حلم محبي نبات بوهو

قد يكون Aldi معروفًا بأسعار البقالة بأسعار معقولة ، لكن قسمها الدوراني في المنزل والحديقة هو المكان الذي يحدث فيه السحر حقًا. مع المنتجات التي تتراوح من أساسيات البستنة التي يخطفها أصحاب المنازل إلى الأثاث الخارجي إلى الديكور الموسمي ، تحولت Aldi إلى متجر واحد لجميع الأشياء في المنزل. أحدث الاكتشاف هذا الموسم هو زارع مموج يجلب جمالية المصمم لزراعة الرعاية دون سعر كبير. سواء كنت جامعًا متعطشًا للنباتات الداخلية أو فقط في البحث عن لهجة بوهو المثالية حول مساحتك ، يمكن أن يوفر زارع Ripple Ripple من Aldi وعاءًا داخليًا أنيقًا وعمليًا يعمل تمامًا مع أي أسلوب تصميم داخلي.

يتوفر زارع Belavi Ripple بحجم مفرد – 8 بوصات في 8 بوصات في 7 بوصات – مما يوفر المنزل المثالي للنباتات الصغيرة إلى المتوسطة. مع هذا الحجم المدمج ، يمكنك نقل مصنعك مباشرة من وعاء الحضانة الخاص به وإسقاطه مباشرة في هذا الاكتشاف المستوحى من بوهو. يأتي الوعاء نفسه في 3 ألوان مختلفة – الأخضر المطحونة ، أحمر الخدود ، والرمادي. يجعل التصميم المتموج الفريد من السهل إدخاله في مساحتك ، خاصة عندما يتناقض مع النوع الصحيح من النبات. وفي أقل من 10 دولارات ، يمكن أن يصبح بسرعة منزلًا ميسور التكلفة لجميع مصانعك. احصل على عدد قليل من الأواني لتقديم عنصر من الوحدة بين نباتاتك المحفوظة بوعاء أو التمسك بأخرى كلكنة بسيطة وفعالة.