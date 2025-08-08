المزيد من ألعاب الجنس التي ألقيت خلال لعبة أحلام السماء على الرغم من الاعتقالات الأخيرة

تم إلقاء ألعاب جنسية أخرى في اتجاه لعبة WNBA ليلة الخميس في شيكاغو ، مع استمرار الاضطرابات الغريبة في جميع أنحاء الدوري.

وقعت الحوادث خلال الربعين الثالث والرابع من مباراة السماء ضد الحلم في WinTrust Arena ، مع ما بدا أنه دسار واحد يهبط خلف مقعد الحلم ، والآخر – كائن أرجواني اللون – تم إطلاقه في Center Court في الثواني الختامية من اللعبة.

واحد على الأقل لم يكن نيون جرين ، الذي أصبح مرادفًا للاتجاه المستمر ، مع إلقاء سبع حالات من ألعاب الجنس نحو أسطح اللعب في ألعاب WNBA.

أبلغت شركة Front Office Sports على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إيقاف شخصين في أحد المخارج داخل الساحة وتحيط به الشرطة والأمن.

تم استجواب الشخصين – أظهر لهم الفيديو واقفًا ويتحدثون مع رجال شرطة أمنية وزيادة الزي الرسمي – لكنهما كانا حراً في نهاية المطاف في المضي قدماً ، لم يكن هناك دليل على أنهم ألقوا الأشياء ، وفقًا للمنفذ.

طغت الحوادث على المسرحية في الملعب وأصدرت عناوين الصحف الوطنية ، مع غالبية اللاعبين الذين لم يتم إهمالهم بسبب الأحداث.

كان يوم الخميس المرة الثانية التي يحدث فيها في لعبة Sky.

وقالت إليزابيث ويليامز ، مركز سكاي ويليامز ، وفقًا لصحيفة شيكاغو صن تايمز: “اعتقدت أنه كان غبيًا من قبل ، وما زلت أعتقد أنه غبي”.

وأضاف ويليامز: “إنه يقول لي شيئًا ما حدث في حدث رياضي للنساء”. “بالنسبة لي ، هذا مقصود ، حتى لو كانوا لا يعتقدون”.

لم تعلق منظمة Sky عن حادثة يوم الخميس.

في وقت سابق من اليوم ، ادعت مجموعة من المبدعين في عملة Crypto Meme مسؤولية ظاهرة الهروب في المقابلات مع العديد من وسائل الإعلام الوطنية ، بما في ذلك “KFC Radio” ، USA Today و ESPN.

صعدت الدوري الأمن على أمل منع هذه الحوادث من الاستمرار بعد أن حدثت في شيكاغو وأتلانتا ولوس أنجلوس وفينيكس ونيويورك.

تحقق الحرية و NYPD في حادثة خلال مباراة يوم الثلاثاء حيث تم إلقاء لعبة جنسية نحو الملعب. ومع ذلك ، لم يصل إلى الأرض وبدلاً من ذلك يخيف معجبين شابًا في الحضور ، حسبما ذكرت صحيفة بوست كيني.

ألقي القبض على أحد المعجبين في جورجيا في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب دوره في حادث سابق ، وفي فينيكس ، اعتقلت السلطات رجلًا يبلغ من العمر 18 عامًا لمحاولته رمي دسار على الملعب ، الذي ضرب رجل وابنة أخته التي كانت في لعبة Mercury.

قال الدوري في بيان سابق إنه “سيتم طرد المشجعين على الفور ويواجهون حظرًا لا يقل عن عام واحد بالإضافة إلى أن يخضعوا للاعتقال والملاحقة القضائية من قبل السلطات المحلية”.