المساحة الخارجية القديمة التي قد تكون جاهزة للعودة

بعض المساحات التي كانت ذات شعبية في المنازل القديمة قد سقطت من الموضة في الإنشاءات الحديثة. مثال على ذلك: الشرفة النائمة. كانت هذه الهروب في الهواء الطلق محبوبًا كبديل لغرف النوم المحصورة. في وقت قبل تكييف الهواء ، استفادت هذه الشرفات بالكامل من النسائم في الهواء الطلق والهواء الطلق. أدى إدخال الكهرباء و AC إلى القدرة على النوم على مدار السنة بشكل مريح ، واختفت هذه الأنواع من المساحات.

ومع ذلك ، قد ترتفع شرفة النوم في شعبية مرة أخرى. ليس هناك سحر معين للنوم خارج مكان ما محمية ، ولكن قد تكون قادرًا على خفض استخدام الطاقة الخاص بك – والفاتورة الشهرية – إذا تمكنت من إيجاد طرق لتركيب ترموستات بضع درجات في الصيف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تستوعب غرف النوم الضيوف في طقس جيد ، أو مضاعفة كبقعة مثالية للتسكع أو القيلولة أو القراءة في فترة ما بعد الظهيرة.

عادة ما تكون هذه الغرف المغطاة بالداخلية في الماضي أو مجاورة للمنزل ، غالبًا ما تكون ممتلئة أو محاطة جزئيًا بشاشات وجدران. لقد قاموا بحمايتك من الحياة البرية بينما لا يزالون يوفرون هذا الشعور بأنك في الخارج. تحتوي الشرفات النائمة عادةً على سرير أو سرير نهاري – في بعض الأحيان ، تنام العائلة بأكملها عند الضرورة. على الرغم من أنها كانت قابلة للاستخدام فقط في الطقس الدافئ ، إلا أن بعض الشرفات تتميز بألواح العواصف الزجاجية ويمكن استخدامها في المواسم.