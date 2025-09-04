المساحة الخارجية القديمة التي قد تكون جاهزة للعودة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
بعض المساحات التي كانت ذات شعبية في المنازل القديمة قد سقطت من الموضة في الإنشاءات الحديثة. مثال على ذلك: الشرفة النائمة. كانت هذه الهروب في الهواء الطلق محبوبًا كبديل لغرف النوم المحصورة. في وقت قبل تكييف الهواء ، استفادت هذه الشرفات بالكامل من النسائم في الهواء الطلق والهواء الطلق. أدى إدخال الكهرباء و AC إلى القدرة على النوم على مدار السنة بشكل مريح ، واختفت هذه الأنواع من المساحات.
ومع ذلك ، قد ترتفع شرفة النوم في شعبية مرة أخرى. ليس هناك سحر معين للنوم خارج مكان ما محمية ، ولكن قد تكون قادرًا على خفض استخدام الطاقة الخاص بك – والفاتورة الشهرية – إذا تمكنت من إيجاد طرق لتركيب ترموستات بضع درجات في الصيف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تستوعب غرف النوم الضيوف في طقس جيد ، أو مضاعفة كبقعة مثالية للتسكع أو القيلولة أو القراءة في فترة ما بعد الظهيرة.
عادة ما تكون هذه الغرف المغطاة بالداخلية في الماضي أو مجاورة للمنزل ، غالبًا ما تكون ممتلئة أو محاطة جزئيًا بشاشات وجدران. لقد قاموا بحمايتك من الحياة البرية بينما لا يزالون يوفرون هذا الشعور بأنك في الخارج. تحتوي الشرفات النائمة عادةً على سرير أو سرير نهاري – في بعض الأحيان ، تنام العائلة بأكملها عند الضرورة. على الرغم من أنها كانت قابلة للاستخدام فقط في الطقس الدافئ ، إلا أن بعض الشرفات تتميز بألواح العواصف الزجاجية ويمكن استخدامها في المواسم.
كيفية تجهيز شرفة نائمة موجودة
إذا كنت محظوظًا بما يكفي لوجود شرفة مغلقة بالفعل ، فمن السهل إعداد شرفة النوم الخاصة بك في نفس المساحة – خاصة إذا كانت مدسوس على الجانب أو خارج منزلك أو خارج القصة الثانية. كل ما تحتاجه لإضافته هو شيء مريح للاسترخاء ، منضدة ، وبعض الإضاءة. العناصر الأخرى التي يجب تضمينها ، إذا سمحت المساحة ، هي أرفف الكتب ، والديكور المفضل لديك ، والبطانيات الإضافية على أرفف السلم ، وكرسي مريح. للحصول على تدور ممتع في مكان للنوم الذي يوفر أيضًا مقاعد ، يمكنك حتى أن تتأرجح شرفة رائعتين مصنوعة من إطار سرير Ikea.
الشيء المهم هو إنشاء شرفة يمكنك النوم فيها بشكل مريح. تأكد من أن النسيم يمكن أن يتدفق بحرية عبر المساحة مع الحفاظ على نوع من الحماية من المطر والشمس والحشرات. إذا كنت تعيش في مكان ما مع الصيف الساخن حقًا ، فيمكنك إضافة مراوح سقف لتبريد الهواء أكثر. أو ، لشيء فاخر حقًا ، أضف مدفأة للنوم في الخارج في ليالي أكثر برودة.
كيفية إنشاء شرفة نوم إذا لم يكن لديك واحدة
ليس لديك حاليًا مساحة مغلقة لتتحول إلى شرفة نائمة وتتساءل كيف يمكنك إنشاء واحدة للصيف؟ هناك طرق يمكنك من خلالها تكييف المساحات الأخرى لإنشاء أجواء شرفة نائمة. بدلاً من أريكة في الهواء الطلق على الشرفة الخلفية أو الفناء ، أضف سرير نهاري مغلق. يمكن أن يتضاعف كمقاعد ومنطقة للنوم. إذا كنت تفتقر إلى شاشات على الشرفة الخاصة بك ، فقم بصياغة مظلة باستخدام شبكات الحشرات. تكلف الستائر في الهواء الطلق Nicetown DIY حوالي 22 دولارًا لحزمة من لوحين. لإضافة الخصوصية أو الظل ، ابحث عن أشياء مثل الستائر السميكة ، والستائر الخيزران ، وفواصل الغرف.
في حين أن معظم شرفات النوم القديمة ممتدة مباشرة من المنزل ، لا توجد قاعدة تفيد أنها يجب أن تفعل ذلك. يمكنك إنشاء مساحة خارجية تبدو وكأنها شرفة نائمة بمجرد إضافة سرير وسجادة مريحة إلى شرفة أو سقيفة حديقة (مرتبة). يمكنك أيضًا إنشاء سرير نهاري في الهواء الطلق يدوم جميع الفصول في الفناء الخلفي – تعليق الستائر أو شبكات الحشرات من الإطار لجعله مثاليًا للقيلولة.