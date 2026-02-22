المشاهير الإناث الذين انفتحوا حول ترقق الشعر (لأنه ليس الرجال فقط هم الذين يناضلون)

في يناير 2020، انفتحت الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الحوارية الشهيرة ريكي ليك للعالم حول صراعها المستمر منذ عقود مع تساقط الشعر. “لقد كان الأمر منهكًا، ومحرجًا، ومؤلمًا، ومخيفًا، ومحبطًا، ووحيدًا، وكل الأشياء. لقد كانت هناك عدة مرات شعرت فيها برغبة في الانتحار بسبب ذلك،” اعترفت في منشور عاطفي طويل على Instagram، إلى جانب صور لها وهي ترتدي رأسًا محلوقًا حديثًا.

ولكن بعد مرور عام، ظهرت في برنامج “Good Morning America” ​​وهي ترتدي رأسًا مليئًا بالشعر الفضي الكثيف. وأعلنت: “لم أتقبل شعري الذي نما من جديد فحسب، بل لونه أيضًا. هذا هو لوني الطبيعي، ونحن، كمجتمع، كنساء، ليس من المفترض أن نتقبل الشيخوخة، كما تعلمون، لكنني، في بعض النواحي، أشعر بأفضل ما شعرت به على الإطلاق”. ومضت ليك لتقول إن أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها للنساء الأخريات اللاتي يعانين من تساقط الشعر هي عدم إخفاءه وحب أنفسهن على الرغم من تساقط الشعر. وأعلنت: “إذا كان بإمكاني مساعدة امرأة واحدة من خلال مشاركة قصتي، فإن الأمر يستحق ذلك، كما تعلمون”.

