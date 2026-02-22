المشاهير الإناث الذين انفتحوا حول ترقق الشعر (لأنه ليس الرجال فقط هم الذين يناضلون)

على عكس الرأي السائد، فإن الرجال ليسوا الوحيدين الذين يجب أن يقلقوا بشأن تساقط الشعر مع تقدمهم في السن. أوضحت الدكتورة نداء مهر، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة في هوج، خلال جلسة أسئلة وأجوبة لمدونة على موقع المستشفى الإلكتروني: “خلال انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، يبدأ هرمون الاستروجين – الهرمون المسؤول عن الحفاظ على سمك الكولاجين في الجلد – في الانخفاض”. وأوضحت: “بما أن بصيلات الشعر لدينا تتواجد في طبقة الكولاجين من الجلد (الأدمة)، والإستروجين هو المسؤول عن الحفاظ على هذه الطبقة سميكة وصحية، فإن موطن بصيلات الشعر يتقلص مع انخفاض هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى إضعاف البصيلات وزيادة تساقط الشعر”. للأسف، انقطاع الطمث وفترة ما قبل انقطاع الطمث ليسا السببين الوحيدين عندما يتعلق الأمر بترقق الشعر عند النساء. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في المجلة الدولية للأمراض الجلدية النسائية (عبر المكتبة الوطنية للطب) أن 91.8٪ من النساء يعانين من تساقط الشعر بعد الولادة.
ولحسن الحظ، تتقدم العديد من المشاهير الإناث، ويستخدمن منصاتهن لمشاركة تجاربهن الشخصية مع تساقط الشعر في محاولة لزيادة الوعي بما يبدو أنه مشكلة متزايدة بين النساء، وكذلك تبديد أهم الخرافات المتعلقة بتساقط الشعر. قالت كيلي موريل، مبتكر Scalp Confidential وخبير علاج تساقط الشعر Calecim، لـ Elle في سبتمبر 2025: “لم أشاهد تباطؤًا، بل مجرد زيادة مطردة في (الأشخاص) الذين يتقدمون للحصول على المشورة أو المساعدة في علاج تساقط الشعر”.
عملت كريستين ديفيس كسفيرة لنظام العناية بالشعر المكثف
شرعت كريستين ديفيس – الممثلة المعروفة عمليا بشعرها السمراء السميك – في رحلة طويلة لإيجاد حل بعد أن لاحظت علامات خفية على أنها كانت تفقد شعرها. اعترفت خلال مقابلة صريحة مع WWD في عام 2017: “شعري لم يعد كما كان من قبل. لقد كان جيدًا جدًا، وكأنه قد اختفى، لم يكن هناك أي شعر تقريبًا. لم أكن أقلق بشأن ذلك – لدي ابنتي – ولكن عندما حاولت القيام بشيء ما أو اضطررت للذهاب إلى مكان ما، كنت أقول، “أين شعري؟””.
لحسن حظ ديفيس، لم تجد حلاً لمشكلتها فحسب، بل حصلت أيضًا على وظيفة كسفير عالمي لشركة Volaire، وهو نظام مكثف للعناية بالشعر. “أنا متحمسة جدًا لمشاركتكم يا رفاق أنني وجدت منتجًا جديدًا أحبه لشعري” ، كتبت في منشور على Instagram في يونيو 2017.
شهدت ريكي ليك ثقة جديدة بعد حلق رأسها
في يناير 2020، انفتحت الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الحوارية الشهيرة ريكي ليك للعالم حول صراعها المستمر منذ عقود مع تساقط الشعر. “لقد كان الأمر منهكًا، ومحرجًا، ومؤلمًا، ومخيفًا، ومحبطًا، ووحيدًا، وكل الأشياء. لقد كانت هناك عدة مرات شعرت فيها برغبة في الانتحار بسبب ذلك،” اعترفت في منشور عاطفي طويل على Instagram، إلى جانب صور لها وهي ترتدي رأسًا محلوقًا حديثًا.
ولكن بعد مرور عام، ظهرت في برنامج “Good Morning America” وهي ترتدي رأسًا مليئًا بالشعر الفضي الكثيف. وأعلنت: “لم أتقبل شعري الذي نما من جديد فحسب، بل لونه أيضًا. هذا هو لوني الطبيعي، ونحن، كمجتمع، كنساء، ليس من المفترض أن نتقبل الشيخوخة، كما تعلمون، لكنني، في بعض النواحي، أشعر بأفضل ما شعرت به على الإطلاق”. ومضت ليك لتقول إن أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها للنساء الأخريات اللاتي يعانين من تساقط الشعر هي عدم إخفاءه وحب أنفسهن على الرغم من تساقط الشعر. وأعلنت: “إذا كان بإمكاني مساعدة امرأة واحدة من خلال مشاركة قصتي، فإن الأمر يستحق ذلك، كما تعلمون”.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو تمر بأزمة، فالمساعدة متاحة. اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى 988 أو قم بالدردشة 988lifeline.org
قالت كريستينا ريتشي إن تساقط شعرها كان نتيجة لأعراض ما بعد الولادة وأعراض فترة ما قبل انقطاع الطمث
تقول القصة أن الممثلة كريستينا ريتشي بدأت التعامل مع مشكلة تساقط الشعر لأول مرة بعد ولادة طفلها الثالث. ثم، عندما تأتي فترة ما قبل انقطاع الطمث، فإنها تؤدي فقط إلى تفاقم تساقط الشعر. “لقد انتقلت مباشرة من مرحلة ما بعد الولادة إلى فترة ما قبل انقطاع الطمث، واعتقدت بصدق أن ذلك قد يكسرني،” كشفت في فيديو شراكة مدفوعة الأجر مع Nutrafol (عبر Facebook).
ومع ذلك، وفقًا لريتشي، كان زوجها مارك، مصفف الشعر، هو أول من أوصى لها بمكمل نمو الشعر. ولحسن حظ ريتشي، قالت “لقد نجح الأمر بالفعل”، مشيرة إلى أن “تساقط شعرها تباطأ”، وأن شعرها “شعر بأنه أقوى”.
ولكن لا تأخذ كلمة ريتشي على محمل الجد. يوافق ديندي إنجلمان، دكتوراه في الطب، وهو جراح جلدية معتمد، على أن نوترافول يعد خيارًا رائعًا للنساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر أو ترقق الشعر، بل إنه يوصي به لمرضاه. وقال إنجلمان للوقاية: “يستخدم هذا مواد نباتية عالية التركيز لمعالجة كل مرحلة من مراحل دورة النمو”. “لديها دراسات سريرية ممتازة لدعم فعاليتها.”
تساقط الشعر بعد الولادة أخذ ريهانا على حين غرة
كما تحدثت المغنية، صاحبة إمبراطورية الجمال، وأم لطفلين، ريهانا، عن تجربتها الصادمة مع تساقط الشعر بعد الولادة. “لم أكن أتوقع أن يحدث ذلك على شكل موجات. اعتقدت أن ذلك سيحدث وينمو مرة أخرى،” اعترفت لـ Refinery29 (عبر اشخاص) أثناء حضورها حفل كشف النقاب عن Fenty Hair في 10 يونيو 2024. “في تلك المرحلة، أنت على ما يرام بما فيه الكفاية.”
ولحسن الحظ، باعتبارها الرئيس التنفيذي لعلامة تجارية تبلغ قيمتها مليار دولار، كان لديها العديد من الموارد تحت تصرفها لمساعدتها على مكافحة تساقط شعرها بعد الولادة. ومع ذلك، وفقًا لريهانا، فقد اختارت في النهاية أن تصبح “أكثر إبداعًا وذكاءً” مع تسريحات الشعر، حتى أنها تميل إلى تجعيد شعرها الطبيعي – بمساعدة مجموعة منتجات الشعر من Fenty بالطبع. “أريد أن أبدو ذبابًا، لكن أريد أن يكون شعري صحيًا. كيف أفعل ذلك؟” سألت. وأعلنت: “تحتاج جميع منتجاتي إلى التعزيز والإصلاح بينما أكون رائعًا”.