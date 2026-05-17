المشاهير الإناث فوق 40 عامًا منفتحات بشأن صراعهن مع حب الشباب

قد يميل البعض إلى الاعتقاد بأن حب الشباب هو مجرد مشكلة يجب على المراهقين الهرمونيين القلق بشأنها. للأسف، هذا الشعور لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. كما اتضح، لا تزال العديد من النساء فوق سن الأربعين يعانين من البثور المزعجة، وهو أمر فظيع تمامًا كما كان الحال في شبابهن. قال طبيب الأمراض الجلدية أندرو توميزاوا لماري كلير في ديسمبر 2021 حول كيفية تأثير حب الشباب الهرموني على النساء في وقت لاحق من الحياة، خاصة أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة تكيس المبايض: “لا يزال بعض الأشخاص يعانون من حب الشباب بعد سن 30 عامًا لأن التغيرات الهرمونية المتعلقة بالحمل أو الدورة الشهرية يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب”.
لحسن الحظ، العديد من المشاهير صادقون بشكل منعش بشأن صراعاتهم الخاصة في التعامل مع حب الشباب فوق سن الأربعين. نحن نتحدث عن تينا فاي، وكيم كارداشيان، وجنيفر أنيستون، وريس ويذرسبون، وغابرييل يونيون، وجيني مكارثي، وريس ويذرسبون، وتينا فاي، وحتى واحدة من أحدث الأعضاء في الحشد البالغ من العمر 40 عامًا وما فوق، أماندا سيفريد. ونتيجة لذلك، فإن صراحتهم تساعد في تسليط الضوء على هذه القضية ودحض الأسطورة القديمة القائلة بأن حب الشباب هو مجرد مشكلة للمراهقين.
أشارت تينا فاي إلى حب الشباب في ذقنها في سيرتها الذاتية لعام 2011، Bossypants
كانت الممثلة الكوميدية تينا فاي صريحة بشأن صراعها مع حب الشباب في سيرتها الذاتية “Bossypants” التي صدرت عام 2011. وفقًا لـ Fey، فقد عانت دائمًا من حب الشباب. “قدرتي على تحويل الأخبار الجيدة إلى قلق لا تنافسها إلا قدرتي على تحويل القلق إلى حب الشباب في الذقن” ، قال الرجل البالغ من العمر 40 عامًا في الكتاب (عبر الجمهورية الجديدة).
ولكن وفقًا لـ Fey، فإن حب الشباب لا بأس به. أثناء مناقشة قرارها الجذري بأن تحب نفسها وسط ثقافة تطارد دائمًا اتجاه الجمال التالي، كل ذلك في محاولة لتصبح نسختها الخاصة من كيم كارداشيان – “التي صنعها العلماء الروس لتخريب رياضيينا” – كتبت فاي: “لن أستبدل حتى ندبة حب الشباب على خدي الأيمن لأن تلك البثرة المتكررة قضت وقتًا أطول معي في الكلية أكثر من أي صبي على الإطلاق” (عبر Allure). لذا، اه، شكرًا لجميع الذكريات، زيت الذقن.
أصيبت كيم كارداشيان بحب الشباب عند البالغين وابتكرت منتجات جديدة للعناية بالبشرة بسببه
وبالحديث عن كيم كارداشيان، السيدة الرائدة في إمبراطورية العائلة ذات العلامات التجارية، فهي أيضًا ليست غريبة على التعامل مع مشاكل البشرة. على مر السنين، كانت صريحة بشكل خاص بشأن صراعها مع الصدفية. ولكن كما اتضح، فقد تعاملت أيضًا مع حب الشباب لدى البالغين. “لم أعتقد أبدًا أنني سأصاب بحب الشباب في الأربعينيات من عمري. لقد كانت التجربة مثيرة للاهتمام حقًا”، قالت لـ Bustle في أكتوبر 2023، بينما كانت تقوم أيضًا بتوصيل علامتها التجارية الجديدة SKKN بواسطة Kim Resurfacing Mask. وأضافت: “لحسن الحظ، قمت بتوثيق ذلك، وعملنا على الكثير من المنتجات التي أخذت ذلك في الاعتبار”. “لم أعتقد أبدًا أنني سأصنع منتجات لعلاج حب الشباب، ولكن هذا سيأتي بالتأكيد في المستقبل.” مهلاً، إنها ليست مليارديرة من أجل لا شيء.
اعترفت جينيفر أنيستون أنه حتى فتاة هوليود الذهبية تعاني من حب الشباب
في يونيو 2015، اعترفت فتاة هوليود الذهبية نفسها، جنيفر أنيستون، بأنها أيضًا تعاني من نوبات حب الشباب من وقت لآخر. عندما سألتها Elle عما تفعله عندما تكون في خضم حالة طوارئ من البثور، كشفت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا أنها – بعد أن أغمضت عينيها منزعجة بالطبع – قامت بدهن غسول التجفيف الخاص بـ Mario Badescu عليها، والتي قالت إنها “تستخدم لسنوات وسنوات”. وحذرت أنيستون من عدم الانتقاء على الإطلاق، رغم أنها اعترفت بأن هذا شيء كانت تفعله في الماضي.
ألقت ريس ويذرسبون باللوم على حب الشباب الذي تعاني منه في مكياجها الترفيهي
في عام 2019، اعترفت ريس ويذرسبون البالغة من العمر 43 عامًا لـ Allure بأنها عرضة لظهور حب الشباب على ذقنها وأنفها نتيجة لوضع مكياج ثقيل في مكان التصوير وعدم إزالته تمامًا عندما تغسل وجهها ليلاً. ونتيجة لذلك، أصبحت شديدة الحساسية بشأن غسول الوجه المسائي وأقسمت على كبسولات الريتينول من إليزابيث أردن. وأوضحت: “أبدو أكثر استيقاظاً في الصباح. كما أنها تعمل على إزالة الاحمرار في بشرتي لذا لا أضطر إلى وضع الكثير من كريم الأساس”.
كشفت غابرييل يونيون أن التغيرات الهرمونية تسببت في حب الشباب لديها
في مارس 2025، قامت غابرييل يونيون أيضًا بعمل فيديو لمجلة فوغ، بعنوان “دليل غابرييل يونيون للمكياج في الخمسينيات من عمرها”. وكشفت عن روتينها اليومي للعناية بالبشرة، وتحدثت عن معاناتها مع حب الشباب في مرحلة متأخرة من حياتها. وأكدت يونيون أنها لم تتعامل أبدًا مع حب الشباب عندما كانت أصغر سناً، ولكن بعد أن مرت ببعض التغيرات الهرمونية، توقفت كل الرهانات.
وقالت مازحة: “وبعد ذلك، كان الأمر مثل، هل هذا حب الشباب؟ كيف تصاب بحب الشباب كامرأة ناضجة؟ لكنني وجدت طريقة”. كشفت Union أنها بدأت على الفور في اختبار منتجات مختلفة لعلاج حب الشباب. “أعتقد أنني ربما مثلكم يا رفاق. جربوا مجموعة من الأشياء المختلفة، لتروا ما يناسبكم وما لا يناسبكم.” النجوم، إنهم مثلنا تمامًا.
قامت جيني مكارثي بتجديد نظامها الغذائي لمكافحة مشاكل حب الشباب التي تعاني منها
في مايو 2025، تحدثت جيني مكارثي، الممثلة البالغة من العمر 52 عامًا والتي تحولت إلى مؤسسة خط مستحضرات التجميل النباتي الخاص بها، والخالي من القسوة وغير السامة، عن حب الشباب الذي تعاني منه في أواخر حياتها وكيف تخلصت منه في النهاية مرة واحدة وإلى الأبد. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Formless Beauty لـ People: “لقد اتبعت نظامًا غذائيًا آكل اللحوم”. “لقد كنت ضد ذلك بشدة، لكن طبيبي كان يقول، لقد جربت كل شيء ما عدا هذا، لذا فأنت آكل اللحوم.” ولحسن الحظ، وفقا لمكارثي، فإن النظام الغذائي أدى الغرض. وأعلنت: “لقد اختفى كل حب الشباب لدي”.
تحدثت أماندا سيفريد عن حب الشباب الذي تعاني منه على السجادة الحمراء في حفل Met Gala لعام 2026
تركت أماندا سيفريد كل شيء على السجادة الحمراء في حفل Met Gala لعام 2026 عندما كشفت أنها تتناول حاليًا أدوية حب الشباب. “أنا أتناول الدواء الآن لعلاج حب الشباب على ذقني” ، هذا ما كشفه الرجل البالغ من العمر 40 عامًا خلال مقابلة مع مجلة فوغ (عبر إنستغرام) مع آشلي جراهام وكارا ديليفين.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تناقش فيها سيفريد مشاكلها مع بشرتها – وتحديداً الأكزيما والتهاب الجلد حول الفم (وهو تعبير خيالي عن طفح جلدي حول فمها) – منذ أن كانت في التاسعة عشرة من عمرها. خلال مقطع فيديو على طراز الاستعداد معي لسلسلة أسرار الجمال من Vogue في مارس 2025، أوضحت سيفريد أن نظام العناية بالبشرة الذي تتبعه يتضمن عادةً دهن “كريم علاجي لهذا الصغير”. شارب لطيف.” واصلت النكات القادمة، مشيرة إلى أن “الطفح الجلدي يصرخ، لكن لا بأس لأنني سأقوم بتغطيته حتى أتمكن من الخروج في الأماكن العامة”. الحفاظ على الهدوء والاستمرار في!