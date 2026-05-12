المشاهير الذين اختاروا إجراء عملية استئصال الرحم بعد سن الأربعين

يخضع أكثر من نصف مليون شخص لعملية استئصال الرحم كل عام في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة Mayo Clinic الإخبارية. وهي تمثل الإجراء النسائي الأكثر شيوعًا الذي يتم إجراؤه خارج العمليات المرتبطة بالولادة. ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من الالتباس حول ما تنطوي عليه الجراحة فعليًا. في الواقع، هناك الكثير من الخرافات حول استئصال الرحم والتي يجب على الناس التوقف عن تصديقها.
استئصال الرحم هو إجراء جراحي لإزالة الرحم، وهناك أنواع مختلفة من عمليات استئصال الرحم. هناك استئصال الرحم الجزئي، حيث يتم إزالة جزء من الرحم مع ترك عنق الرحم وقناتي فالوب والمبيضين دون مساس. في المقابل، عند استئصال الرحم بالكامل، تتم إزالة عنق الرحم والرحم بالكامل. في حين يمكن أيضًا إزالة قناتي فالوب من خلال هذا الإجراء، عادةً ما يتم ترك المبيضين دون مساس. وأخيرًا، هناك استئصال الرحم واستئصال البوق والمبيض، والذي يستلزم إزالة عنق الرحم وقناتي فالوب وأحد المبيضين أو كليهما. بعد الخضوع لأي نوع من عمليات استئصال الرحم، لا يمكن للشخص أن ينجب أطفالًا بشكل طبيعي أو يمر بالحيض.
تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي قد يوصي بها الطبيب بإجراء استئصال الرحم الدورة الشهرية الغزيرة، وهبوط الرحم، واكتشاف السرطان في الأعضاء التناسلية، وألم الحوض، والذي يمكن أن يحدث بسبب حالات مثل مرض التهاب الحوض (PID)، أو العضال الغدي، أو الأورام الليفية. كما أنها واحدة من العلاجات العديدة المتاحة لمرض بطانة الرحم. قد يخضع البعض لعملية استئصال الرحم الوقائية بعد أن علموا أنهم أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان. يمكننا أيضًا أن نتعلم الكثير عما يحدث للجسم بعد إجراء عملية استئصال الرحم من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين شاركوا تجاربهم، من كريس جينر إلى كاميل جرامر.
إجراء عملية استئصال الرحم جعل كريس جينر عاطفيًا
خلال ظهورها عام 2026 على البودكاست “She MD”، شاركت كريس جينر أن طبيبها اكتشف بقعة على مبيضيها خلال فحص Prenuvo السنوي قبل عامين. عندما لاحظ طبيبها أن ورم المبيض الحميد قد نما بشكل طفيف في السنوات اللاحقة، أوصت بأن تخضع المرأة البالغة من العمر 69 عامًا لعملية جراحية لإزالة المبيضين. قبل وقت قصير من الجراحة، أوصى طبيب جينر أيضًا بإجراء عملية استئصال الرحم لتوخي الحذر.
في البداية، كانت نجمة تلفزيون الواقع مترددة في إزالة عضو من جسدها. واصلت جينر مشاركة التغيير في المنظور الذي مكنها من إجراء الجراحة، قائلة: “أفضل أن أكون خاليًا من أي مضاعفات طبية أو أي شيء لديه فرصة للالتصاق والنمو مرة أخرى، لذلك قلت للتو، “دعونا نذهب ونعتني به”.” تم دفع جينر أيضًا للخضوع لعملية استئصال الرحم بعد أن أدركت أنها لا ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال. ومع ذلك، فقد ثبت أن هذا القرار العملي كان مشحونًا عاطفيًا بالنسبة للأم.
وخلال حلقة من برنامج “The Kardashians” عام 2024، بكت جينر عندما شاركت الأخبار الصحية مع أطفالها وأوضحت أنها حزينة للتخلص من الأعضاء التي ساعدتها على الإنجاب بستة أطفال على مر السنين. بالنسبة لها، كانت الجراحة “علامة على أننا انتهينا من هذا الجزء من حياتك. إنه فصل كامل تم إغلاقه للتو” (عبر اليوم). ومع ذلك، خلال ظهورها في برنامج She MD، قالت جينر إن الجراحة كانت “أفضل قرار اتخذته على الإطلاق”. كما كشف طبيبها بشكل ملحوظ أنهم قاموا بتصوير عملية استئصال الرحم بالفيديو.
كانت عملية استئصال الرحم التي أجرتها ساندرا لي وحشية
في منشور على موقع Instagram عام 2022، شاركت ساندرا لي البالغة من العمر 56 عامًا أنه نُصحت بإجراء عملية استئصال الرحم فورًا بعد إجراء عملية جراحية لسرطان الثدي قبل سبع سنوات. ومع ذلك، فقد كانت مترددة في الخضوع لعملية جراحية كبرى أخرى بعد أن عانت من مضاعفات عملية سرطان الثدي. لذلك، انتهى رئيس الطهاة التلفزيوني إلى تأجيل عملية استئصال الرحم. ومع ذلك، خلال موعد روتيني، لاحظ طبيب أمراض النساء الخاص بها “تغيراً في بعض خلاياها”.
وبعد الحصول على آراء إضافية من متخصصين صحيين آخرين، علمت لي أنها لم تعد قادرة على تأجيل عملية استئصال الرحم لفترة أطول. واصلت لي وصف تفكيرها بعد التوصل إلى القرار، فكتبت: “أنا مليئة بجميع أنواع المشاعر. أنا خائفة ولكني سعيدة أيضًا لإنجاز هذا – القوة والشجاعة!” في مكان آخر من المنشور، شاركت الفائزة بجائزة إيمي أنها قررت أن تكون منفتحة بشأن قرارها لتشجيع الآخرين الذين قد يكونون في مكانها على اتخاذ الخطوة الصحيحة من أجل صحتهم. وبعد بضعة أيام، لجأت لي إلى إنستغرام لتعلن أن الجراحة كانت “قاسية” وأنها كانت تعاني من ألم شديد.
وفي منشور تحديث آخر تمت مشاركته بعد أيام، اعترفت لي بأن يومها الثالث بعد الجراحة كان صعبًا عليها بشكل خاص، وكتبت: “كل ما أستطيع تذكره هو أنني تقيأت طوال اليوم – كنت مريضة جدًا، تقيأت وبكيت، تقيأت وبكيت”. وبعد زيارة إلى غرفة الطوارئ، علمت أن كليتيها كانتا تعملان بقدرة 30% فقط بسبب الإصابة بالعدوى. على الرغم من العواقب، فمن المفهوم أن لي لم يكن لديها أي مخاوف بشأن قرارها بإجراء عملية استئصال الرحم.
تلقت كريس إيفرت تشخيصين بالسرطان بعد استئصال الرحم
في محادثة مع كليفلاند كلينك، قالت كريس إيفرت إنها خضعت للاختبار الجيني لـ BRCA1 بناءً على توصية طبيب الأورام الخاص بشقيقتها الراحلة جين إيفرت. توفيت الشقيقة الكبرى لأسطورة التنس، التي كانت لديها الطفرة الجينية، بسرطان المبيض عن عمر يناهز 62 عامًا في عام 2020. لذلك، عندما اكتشف الأطباء أن كريس لديه نفس الطفرة الجينية، حثوها على إجراء عملية استئصال الرحم.
خلال مقابلة عام 2022 مع ESPN، كشفت لاعبة التنس المعتزلة أنها خضعت للعملية في عام 2021، عن عمر يناهز 66 عامًا. لكن بعد عملية استئصال الرحم، اكتشف الأطباء إصابتها بالسرطان. ثم جاءت بضعة أيام من الانتظار القلق أثناء إجراء الاختبارات لتحديد مرحلة السرطان التي تعاني منها. وانتهى الانتظار بشكل جيد نسبيًا، حيث أخبرها الأطباء أن السرطان قد تمت إزالته أثناء عملية استئصال الرحم ولم ينتشر. ومع ذلك، كان لا يزال يتعين عليها الخضوع لست جولات من العلاج الكيميائي وعملية جراحية لتقليل خطر إصابتها بالسرطان في المستقبل. بعد العلاج، انخفضت احتمالات عودة السرطان بنسبة 90٪.
في منشور عام 2023 على ESPN، كشفت كريس أنها خضعت أيضًا لعملية استئصال الثديين في عام 2022، أي بعد عام بالضبط من إجراء عملية استئصال الرحم. على الرغم من كل جهودها، عاد سرطان كريس في ديسمبر 2023. وفي بيان تمت مشاركته على X، تويتر سابقًا، من خلال ESPN، قالت الفائزة بـ 18 مرة في البطولات الأربع الكبرى أن الأطباء اكتشفوا خلايا سرطانية في منطقة الحوض في فحص PET CT وأوصوا لاحقًا بالخضوع للعلاج الكيميائي. في منشور عام 2025 لـ The Free Press، شاركت كريس أنها كانت في مرحلة مغفرة.
جاء قرار فران دريشر بإجراء عملية استئصال الرحم بعد عدة تشخيصات خاطئة
في حديثها لمجلة أبيليتي في عام 2005، تذكرت فران دريشر كيف زارت ثمانية أطباء على مدار عامين لعلاج بعض الأعراض غير العادية التي كانت تعاني منها، بما في ذلك الألم بعد الجماع. ومع ذلك، فقد قام سبعة من هؤلاء الأطباء بتشخيص إصابتها بفترة ما حول انقطاع الطمث. لم يتم تشخيص إصابتها بسرطان الرحم إلا بعد وصولها إلى الطبيب الثامن، الذي اقترح عليها إجراء خزعة احترازية لبطانة الرحم. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأطباء الثمانية قد تجاهلوا في البداية مخاوف نجمة “The Nanny” بشأن السرطان.
في سن 42، كان عليها أن تخضع لعملية استئصال الرحم الجذري. خلال حديث دريشر في Chicago Ideas في عام 2012، كشفت أنها اضطرت إلى ارتداء رقعة فوق الجافية عبر الجلد منذ أن خضعت للعملية الجراحية لأنها “ستصاب بالجنون” إذا لم ترتديها. بالإضافة إلى ذلك، في مقابلة مع مجلة People عام 2026، قالت دريشر أنه تم إخبارها أيضًا بأنها لن تكون قادرة على إنجاب الأطفال بعد الجراحة.
كان الحصول على هذه الأخبار أمرًا صعبًا في أي مرحلة من مراحل الحياة؛ ومع ذلك، كان الأمر صعبًا بشكل خاص بالنسبة لممثلة “مارتي سوبريم” لأنها كانت على علاقة برجل أصغر منها بـ 16 عامًا في ذلك الوقت وكان بإمكانها رؤية الأطفال في الأفق. بالإضافة إلى ذلك، قبل أن تحصل على الأخبار مباشرة، كانت تفكر في تجميد الجنين. وقالت دريشر في النهاية عن رحلتها الصحية: “كان هذا قدري”. “أعتقد أنه من الصعب على أي امرأة إجراء هذه الجراحة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لم ينجبوا أطفالاً مثلي، كان الأمر بالتأكيد بمثابة حبة دواء مريرة.”
تحدثت كاميل جرامر عن جانب أقل الحديث عنه في عمليات استئصال الرحم
وفي حديثها إلى The Patient Source، شاركت كاميل جرامر أنها أجرت فحوصات منتظمة للسرطان بسبب تاريخ عائلتها مع المرض. في عمر 35 عامًا، أخذت الأمور خطوة أخرى إلى الأمام وخضعت للاختبار الجيني، لتكتشف أنها مصابة بطفرة متلازمة لينش، مما جعلها أكثر عرضة بنسبة 80٪ للإصابة بأنواع معينة من السرطان. وعلى الرغم من أن طبيبها أوصى بإجراء عملية استئصال الرحم على الفور، إلا أنها أجلتها لأنها أرادت إنجاب أطفال في المستقبل القريب.
في عام 2013، قررت نجمة “Real Housewives of Beverly Hills” البالغة من العمر 44 عامًا، الخضوع لتنظير البطن الآلي بدلاً من استئصال الرحم التقليدي بعد أن أظهرت نتائج اختبار عنق الرحم وجود خلايا غير طبيعية. على الرغم من أن الجراحة كانت أكثر “إيلامًا” من العملية القياسية، إلا أن جرامر كانت لا تزال سعيدة باختيارها لأنها جلبت وقتًا أقصر وأسهل للتعافي. في منشور عام 2018 لـ Bravo، كتبت جرامر أن التغييرات الجسدية والعقلية التي مر بها جسدها أثناء علاجها من السرطان أدت إلى تعافيها المضطرب. وقالت: “بعد الجراحة، عانيت من الهبات الساخنة وتراجع الرغبة الجنسية”. “من الصعب أن تشعر بالإثارة بعد كل هذا. أنت تتكيف مع الحياة في حالة هدوء مع القليل من (الرغبة الجنسية)، والتعرق الليلي، ومجموعة من الهدايا الجديدة الأخرى بعد هذا العلاج.”
وصفت جرامر بالمثل مشاعرها في مقابلة مع CURE، حيث كتبت: “هناك شعور بأن حياتك الجنسية، وشهوتك، وأنوثتك، تُؤخذ منك.” ومع ذلك، كانت تحاول التعويض عن هذا الشعور من خلال إعادة اكتشاف شغفها بالرقص.