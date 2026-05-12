المشاهير الذين اختاروا إجراء عملية استئصال الرحم بعد سن الأربعين

يخضع أكثر من نصف مليون شخص لعملية استئصال الرحم كل عام في الولايات المتحدة، وفقًا لشبكة Mayo Clinic الإخبارية. وهي تمثل الإجراء النسائي الأكثر شيوعًا الذي يتم إجراؤه خارج العمليات المرتبطة بالولادة. ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من الالتباس حول ما تنطوي عليه الجراحة فعليًا. في الواقع، هناك الكثير من الخرافات حول استئصال الرحم والتي يجب على الناس التوقف عن تصديقها.

استئصال الرحم هو إجراء جراحي لإزالة الرحم، وهناك أنواع مختلفة من عمليات استئصال الرحم. هناك استئصال الرحم الجزئي، حيث يتم إزالة جزء من الرحم مع ترك عنق الرحم وقناتي فالوب والمبيضين دون مساس. في المقابل، عند استئصال الرحم بالكامل، تتم إزالة عنق الرحم والرحم بالكامل. في حين يمكن أيضًا إزالة قناتي فالوب من خلال هذا الإجراء، عادةً ما يتم ترك المبيضين دون مساس. وأخيرًا، هناك استئصال الرحم واستئصال البوق والمبيض، والذي يستلزم إزالة عنق الرحم وقناتي فالوب وأحد المبيضين أو كليهما. بعد الخضوع لأي نوع من عمليات استئصال الرحم، لا يمكن للشخص أن ينجب أطفالًا بشكل طبيعي أو يمر بالحيض.

تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي قد يوصي بها الطبيب بإجراء استئصال الرحم الدورة الشهرية الغزيرة، وهبوط الرحم، واكتشاف السرطان في الأعضاء التناسلية، وألم الحوض، والذي يمكن أن يحدث بسبب حالات مثل مرض التهاب الحوض (PID)، أو العضال الغدي، أو الأورام الليفية. كما أنها واحدة من العلاجات العديدة المتاحة لمرض بطانة الرحم. قد يخضع البعض لعملية استئصال الرحم الوقائية بعد أن علموا أنهم أكثر عرضة للإصابة ببعض أنواع السرطان. يمكننا أيضًا أن نتعلم الكثير عما يحدث للجسم بعد إجراء عملية استئصال الرحم من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين شاركوا تجاربهم، من كريس جينر إلى كاميل جرامر.