المشاهير الذين انفتحوا حول تشخيص مرض التوحد لديهم

التوحد، وهو نوع من الاختلاف العصبي، هو عبارة عن مظلة ممتدة تلتقط تحتها سلسلة من الحالات والمتلازمات المختلفة. وباعتباره طيفًا، فغالبًا ما يكون هناك سوء فهم متكرر للتشخيص نظرًا لفكرة دائمة مفادها أن كونك مصابًا بالتوحد هو التصرف بطريقة فردية. ومع ذلك، كما أثبت الأفراد المصابون بالتوحد والأبحاث، لا توجد طريقة واحدة لظهور الاختلاف العصبي. ونظرًا للطيف الواسع، فإن مجتمع التوحد واسع ومتنوع ومعقد. قد يكون العثور على تمثيل لمثل هذا المجتمع أمرًا صعبًا، وقد أدى ذلك إلى تكهنات تحيط بالاختلاف العصبي لدى بعض المشاهير، الأمر الذي أثار ضجة خاصة به بالتأكيد. لكن هؤلاء الأفراد المشهورين يتخذون موقفا.
عملت بعض الأسماء الأكثر شهرة في القرن الحادي والعشرين على تعزيز العلاقة بين الحالة والتوحد. لقد تحدثوا بصراحة عن تشخيصهم – في بعض الحالات لمعالجة الأعراف المجتمعية، وفي حالات أخرى ليصبحوا صوتًا لمن لا صوت لهم في عالم هوليوود. ومن خلال القيام بذلك، مهدوا هؤلاء النجوم الطريق للآخرين مثلهم ووجهوا محادثة نحو التوحد لا تكون مليئة بالسخرية ولكنها تستهدف التعلم والفهم والتعبير.
أنتوني هوبكنز
تلقى أنتوني هوبكنز تشخيص إصابته في وقت متأخر من حياته بفضل زوجته ستيلا أروييف. بعد أن لاحظت أروياف عاداته المنظمة للغاية – وخاصة هوسه بالتفاصيل والأرقام والنظام وحرصه على الحفظ، وهو ما شاركه الممثل مع صحيفة صنداي تايمز – اقترحت أن الفائز بجائزة الأوسكار قد يكون مصابًا بمتلازمة أسبرجر. مع أخذ يقظة زوجته في الاعتبار، تم تشخيص هوبكنز في السبعينيات من عمره بأنه مصاب بمتلازمة أسبرجر.
يُطلق عليها رسميًا متلازمة أسبرجر، وقد تمت إضافة الانحراف العصبي تحت مظلة طيف التوحد في عام 2013. يعاني الأفراد المصابون بالمتلازمة من صعوبة في التفاعلات الاجتماعية، ويختارون عادات الحفظ، ويظهرون هوسًا بالموضوعات المتخصصة، ويعتمدون على السلوكيات المتكررة. يأتي تشخيصه المتأخر بعيدًا عن الوقت النموذجي للتعرف على المتلازمة، والذي يتراوح عادةً بين 5 و9 سنوات.
ومن الغريب أنه بعد تشخيص حالته، لم يكن لدى هوبكنز الكثير ليقوله عن كونه جزءًا من مجتمع المتباين العصبي. في الواقع، يبدو أن الحداثة الظاهرة في تشخيص حالته قد أربكت الممثل الأكبر سنًا بطريقة خاطئة. كما قال لصحيفة صنداي تايمز، “يا إلهي، إنها تسمى الحياة. إنها مجرد إنسان، مليء بالشبكات المتشابكة والأسرار والأشياء الموجودة فينا. مليئة بالثآليل والأوساخ والجنون، إنها الحالة الإنسانية.”
غريتا ثونبرج
في سن مبكرة، تم تشخيص إصابة الناشطة المناخية غريتا ثونبرج بمرض التوحد، وهي حالة صعبة ولا يتم تشخيصها في الغالب بالنسبة للنساء. لقد شاركت بفخر تشخيصها عبر Instagram في عام 2016. وأخبرت ثونبرج متابعيها أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة أسبرجر، وعرّفت تنوعها العصبي كنوع من القوة العظمى. وكشف تعليقها على Instagram أيضًا أن العديد من الكارهين استخدموا تشخيصها كوسيلة لاستهدافها ووصفها بأنها شخص مختلف، ولكن في مواجهة الكراهية، وجدت ثونبرج العزاء.
بعد خمس سنوات، قالت ثونبرج البالغة من العمر 18 عامًا لمجلة Teen Vogue إنها كفتاة شعرت بأنها مختلفة مع تقدمها في السن – وأن هذا التفرد سيترك عليها عبئًا ثقيلًا ودائمًا. هذا الشعور رددته في منشورها على Instagram قبل سنوات، حيث كشفت أنه بسبب مرض أسبرجر، واجهت صعوبات في المدرسة وفي تكوين صداقات، بالإضافة إلى العزلة التي أدت إلى إصابتها باضطراب في الأكل.
تذكرت ثونبرج رغبتها العميقة في ألا تكون كما كانت، حيث شعرت بالضياع بسبب حالة غير معروفة. لكن بعد تشخيص حالتها، اكتشفت الناشطة الراحة، وتفسيرًا لأعراضها، وسببًا وراء عاداتها: “كان التشخيص إيجابيًا فقط بالنسبة لي. لقد ساعدني في الحصول على الدعم الذي كنت أحتاجه، وجعلني أفهم سبب كوني هكذا”.
بيلا رمزي
نشأت بيلا رامزي أمام أعين الجمهور كممثلة قوية في كل من “Game of Thrones” و”The Last of Us”. نظرًا لأنهم شاركوا هويتهم ومسيرتهم المهنية مع المعجبين في جميع أنحاء العالم، ألمح رمزي إلى التشخيص الذي ساهم في تشكيل شخصيتهم بشكل أكبر. في البداية أشاروا إلى أنفسهم على أنهم متباينون عصبيًا، واعترف الممثل بأن التفكير اللاحق دفعهم إلى الإعلان عن تشخيصهم. كما شاركوا بشكل قاطع في مقابلة مع بي بي سي نيوز، “نعم، أنا مصاب بالتوحد.”
جاء اختيارهم للإعلان عن تشخيصهم مع الرغبة في أن يكونوا صوتًا للأفراد مثلهم تمامًا. كما قال الممثل في مقابلته مع شبكة الأخبار البريطانية، “إنه شيء أنا سعيد به حقًا لنفسي فقط، فهو يتيح لي أن أكون أكثر حرية قليلاً. وأيضًا نعم، آمل أن يكون مصدر إلهام للناس أن يروا أنك يمكن أن تكون في صناعات مثل هذه وتقول صراحة أنك مصاب بالتوحد.”
تم تشخيص إصابة رمزي بالتوحد أثناء تصوير برنامج HBO الخاص بهم “The Last of Us”. منذ أن تم تشخيص حالته، اعترف الممثل بأنه يمنح نفسه المزيد من النعمة في الأوقات التي لم يكن من الممكن أن يفعل فيها ذلك، حيث شارك كيف غيّر تباينه العصبي الطريقة التي يتعامل بها مع الانزعاج والتحديات في موقع التصوير. وأشار الممثل إلى أن ظروفًا معينة – ساعات العمل الطويلة، والأزياء المحددة، وما إلى ذلك – أبرزت سماته التوحدية، كما أشار إلى The Hollywood Reporter بعد تصوير فيلم “The Last of Us”. على الرغم من التحدي، وجد رمزي طرقًا للتعامل معه، مثل إلقاء النكات أو رفع مستوى الوعي في موقع التصوير.
دان أيكرويد
أصبح دان أيكرويد، أحد خريجي برنامج SNL المعروف بمسيرته السينمائية المزدهرة بعد خروجه من المسلسل الكوميدي الكوميدي، رمزًا صريحًا لمرض التوحد عندما تم تشخيصه في أواخر الثمانينيات. كان أيكرويد على دراية باختلافه العصبي عندما أدى التفكير في عاداته الوسواسية وسلوكياته الغريبة للغاية إلى اتخاذ خطوة واعية نحو التشخيص.
عندما كان طفلاً، تم تشخيص إصابة الممثل بمتلازمة توريت، وهو شيء كان قادرًا على إدارته واستخدامه كمورد إبداعي. كانت قدرته على توجيه تشخيصه إلى فنه أمرًا كرره الممثل مع تشخيصه اللاحق لمرض أسبرجر. في الواقع، نشأ فيلمه الشهير “Ghostbusters” من تشخيص أيكرويد. لقد طور الشب SNL هوسًا بالأشباح والشرطة. عندما بدأ البحث في هذا المجال، اكتشف هانز هولزر، وهو رجل وصفه أيكرويد بأنه “أعظم صائد أشباح على الإطلاق”. وهكذا تم إنشاء المفهوم الكامن وراء “Ghostbusters”.
أصبحت قصة تشخيص أيكرويد معقدة بعض الشيء منذ ذلك الحين. في عام 2013، قال أيكرويد لصحيفة ديلي ميل إنه مصاب بمتلازمة أسبرجر، قائلاً: “لم يتم تشخيصها حتى أوائل الثمانينيات عندما أقنعتني زوجتي بزيارة الطبيب”. لسنوات، تم استجواب الممثل حول تشخيصه، وكان يتحدث بغثيان عن تباينه العصبي؛ ومع ذلك، في مقابلة بودكاست عام 2023، أخبر خريج برنامج SNL آدم كارولا أن الاختلاف العصبي الذي يعاني منه كان تشخيصًا ذاتيًا، وهو استجابة للفضول الذي دفعه إلى البحث.
ايلون ماسك
في مايو 2021، ظهر إيلون ماسك لأول مرة في برنامج SNL بإعلان رائد: إنه مصاب بالتوحد. قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla لحشد من الجمهور المباشر خلال مونولوجه الافتتاحي: “أنا في الواقع أصنع التاريخ الليلة كأول شخص مصاب بمتلازمة أسبرجر يستضيف SNL”. لقد تابع الأخبار بسخرية سريعة بأنه قد يكون النجم الوحيد الذي يعترف بالتشخيص. منذ أن أعلن ” ماسك ” عن تشخيصه علنًا، ناقش بشغف إيجابيات وسلبيات مرض أسبرجر.
في مقابلة TED Talk عام 2022، تحدث ” ماسك ” عن كيفية إعاقة تشخيصه لتجاربه أثناء نموه. “يمكن للآخرين أن يفهموا بشكل حدسي ما هو المقصود بشيء ما. كنت أتعامل مع شيء ما بشكل حرفي للغاية كما لو كانت الكلمات المنطوقة هي بالضبط ما تعنيه. ولكن تبين أن هذا خطأ.” على الرغم من أنه لم يكن خجولًا بشأن الآثار الجانبية الأكثر صعوبة لتشخيصه، إلا أن مالك SpaceX سارع أيضًا إلى ملاحظة إيجابيات التباين العصبي الذي يعاني منه.
طور ” ماسك ” حبًا للقراءة، والذي ادعى أنه ساعده على تطوير فهم أقوى للإشارات الاجتماعية. لاحظ ” ماسك ” تطور التعلق المفرط، بما في ذلك الهوس بالحقيقة. وكان هذا الهوس هو الذي دفع صاحب العمل إلى دراسة الفيزياء، وتعلم برمجة الكمبيوتر، واستكشاف حياته المهنية في نهاية المطاف في عالم التكنولوجيا وتطوير السيارات.