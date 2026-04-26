المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يندمون على أيام تسميرهم الصغيرة

لعقود من الزمن، أدى السعي وراء توهج الشمس إلى تجاهل الناس لحقيقة أن الحصول على سمرة الصيف يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر على الصحة. وكما أشار موقع Skincancer.org، فإن ما يُنظر إليه غالبًا على أنه توهج رائع من السمرة هو في الواقع علامة على تلف الحمض النووي. ودحضت المنظمة فكرة أن أسرة التسمير الداخلية أكثر أمانًا للبشرة من الشمس، وشددت على أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أي نوع يمكن أن يسبب ضررًا وراثيًا للطبقة العليا من الجلد.

خلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن أن يبدأ الضرر الجيني بعد حادثة واحدة فقط من التسمير، ولا يؤدي التسمير اللاحق إلا إلى زيادة الطفرات الجينية ويجلب مخاطر أكبر على الصحة. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن أن يزيد التسمير بشكل كبير من مخاطر الإصابة بسرطانات الجلد، ويسبب التهاب القرنية الضوئي (تلف الرؤية الناجم عن حروق الشمس في القرنية)، ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، من بين العديد من المشكلات الأخرى. ليس هناك شك في أن الحصول على السمرة يؤثر كثيرًا على بشرتك، ومعظمها ليس جيدًا.

ومع ذلك، فإن حماية نفسك بشكل صحيح من الشمس يمكن أن تقطع شوطا طويلا في منع هذه المخاطر. على الرغم من أننا نعلم جميعًا أن ارتداء واقي الشمس الجيد هو أحد أفضل الطرق لممارسة الحماية من الشمس، إلا أن بعض الأشخاص ما زالوا يختارون التخلي عنه. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة تعليم السرطان أن الأسباب الرئيسية وراء اختيار الأشخاص عدم استخدام واقي الشمس بانتظام هي “الإزعاج، وعدم الحاجة الملحوظة، وعدم الضرورة الملحوظة”. على مر السنين، اعترف العديد من المشاهير أنهم اختاروا عدم استخدام واقي الشمس لأنهم يريدون الحصول على سمرة. ومع ذلك، فإنهم ليسوا فخورين جدًا بالاعتراف بأنه كان عليهم أن يتعلموا من أخطائهم الماضية بالطريقة الصعبة.