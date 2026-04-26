المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يندمون على أيام تسميرهم الصغيرة

لعقود من الزمن، أدى السعي وراء توهج الشمس إلى تجاهل الناس لحقيقة أن الحصول على سمرة الصيف يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر على الصحة. وكما أشار موقع Skincancer.org، فإن ما يُنظر إليه غالبًا على أنه توهج رائع من السمرة هو في الواقع علامة على تلف الحمض النووي. ودحضت المنظمة فكرة أن أسرة التسمير الداخلية أكثر أمانًا للبشرة من الشمس، وشددت على أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أي نوع يمكن أن يسبب ضررًا وراثيًا للطبقة العليا من الجلد.
خلافًا للاعتقاد الشائع، يمكن أن يبدأ الضرر الجيني بعد حادثة واحدة فقط من التسمير، ولا يؤدي التسمير اللاحق إلا إلى زيادة الطفرات الجينية ويجلب مخاطر أكبر على الصحة. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن أن يزيد التسمير بشكل كبير من مخاطر الإصابة بسرطانات الجلد، ويسبب التهاب القرنية الضوئي (تلف الرؤية الناجم عن حروق الشمس في القرنية)، ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، من بين العديد من المشكلات الأخرى. ليس هناك شك في أن الحصول على السمرة يؤثر كثيرًا على بشرتك، ومعظمها ليس جيدًا.
ومع ذلك، فإن حماية نفسك بشكل صحيح من الشمس يمكن أن تقطع شوطا طويلا في منع هذه المخاطر. على الرغم من أننا نعلم جميعًا أن ارتداء واقي الشمس الجيد هو أحد أفضل الطرق لممارسة الحماية من الشمس، إلا أن بعض الأشخاص ما زالوا يختارون التخلي عنه. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة تعليم السرطان أن الأسباب الرئيسية وراء اختيار الأشخاص عدم استخدام واقي الشمس بانتظام هي “الإزعاج، وعدم الحاجة الملحوظة، وعدم الضرورة الملحوظة”. على مر السنين، اعترف العديد من المشاهير أنهم اختاروا عدم استخدام واقي الشمس لأنهم يريدون الحصول على سمرة. ومع ذلك، فإنهم ليسوا فخورين جدًا بالاعتراف بأنه كان عليهم أن يتعلموا من أخطائهم الماضية بالطريقة الصعبة.
كورتني كوكس
في عام 2023، سألت هاربر بازار كورتني كوكس عن منتج للعناية بالبشرة كانت تتمنى لو دمجته في روتينها في العشرينات من عمرها. لم تتردد شبّة مسلسل “الأصدقاء” في الاعتراف بأنها كانت تتمنى أن تحمي بشرتها بشكل أفضل من الشمس في سنوات شبابها. ولمساعدة ابنتها، كوكو أركيت، على فهم الآثار السيئة الناجمة عن عدم تغطية جسدها بشكل فعال باستخدام واقي الشمس، قامت كوكس بإظهار صدرها لها.
على الرغم من أن ابنتها رفضت تصديق أن بشرتها ستشبه بشرتها، إلا أن كوكس ما زالت تنقل لها لؤلؤة من الحكمة: “ضعي كريمًا واقيًا من الشمس واهتمي بجسمك. استخدمي حقًا المنتجات المناسبة لأنها تلحق بالركب.”
جنيفر أنيستون
في حديثها لبرنامج Now To Love في عام 2017، كشفت جينيفر أنيستون أنها كانت تقضي وقتًا في الاستمتاع بأشعة الشمس منذ أن كانت طفلة. ومع ذلك، فقد أعربت عن أسفها العميق لقرارها الذي اتخذته عندما كانت أصغر سناً أخذ حمام شمس أثناء وضع زيت الأطفال بدلاً من واقي الشمس.
في مقابلة أجرتها مجلة People عام 2015، شاركت الفائزة بجائزة إيمي كيف حاولت تصحيح أخطائها السابقة، قائلة: “لقد قمت بإجراء عملية تسمير لنفسي منذ بضع سنوات، حيث كنت أقول في الأساس: “دعونا نستقيل بينما نحن في المقدمة”. وبعد تدخلها البسيط، قامت أنيستون أيضًا بتضمين واقي الشمس المرطب في روتينها اليومي للعناية بالبشرة.
جيسيكا ألبا
في مقابلة مع Allure عام 2016، تذكرت جيسيكا ألبا كيف أنها جربت أسرة تسمير البشرة عدة مرات في سنوات شبابها لتبقى متماشية مع اتجاهات الجمال في ذلك الوقت. ومع ذلك، لم تكن ممثلة فيلم “Honey” مهتمة بالعودة إلى طرقها القديمة، حيث أوضحت: “لن أقوم أبدًا باستخدام سرير تسمير البشرة (الآن)”.
يبدو أن ألبا تدرك جيدًا المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها الأشخاص عندما يستخدمون سرير التسمير. وفقا للأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، فإن استخدام سرير التسمير يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية بنسبة 58٪ وسرطان الخلايا القاعدية بنسبة 24٪.
هيو جاكمان
خلال ظهوره عام 2025 في برنامج “The Howard Stern Show”، شارك هيو جاكمان أنه تمت إزالة الشكل الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد، وهو سرطان الخلايا القاعدية، ست مرات. واعترف الممثل الأسترالي أيضًا بأنه لا يصدق أنه استمر في الخروج لتسمير البشرة حتى بعد إصابته بسرطان الجلد لأول مرة من أجل البقاء متماشيا مع الثقافة الأسترالية.
بالإضافة إلى ذلك، في مقطع فيديو على إنستغرام عام 2023، شارك جاكمان رسالة واضحة مع متابعيه: “من فضلك ضع واقي الشمس. الأمر لا يستحق كل هذا العناء”، تابع جاكمان. “مهما كنت تريد أن تسمر: ثق بي، ثق بي، ثق بي.”
بروك شيلدز
في حديثها إلى Elle في عام 2021، شاركت Brooke Shields أنها لم تستخدم واقي الشمس عندما كانت مراهقة لأنها كانت يائسة للحصول على سمرة متوهجة. في تلك الأيام، لم يكن نجم “The Blue Lagoon” يشعر بالقلق من الإصابة بسرطان الجلد على الإطلاق.
ونتيجة لذلك، صُدمت عندما تلقت تشخيصًا للتقرن الشمسي من طبيبها في عام 2021 للبقع التي ظهرت عليها منذ حوالي 40 عامًا بسبب التسمير. كما لاحظت Mayo Clinic، فإن التقرن الشمسي هو حالة سرطانية ناجمة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس. بعد التشخيص، لم تبدأ شيلدز في وضع واقي الشمس بنفسها فحسب، بل حاولت أيضًا إقناع أطفالها بأن يحذوا حذوها.
كريستي برينكلي
في منشور لها على إنستغرام عام 2024، كشفت كريستي برينكلي أن الأطباء نجحوا في إزالة بقعة سرطان الخلايا القاعدية من وجهها. ومضت العارضة لتكشف عن ندمها على تسمير البشرة، قائلة: “لقد أصبحت جدية في وقت متأخر قليلاً، لذا الآن بالنسبة لحورية البحر/البستاني هذه، سأستخدم عامل الحماية من الشمس SPF 30 الخاص بي، وأعيد تطبيقه حسب الحاجة، وأرتدي أكمامًا طويلة وقبعة واسعة الحواف.”
بالإضافة إلى ذلك، في مقابلة أجريت في الصفحة السادسة عام 2024، ذكرت أنها أصيبت ببقع مفرطة التصبغ وناقصة التصبغ على جسدها لأنها لم تضع واقي الشمس في سنوات شبابها. حتى أنها عرضت تلك البقع على بناتها لتشجيعهن على استخدام واقي الشمس.
تيدي ميلينكامب
في منشور على Instagram تمت مشاركته في عام 2022، شاركت تيدي ميلينكامب أنه تم تشخيص إصابتها بسرطان الجلد في المرحلة الثانية. اعترفت خريجة RHOBH بأنها ارتكبت العديد من الأخطاء التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تشخيصها، بما في ذلك رفضها وضع واقي الشمس حتى بلغت الأربعينيات من عمرها وقرارها باستخدام زيت الأطفال واليود لتسمير نفسها في سن المراهقة.
والجدير بالذكر أن ميلينكامب كان لديها أيضًا سرير تسمير في غرفتها. في منشور على Instagram عام 2023، شاركت أنها عرضت عمدًا ساقيها غير المسمرتين وندبات سرطان الجلد لمناقشة مخاطر الدباغة.
جينا بوش هاجر
خلال حلقة عام 2025 من برنامج “اليوم مع جينا والأصدقاء”، تذكرت جينا بوش هاجر كيف تحول جلد ثدييها إلى اللون الأخضر بعد تعرضها لحروق الشمس بعد جلسة تسمير البشرة على شاطئ عاريات في إسبانيا في سنوات مراهقتها. أثناء الدردشة مع صحيفة نيويورك بوست، صرح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور أدارش فيجاي مودجيل أن تلف حاجز الجلد الذي تعرض له بوش هاجر بسبب الحرق قد أفسح المجال على الأرجح لعدوى بكتيرية ثانوية، والتي ظهرت من خلال الجروح الخضراء المصفرة. وبعد سنوات، كانت تتحدث إلى طبيب أمراض جلدية لمعرفة كيفية تقليل أضرار أشعة الشمس التي لحقت ببشرتها طوال سنوات شبابها.
جنيفر غارنر
خلال مقابلة مع Canadian Living عام 2014، تذكرت جنيفر غارنر كيف كانت تصاب في كثير من الأحيان بحروق الشمس المؤلمة في سنوات شبابها لأنها كانت تؤمن بأنها بحاجة إلى التعرض لأشعة الشمس لساعات دون استخدام واقي الشمس للحصول على سمرة رائعة.
في ظهور عام 2021 على برنامج “Today”، شاركت غارنر سببًا آخر لعدم اهتمامها بالسمرة بعد الآن، قائلة: “الأمر الصعب في العشرينات والثلاثينات من عمرك هو أن أضرار أشعة الشمس التي تسببها تظهر عندما تكبر. يبدو الأمر وكأنك اعتني بمستقبلك.” وللتعويض عن أخطائها السابقة، رفضت غارنر مغادرة المنزل دون استخدام واقي الشمس.