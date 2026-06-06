المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يحبون تمامًا عملية الشيخوخة

في عالم أصبحت فيه التعديلات التجميلية على نحو متزايد هي القاعدة بالنسبة للأشخاص من جميع الأعمار، اختار العديد من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا احتضان تقدمهم في السن بشكل كامل بدلاً من محاولة إخفاءه. إن العيش في مجتمع ينتشر فيه التمييز على أساس السن يمكن أن يجعل من الصعب على الناس من جميع مناحي الحياة قبول العملية الطبيعية. وفي الواقع، كشفت الأبحاث بوضوح عن مدى انتشار التمييز على أساس السن وتأثيره على الصحة.
أظهرت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة “الشيخوخة والمجتمع” أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عامًا أكثر ميلًا إلى الرغبة في تعديل مظهرهن بطريقة أو بأخرى بسبب الدوافع التي تسترشد في المقام الأول بالتمييز على أساس العمر، بما في ذلك “مكافحة الاختفاء، والاستثمار مدى الحياة في المظهر، والرغبة في جذب شريك رومانسي أو الاحتفاظ به، والتمييز على أساس العمر المتعلق بالتوظيف”. بالنسبة للشخصيات العامة، قد يكون الشعور بالعديد من هذه الضغوط أكثر حدة لأنها تخضع بانتظام لحكم الجمهور القاسي. ومن الطبيعي أن يشعروا بالحاجة إلى التوافق مع معايير هوليود غير الواقعية.
والجدير بالذكر أن الدراسات أظهرت أن موقفك تجاه الشيخوخة يمكن أن يؤثر على صحتك مع تقدمك في السن. وجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة الشخصية والفروق الفردية أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الشيخوخة في ضوء سلبي كانوا أكثر عرضة للإصابة بضعف إدراكي من أولئك الذين رأوا ذلك أمرًا جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في PLOS One أن الأشخاص الذين رأوا أن شيخوخةهم أمر سيئ كانت لديهم سرعات مشي أبطأ من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يبدو أن المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين قرروا الاعتزاز بعملية الشيخوخة ربما اتخذوا خيارًا أفضل لصحتهم العقلية والجسدية.
تعتقد هدى قطب أن فترة الخمسينيات هي من أفضل العقود في حياة المرأة
خلال حلقة من برنامج “اليوم” عام 2017، انفعلت هدى قطب عندما عادت بالذاكرة إلى الصعوبات التي تحملتها عندما كانت في الثالثة والأربعين من عمرها، مع انتهاء زواجها من بورزيس كانجا، وتشخيص إصابتها بسرطان الثدي، وشعورها بعدم الرضا الشديد عن وظيفتها. ومع ذلك، بعد ما يقرب من عقد من الزمن، حصلت على الحياة العائلية التي طالما حلمت بها لأنها قضت أيامها مع ابنتها بالتبني، هايلي، وشريكها آنذاك، جويل شيفمان.
وبالمثل، قالت قطب في حلقة 2022 من برنامج “اليوم مع هدى وجينا”، إن الخمسينيات كانت فترة سحرية بالنسبة للنساء حيث دخلن العقد بعد مواجهة تجارب حياتية لا حصر لها ساعدتهن على معرفة أنفسهن بشكل أفضل من أي وقت مضى. ومضت في نقل لؤلؤة الحكمة بشأن الشيخوخة إلى جينا بوش هاغر، قائلة: “إن أفضل سنواتك – سنواتك الأكثر ثقة، وأوضح سنواتك – تنتظرك.” وفي الوقت نفسه، في مقابلة عام 2025 مع كونتري ليفينج، قالت مقدمة برنامج “اليوم” السابقة إنها تعتقد أن روح الشخص خالدة. ولتوضيح موقفها، أشارت إلى أنها رأت أشخاصًا نابضين بالحياة يبلغون من العمر 90 عامًا و30 عامًا، ولا يتشاركون نفس الحماس للحياة.
ثم بدد قطب فكرة أن الشيخوخة تؤثر سلبًا على الجمال. وقالت: “(الجمال هو) كيف تدخل إلى الغرفة – أنت تضبط درجة الحرارة، وأنت تقرر”. “الجمال، بالمناسبة، هو الثقة. وأنا أعلم أن مظهرنا يؤثر على ما نشعر به؛ أشعر بنفس الطريقة. أعتقد أنه عندما نركز على الآخرين وأشياء أخرى، (هذا) الجمال يظهر.”
تتطلع تريسي إليس روس إلى الشيخوخة في سنوات شبابها
خلال ظهورها عام 2023 في برنامج “لقد كانت دقيقة” على قناة NPR، قالت تريسي إليس روس إنها “أحبت” الشيخوخة بشكل خاص لأنها أدركت أنه امتياز لم يحصل عليه الكثير من الناس. ومن غير المستغرب أن تشعر نجمة “Black-ish” أيضًا بثقة لا تصدق في جسدها في الخمسينيات من عمرها، على الرغم من أنها مرت بالعديد من التغيرات الطبيعية مع تقدمها في السن. واستطردت تتحدث بحماس عن كيف أن تجارب حياتها مكنتها من قراءة الغرفة بشكل أفضل وتعلم وضع حدود أكثر صرامة.
في حدث عام 2017 لـ Women In The World، تحدث روس بالمثل بشكل كبير عن الشيخوخة. وقالت: “أردت أن أكبر في السن”. “اعتقدت أن الخطوط الموجودة على وجه المرأة هي دليل على قصتها والحياة التي عاشتها.” ونتيجة لذلك، كانت سعيدة بطبيعة الحال برؤية الخطوط التي تتشكل تحت عينيها لأنها كانت شهادة على التجارب التي مرت بها في الحياة. وفي الوقت نفسه، في مقابلة عام 2022 مع صحيفة الغارديان، قالت خريجة مسلسل “Girlfriends” إنه على الرغم من وجود لحظات شعرت فيها بعدم الأمان بشأن عمرها، إلا أنها في النهاية لم تجد الكثير من الراحة في محاولة إخفاء ذلك أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، لم يكن بوسعها إلا أن تلفت انتباهها إلى هوس هوليود بالبقاء شابًا إلى الأبد. أثناء الدردشة مع سحر في عام 2022، اعترفت روس بأنها أيضًا لا تستطيع فهم سبب هوس الناس بالحلول المضادة للشيخوخة. وبعد أن ذكرت أن كونك شابًا له مزاياه بلا شك، قالت: “إذا تخلينا عن ذلك، فيمكن للناس حقًا أن يستمتعوا بمدى عمق وجمال الأشخاص الذين يصبحون أكثر جمالًا مع تقدمهم في السن”.
أنجلينا جولي تنظر إلى الشيخوخة على أنها “انتصار”
في حديثها لمجلة فوغ في عام 2021، شاركت أنجلينا جولي أن الشيخوخة شعرت بأنها “انتصار وليس حزنًا” لأن والدتها، مارشلين برتراند، توفيت عن عمر يناهز 56 عامًا. وعلى الرغم من أن نجمة “ماريا” شعرت بالفعل بثقة لا تصدق في الأربعينيات من عمرها، إلا أنها ما زالت تعلم أن الخمسينيات من عمرها لن تغيرها إلا نحو الأفضل.
خلال مقابلة عام 2018 مع InStyle (عبر People)، كشفت جولي عن سبب آخر وراء حبها للشيخوخة. واعترفت قائلة: “أنظر إلى المرآة وأرى أنني أشبه والدتي، وهذا يدفئني”. “أنا أيضًا أرى نفسي أتقدم في السن، وأحب ذلك لأنه يعني أنني على قيد الحياة – أنا أعيش وأتقدم في السن.” بالإضافة إلى ذلك، في عام 2017 مرحبًا! وفي مقابلة مع المجلة، قالت جولي إن منظورها للحياة والشيخوخة قد تغير بعد أن واجهت صراعات صحية على مدى العقد الماضي وركزت على تربية أطفالها. وفي أعقاب ذلك، أدركت نجمة فيلم “Maleficent” أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من التمتع بصحة جيدة وضمان صحة أطفالها.
خلال محادثتها عام 2024 مع The Times، قالت جولي إن مسيرتها المهنية استمرت أيضًا في الازدهار مع تقدمها في السن منذ أن تمكنت من الحصول على عروض تمثيلية أفضل. وأضافت جولي: “لا أفكر في الأمر من حيث الأدوار المقدمة، ولكن من حيث الخبرة الحياتية التي تساهم بها”. عندما تحدثت جولي البالغة من العمر 49 عامًا إلى IndieWire في عام 2024، لم تتقن كلماتها أثناء تناولها للشيخوخة: “أشعر وكأنني امرأة أكبر سنًا الآن وأنا أتقبل ذلك”.
وصلت جوستين بيتمان إلى أعماق مخاوفها بشأن الشيخوخة ولم تنظر إلى الوراء أبدًا
في حديثها لبرنامج Entertainment Tonight في عام 2021، تذكرت جوستين بيتمان كيف بحثت على Google بنفسها عندما كان عمرها 41 عامًا ووجدت أن إحدى نتائج الإكمال التلقائي كانت تتعلق بتقدم السن. في ذلك الوقت، سمحت للأسف للأحاديث عبر الإنترنت حول تقدمها في السن بالوصول إليها. خلال ظهورها في برنامج “Today” عام 2023، قالت نجمة مسلسل “Family Ties” إنها بدأت في النهاية تشعر بأن الخوف من الشيخوخة قد تم تصنيعه بالفعل من قبل كيانات تستفيد منه بطريقة أو بأخرى. أوضحت الأخت الكبرى لجيسون بيتمان أن هذا الخوف الذي تم غرسه في النساء يمكن أن يجعلهن يتساءلن عن مدى تأثير الشيخوخة على فرص عملهن، وحياتهن العاطفية، والعديد من الجوانب الأخرى في حياتهن.
بمجرد أن وصلت جوستين إلى أعماق مخاوفها، طورت منظورًا جديدًا حول شيخوختها. خلال مقابلة عام 2021 مع صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، شاركت المخرجة أنه على الرغم من أنها لم تكن غافلة عن علامات الشيخوخة على وجهها، إلا أنها اختارت رؤيتها على أنها إيجابيات وليس سلبيات. وأضافت: “أفكر في عدد الدموع التي نزلت على هذا الوجه، وكم من الفرح، وكم من الإرهاق أو النشاط – إنها مجموعة مذهلة من التجارب التي اكتسبتها هذه المنطقة الصغيرة حقًا من جسدي”.
وفي الوقت نفسه، في مقابلتها مع Entertainment Tonight، شجعت جوستين أولئك الذين كانوا يعلقون سلبًا على تقدمها في السن على الاستمرار في عملهم لأنه كان مجرد انعكاس لمن هم وليس صورة دقيقة عن هويتها.
جيمي لي كيرتس “مؤيد للشيخوخة” تمامًا
في حديثها في قمة إعادة صياغة الشيخوخة بشكل جذري (عبر اليوم) في عام 2022، قالت جيمي لي كيرتس إنها تتمنى إزالة كلمة “مكافحة الشيخوخة” من القاموس. ثم صرحت الفائزة بجائزة الأوسكار بأنها “تؤيد الشيخوخة” لأنها أرادت احتضان العملية الطبيعية بالكامل بدلاً من الهروب منها. في هذه الأثناء، خلال ظهورها عام 2025 في برنامج “Wild Card with Rachel Martin” على قناة NPR، شاركت كيرتس أنها تعتقد أنه على الرغم من أن الناس قد يغيرون مظهرهم من خلال تطبيقات تحرير الوجه أو الجراحة التجميلية، إلا أن حقيقة ما يبدون عليه ستظل تظهر لهم في المرآة.
بحلول ذلك الوقت، لم تكن لدى كيرتس أي رغبة في إخفاء شكلها. في حديثه لصحيفة The Guardian في يوليو 2025، زعمت نجمة Freaky Friday أنه كانت هناك “إبادة جماعية لجيل من النساء على يد المجمع الصناعي التجميلي، اللاتي شوهن أنفسهن”. علاوة على ذلك، عندما ظهرت في برنامج “اليوم” عام 2022، انتقدت المشاهير الذين نشروا صورًا لأنفسهم تمت تصفيتها بشكل كبير. أما بالنسبة لنجمة “هالوين” نفسها، فقد كانت أكثر من سعيدة بالسماح لنفسها بأن تبدو مثل حياتها الحقيقية على الشاشة الكبيرة لأنها شعرت أن ذلك سيرسل رسالة مفادها أنه من المقبول أن تتقدم في العمر بشكل طبيعي.
خلال ظهورها في برنامج “Today” عام 2024، قالت كيرتس البالغة من العمر 65 عامًا إنها كانت تزدهر في حياتها المهنية والشخصية مع تقدمها في السن. قالت: “أنا أقل قسوة على نفسي”. “أنا أتقبل تمامًا ما أبدو عليه وأملك ما أفكر فيه وأشعر به. وهذا بالنسبة لي هو النضج. أنت تملك ما تفكر فيه وتشعر به.