المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يحبون تمامًا عملية الشيخوخة

في عالم أصبحت فيه التعديلات التجميلية على نحو متزايد هي القاعدة بالنسبة للأشخاص من جميع الأعمار، اختار العديد من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا احتضان تقدمهم في السن بشكل كامل بدلاً من محاولة إخفاءه. إن العيش في مجتمع ينتشر فيه التمييز على أساس السن يمكن أن يجعل من الصعب على الناس من جميع مناحي الحياة قبول العملية الطبيعية. وفي الواقع، كشفت الأبحاث بوضوح عن مدى انتشار التمييز على أساس السن وتأثيره على الصحة.

أظهرت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة “الشيخوخة والمجتمع” أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عامًا أكثر ميلًا إلى الرغبة في تعديل مظهرهن بطريقة أو بأخرى بسبب الدوافع التي تسترشد في المقام الأول بالتمييز على أساس العمر، بما في ذلك “مكافحة الاختفاء، والاستثمار مدى الحياة في المظهر، والرغبة في جذب شريك رومانسي أو الاحتفاظ به، والتمييز على أساس العمر المتعلق بالتوظيف”. بالنسبة للشخصيات العامة، قد يكون الشعور بالعديد من هذه الضغوط أكثر حدة لأنها تخضع بانتظام لحكم الجمهور القاسي. ومن الطبيعي أن يشعروا بالحاجة إلى التوافق مع معايير هوليود غير الواقعية.

والجدير بالذكر أن الدراسات أظهرت أن موقفك تجاه الشيخوخة يمكن أن يؤثر على صحتك مع تقدمك في السن. وجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة الشخصية والفروق الفردية أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الشيخوخة في ضوء سلبي كانوا أكثر عرضة للإصابة بضعف إدراكي من أولئك الذين رأوا ذلك أمرًا جيدًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في PLOS One أن الأشخاص الذين رأوا أن شيخوخةهم أمر سيئ كانت لديهم سرعات مشي أبطأ من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يبدو أن المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين قرروا الاعتزاز بعملية الشيخوخة ربما اتخذوا خيارًا أفضل لصحتهم العقلية والجسدية.