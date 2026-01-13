المشاهير الذين تعاملوا مع “الوجه Ozempic” من استخدام GLP-1 في عام 2025

ازدادت شعبية أدوية إنقاص الوزن التي تندرج ضمن فئة منبهات الببتيد -1 الشبيهة بالجليكوجين (GLP-1) (على سبيل المثال، Ozempic، وWegovy، وMounjaro) بشكل مطرد. في الواقع، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2025 أن 18% من البالغين قالوا إنهم إما يستخدمون أو استخدموا GLP-1 لفقدان الوزن أو مرض السكري.
تتمتع GLP-1s بالقدرة على تقليل الرغبة الشديدة في الجوع وتنظيم مستويات السكر في غضون أيام قليلة. ونتيجة لذلك، يميل الأفراد الذين يتناولون GLP-1 إلى فقدان الوزن بسرعة بعد بدء تأثير الدواء، وهو ما يحدث في غضون بضعة أيام إلى بضعة أسابيع (عبر Mayo Clinic).
في حين أن فقدان الوزن بشكل متوقع قد يبدو وكأنه حلم أصبح حقيقة، فإن GLP-1s مثل Ozempic يمكن أن تحمل آثارًا جانبية غير مقصودة. ولعل الأكثر وضوحا هو فقدان الدهون في الجسم في كل مكان، بما في ذلك حول الخدين والفك، مما حفز مصطلح “الوجه الأوزيمي”. وأوضح خبير جراحة التجميل الدكتور جوشوا زيتشنر هذه الظاهرة لموقع الوقاية: “إن فقدان الوزن، سواء كان ذلك بسبب النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أو الجراحة أو الدواء، يؤثر سلبًا على وجهك”.
بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين ليسوا في نظر الجمهور، فإن وجود “وجه أوزيمبي” هزيل وأجوف قد لا يكون مشكلة كبيرة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تصوير المشاهير، مما يضع أعراض GLP-1 الخاصة بهم في المقدمة وفي المنتصف حيث يعبر المعجبون عن دهشتهم (وأحيانًا قلقهم). ومن المؤكد أن هناك العديد من الوجوه الشهيرة التي تغيرت في عام 2025 بسبب GLP-1.
شارون أوزبورن
ظل الثنائي الأم وابنتها لشارون وكيلي أوزبورن في دائرة الضوء منذ عقود. ومع ذلك، في عام 2025، لم يتلقوا الصحافة بسبب مواهبهم ولكن بسبب صورهم الظلية الأصغر حجمًا، بما في ذلك وجوههم التي لا يمكن التعرف عليها. لاحظ شخص واحد على الأقل في X أن كيلي قد تكون مخطئة بالنسبة لوالدتها، فكتب “إنها تبدو في السبعين من عمرها”.
كيلي ، التي خضعت سابقًا لعملية جراحية لعلاج البدانة والتي تسببت في فقدان الوزن بشكل كبير في ذلك الوقت، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي ردًا على الانتقادات الموجهة إلى إطارها (عبر Entertainment Tonight). وفي هذا المنشور، ألقت باللوم في انخفاض وزنها الحالي على عدم قدرتها على تناول الطعام بعد وفاة والدها الموسيقي الأسطوري أوزي أوزبورن. بالإضافة إلى ذلك، لم تعترف بتناول GLP-1؛ وبدلاً من ذلك، فقد سجلت فقط أنها تدعم الآخرين الذين يفعلون ذلك. وبالتالي، قد يكون سبب “وجهها الأوزيمبي” هو استراتيجيات فقدان الوزن الأخرى وحزنها الشخصي.
من ناحية أخرى، اعترفت شارون بأنها ذهبت “بعيدًا جدًا” مع Ozempic في برنامج “Howie Mandel Does Stuff”. خلال مقابلتها، أوضحت أنها ربما لن تكون قادرة على زيادة الوزن مرة أخرى ولا يمكنها الخضوع لعلاجات تجميلية (مثل الحشو والعمليات الجراحية) لتحسين امتلاء وجهها.
ووبي غولدبرغ
كان فقدان الوزن دائمًا أمرًا صعبًا بالنسبة للفنانة ووبي غولدبرغ، التي قالت أثناء برنامج “The Kelly Clarkson Show” عام 2024 إنها بعد أن وصلت إلى 300 رطل، اتجهت إلى مونجارو. قال ديشد غولدبرغ: “إنني أقوم بهذه اللقطة الرائعة التي تناسب الأشخاص الذين يحتاجون إلى بعض المساعدة، وقد كانت مفيدة حقًا بالنسبة لي.” (اقرأ عن حالة الألم العصبي التي تعاني منها ووبي غولدبرغ.)
بحلول عام 2025، بدا غولدبرغ وكأنه يعاني من حالة “وجه أوزيمبي”، على الأقل في نظر طبيب الأمراض الجلدية الدكتور ميشيل جرين (عبر ديلي ميل). حدد الدكتور جرين جولدبيرج، من بين العديد من شخصيات “Who’s Who” الأخرى في هوليوود، على أنهم يمتلكون العلامات المرئية التي خلفتها GLP-1s. “يبلغ العديد من مستخدمي Ozempic الذين أعرفهم عن فقدان ملحوظ في حجم الوجه، مما قد يؤدي إلى تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد والألغاد حول الفم.”
وأثناء ظهور جولدبيرج في برنامج كلاركسون، قالت كلاركسون إنها تعاطت المخدرات أيضًا لإنقاص الوزن العنيد. ومع ذلك، سارعت إلى القول إن الدواء لم يكن Ozempic، على الرغم من أنها وصفته بأنه دواء يساعد في معالجة السكر (عبر ABC News).
جوناثان فان نيس
بعد أن صعد إلى الشهرة في برنامج “Queer Eye”، اعترف مصفف الشعر جوناثان فان نيس عبر TikTok في عام 2025 أن اضطراب الشراهة عند تناول الطعام قد خرج عن نطاق السيطرة. لتصحيح نظامه الغذائي، جرب GLP-1 بعد الحصول على المشورة والضوء الأخضر من طبيبه.
كان فان نيس إيجابيًا بشأن نتائج GLP-1، حتى أنه أظهر عضلات بطنه في منشور على Instagram عام 2025. ومع ذلك، رد بعض المعجبين على منشوره بقلق، حيث قال أحدهم: “الآن عليك أن تتوقف”، وتحذير آخر، “اترك روتين العافية!”
هل يمكن أن يكون Van Ness أو أي مستخدم آخر لـ GLP-1 معرضًا بالفعل لخطر الانخفاض إلى مستوى منخفض جدًا على المقياس؟ نعم، وفقًا لمقالة نُشرت عام 2025 في مجلة Obesity Reviews. تدعي المقالة أن الاستخدام غير الخاضع للمراقبة لـ GLP-1 يمكن أن يؤدي إلى “تطور أو تفاقم سلوكيات الأكل المقيدة”. ومع ذلك، فإن فحص الطبيب المستمر وتقييم المريض أثناء علاج GLP-1 يمكن أن يخفف من هذا الاحتمال. (إليك بعض الأشياء التي قد لا تعرفها عن اضطرابات الأكل.)
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن اضطراب الأكل، أو تعرف شخصًا يفعل ذلك، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل أو اتصل بخط المساعدة المباشر التابع لـ NEDA على الرقم 1-800-931-2237. يمكنك أيضًا الحصول على دعم الأزمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر الرسائل النصية (أرسل NEDA إلى الرقم 741-741).