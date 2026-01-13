المشاهير الذين تعاملوا مع “الوجه Ozempic” من استخدام GLP-1 في عام 2025

ازدادت شعبية أدوية إنقاص الوزن التي تندرج ضمن فئة منبهات الببتيد -1 الشبيهة بالجليكوجين (GLP-1) (على سبيل المثال، Ozempic، وWegovy، وMounjaro) بشكل مطرد. في الواقع، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة KFF عام 2025 أن 18% من البالغين قالوا إنهم إما يستخدمون أو استخدموا GLP-1 لفقدان الوزن أو مرض السكري.

تتمتع GLP-1s بالقدرة على تقليل الرغبة الشديدة في الجوع وتنظيم مستويات السكر في غضون أيام قليلة. ونتيجة لذلك، يميل الأفراد الذين يتناولون GLP-1 إلى فقدان الوزن بسرعة بعد بدء تأثير الدواء، وهو ما يحدث في غضون بضعة أيام إلى بضعة أسابيع (عبر Mayo Clinic).

في حين أن فقدان الوزن بشكل متوقع قد يبدو وكأنه حلم أصبح حقيقة، فإن GLP-1s مثل Ozempic يمكن أن تحمل آثارًا جانبية غير مقصودة. ولعل الأكثر وضوحا هو فقدان الدهون في الجسم في كل مكان، بما في ذلك حول الخدين والفك، مما حفز مصطلح “الوجه الأوزيمي”. وأوضح خبير جراحة التجميل الدكتور جوشوا زيتشنر هذه الظاهرة لموقع الوقاية: “إن فقدان الوزن، سواء كان ذلك بسبب النظام الغذائي أو التمارين الرياضية أو الجراحة أو الدواء، يؤثر سلبًا على وجهك”.

بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين ليسوا في نظر الجمهور، فإن وجود “وجه أوزيمبي” هزيل وأجوف قد لا يكون مشكلة كبيرة. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تصوير المشاهير، مما يضع أعراض GLP-1 الخاصة بهم في المقدمة وفي المنتصف حيث يعبر المعجبون عن دهشتهم (وأحيانًا قلقهم). ومن المؤكد أن هناك العديد من الوجوه الشهيرة التي تغيرت في عام 2025 بسبب GLP-1.