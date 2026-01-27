المشاهير الذين قدموا اعترافات TMI للتغوط

أصبح التغوط موضوعًا محظورًا للغاية. يتجنب الكثيرون ذلك إذا استطاعوا، خاصة في المواقف التي يتم فيها تسجيل اعترافاتهم الأخيرة بالتغوط، ولكن ليس هؤلاء المشاهير. غالبًا ما يبدو أن الأشخاص المشهورين يفتقرون إلى مفتاح إيقاف التشغيل عندما يتعلق الأمر بالاعتراف ببعض عادات النظافة الفظيعة وغيرها من الإجراءات الروتينية الخاصة. وعندما يتعلق الأمر بحركات الأمعاء، فهذه النجوم ليست استثناءً.
في حين أن الكثيرين قد يشجعون على إجراء مثل هذه المحادثات مع الأطباء بدلاً من مئات الآلاف من المعجبين، إلا أن صراحة النجوم غير المفلترة تكاد تكون رائدة، نظراً لمدى شعور الناس بعدم الارتياح عند مناقشة عادات الحمام. بطريقة ما، يمكن لهذه القصص أن تضفي إحساسًا بالصلاحية على وظيفة جسدية لم تتم مناقشتها غالبًا – ولكنها طبيعية تمامًا.
ومع ذلك، حتى يصل هذا الموضوع إلى الاتجاه السائد، فإن قصصهم المحددة جدًا حول حوادث التغوط الغريبة أو حتى الهواجس بحركات الأمعاء قد تشعر ببساطة بـ TMI. على الرغم من أهمية مناقشة التبرز، بما في ذلك القدرة على التعرف على حدوث خطأ ما، فمن الأفضل استبعاد هذه التفاصيل من برامج الراديو وحلقات البودكاست والبرامج التلفزيونية المشهورة على المستوى الوطني.
حادث جيسون كيلسي بالزي الرسمي جعلنا نتأرجح
ربما يكون جيسون كيلسي واحدًا من أفضل مراكز اتحاد كرة القدم الأميركي على الإطلاق، وقد وصل إلى مستويات جديدة من الشهرة من خلال البودكاست الخاص به “نيو هايتس”، والذي يشارك في استضافته مع شقيقه ترافيس كيلسي. على الرغم من أن إصدارهم في أواخر عام 2025 حصل على كعكة أكبر حلقة حتى الآن، مع النجم الضيف تايلور سويفت، استخدم الأخ الأكبر كيلسي أيضًا منصة البودكاست الخاصة به لتقديم اعتراف محرج إلى حد ما.
في حلقة نوفمبر 2024 (عبر موقع YouTube)، كشف جيسون أنه بينما كان يستعد للعب في غرف خلع الملابس، أطلق الريح أكثر قليلاً من الغاز. معتقدًا أنه كان في مأمن بعد أن قام صديق موثوق به بفحص سرواله، انضم لاعب فريق إيجلز إلى زملائه في الفريق في الملعب. بعد وقت قصير من تمارين التمدد والإحماء، قام لاعب آخر بسحب جيسون جانبًا لإجراء محادثة بين زميله وزميله في الفريق. قال لجيسون بوضوح: “مرحبًا، لقد قمت بالتلاعب ببنطالك لأعلى ولأسفل الآن.” اعتذر جيسون على عجل من الملعب، وخلع ملابسه جزئيًا، واستحم سريعًا قبل المباراة مباشرة.
لكن جيسون لم يترك المحادثة هناك. لقد أدلى بملاحظة ماكرة حول جسدية اللعبة، حتى أنه شرح أحد المحفزات غير المتوقعة التي يمكن أن تسبب البراز. وأوضح جيسون، كلاعب كرة قدم، أن بذل الكثير من الطاقة والجهد في الملعب، بالإضافة إلى الضربات القريبة من أمعائه التي اتخذها كمركز لفريق فيلادلفيا إيجلز، يمكن أن تؤدي إلى الحاجة إلى استخدام الحمام.
تعرض إد شيران لحادث على المسرح بسبب ضرطة أسيء تقديرها
إد شيران ليس غريباً على المسرح؛ في الواقع، قادته مسيرته المهنية التي امتدت لعقود من الزمن إلى مكانة شبه ثابتة أمام الجمهور. ومع ذلك، على الرغم من مكانته المشهورة، لم يكن مغني “Thinking Out Loud” خائفًا من الصراحة بشأن حركات أمعائه في عام 2015. وكجزء من الرحلة الصحفية لجولة ألبومه “X”، ظهر المغني البريطاني في مكان قصير في البرنامج الإذاعي الأسترالي Nova FM.
عندما توجهت المحادثة نحو المزيد من المواضيع التي تتمحور حول الحمام، اعترف شيران بأنه كان أبعد ما يكون عن ذلك. مع ملاحظة أنه يطلق الريح طوال الوقت، وبالنظر إلى حضوره على المسرح، فليس من المفاجئ أن يطلق المغني وكاتب الأغاني الريح أثناء أدائه. خلال أداء معين، دخل شيران إلى المنطقة، وسمحت حالته المريحة على المسرح بإطلاق الريح. عندما ذهب لتوزيع الغاز، حدث الأسوأ مع وجود جمهور للمشاهدة. وقال لمضيفي الراديو (عبر VH1): “لقد أخطأت في الواقع ذات مرة في الحكم على الريح على خشبة المسرح، والتي انتهى بها الأمر إلى أن تكون ضرطة”. ومما زاد الطين بلة أن الأداء لم يكن قريبًا من الانتهاء. كشفت شيران: “لقد كان الأمر في منتصف العرض وكنت مفعمًا بالحيوية حقًا، ثم في منتصف الطريق قلت، حسنًا، سأقف فقط لبقية العرض، وآمل أن ينتهي الأمر قريبًا ثم أعود إلى المنزل وأرمي هذه السراويل!”
شارك جو جوناس اعترافًا مشابهًا لإد شيران
لدى جو جوناس قصة مشابهة لقصة إد شيران. بعد ظهوره كضيف في البرنامج الإذاعي “Will & Woody” في عام 2023، اعترف نجم الفرقة الصبية بحادثه على المسرح. خلال أحد العروض في أواخر عام 2010، أوضح شقيق جوناس أنه كان يتغوط في سرواله، مما يتطلب تغييرًا سريعًا لخزانة الملابس. خوفًا من أن يتمكن المعجبون من معرفة السبب وراء التغيير المفاجئ في الملابس، اجتهد جوناس في الحادث قبل أن يستقر في النهاية على الحقيقة: “هذه مجرد حياة حقيقية، كما تعلمون”.
اعترافه أنبوب لم ينته عند هذا الحد. لقد تفاقمت الحادثة الكابوسية بسبب تفاصيل أخرى حول ملابس المغنية قبل البراز. وقالت المغنية للبرنامج الإذاعي: “دعونا نقول فقط إنه كان يومًا سيئًا لاختيار ارتداء الملابس البيضاء”. تم إنشاء هذا المزيج لحدث تندب لمغني “Cake by the Ocean” ، حيث اعترف مازحا بحاجته إلى العلاج بعد الحادث الذي تعرض له على المسرح قبل أن يتصالح مع البراز غير المناسب.
شارك جوناس أنه إذا نظر أي شخص في الحفل إلى التسجيلات، فقد يتمكن من اكتشاف اللحظة التي خرج فيها من المسرح لإجراء التغيير السريع. على الرغم من أنه كشف أنك لن تلاحظ أي شيء على بنطاله، إلا أنه كان يشعر بالقلق لبعض الوقت من أن المعجبين لاحظوا وجود بقعة براز على بنطاله الأبيض أثناء هروبه.
لقد قام آل روكر بتلويث نفسه في أسوأ مكان يمكن تخيله
في عام 2002، لم يكن آل روكر هو المضيف والمذيع الذي يعرفه الجمهور اليوم. لقد كان خبيرًا في الأرصاد الجوية محبوبًا وقد ذهب في رحلة مهمة جدًا. أثناء هذه الزيارة، اعترف في مقابلة مع برنامج “Dateline” في أوائل عام 2010، بأنه تعرض لحادث بسيط. لكن ما يجعل قصة روكر مختلفة تمامًا عن نظرائه من المشاهير هو الموقع الذي تعرض فيه الصحفي لحادثة البراز. لم يكن مذيع الأرصاد الجوية قد ذهب في زيارة إلى البيت الأبيض.
وربط الصحفي الحادث بعملية تحويل مسار المعدة التي خضع لها مؤخرا. بعد الجراحة، وكجزء من تعافيه، كان من المفترض أن يتجنب روكر بعض الأطعمة التي قد تزعج معدته. لكنه اعترف بأنه لم يستمع لهذه النصيحة. لذلك، بعد تناول شيء منعه أطباؤه من نظامه الغذائي، عانى مضيف برنامج “Today Show” من بعض الاضطرابات في الأمعاء (عبر USA Today).
مثل العديد من المشاهير الآخرين الذين اعترفوا بالتبرز، اعتقد روكر أن الشعور العميق في معدته لم يكن أكثر من مجرد غازات. معتقدًا أن كل ما كان عليه فعله هو إطلاق الريح، انتهى الأمر بتعرض روكر لحادث في سرواله أثناء وجوده في البيت الأبيض. في حالة من الذعر، اعتذر، وهرع إلى مرحاض غرفة الصحافة، وتخلص من ملابسه الداخلية، وذهب إلى الكوماندوز بقية اليوم (عبر اشخاص).
اعترفت بيلي إيليش بشأن البراز دون أن تنطوي على حادثة تلوث
قدمت مغنية “Bad Guy” بيلي إيليش اعترافًا مختلفًا بعض الشيء في مقابلة عام 2019 مع Pitchfork. كشفت إيليش، التي كانت تبلغ من العمر 18 عامًا فقط في ذلك الوقت، عن حبها لحركات الأمعاء. قالت لفريق الإنتاج: “أنا أحب التغوّط، يا إلهي، التغوّط أمر أقل من قيمته الحقيقية – تم الاستهانة به بنسبة مليار بالمائة! إنه الجزء المفضل لدي في اليوم”.
لكن صخبها الذي كشف عن عشقها لحركة الأمعاء لم ينته عند هذا الحد. استمرت مغنية “What Was I Made For” في تذكر تجربتها المفضلة في التبرز. في يوم واحد، تغوط إيليش ثماني مرات. وبينما كانت تتحدث عن ذلك اليوم، قالت المغنية بحماس: “كان ذلك أفضل يوم في حياتي، وكانوا جميعاً برازاً قوياً أيضاً”.
كان الفائز بجائزة جرامي تسع مرات سريعًا أيضًا في التعمق في الجزء الأكثر علمية من حركة الأمعاء، مشيرًا إلى أن اتساق وصحة البراز كلها تدور حول نظامك الغذائي. من المفترض أنه يتحدث من خلال الخبرة، علق الفنان الشاب أن بعض الأطعمة تؤثر على عادات التغوط وتجارب التبرز، وهذا صحيح علميًا. كل شيء يتعلق بالبراز، من لونه إلى شكله وطوله، هو نتيجة للنظام الغذائي للفرد. في الواقع، عندما تأكل بشكل صحيح وتُدخل ما يكفي من الألياف إلى نظامك الغذائي، يمكن أن يكون التبرز شيئًا يحدث تقريبًا عند الطلب (أو على الأقل بشكل روتيني). على الرغم من أن اعتراف إيليش كان أكثر ترويضًا من أقرانها المشهورين في القائمة، إلا أنه كان يحمل في الواقع حقيقة حادة معه.