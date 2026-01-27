المشاهير الذين قدموا اعترافات TMI للتغوط

أصبح التغوط موضوعًا محظورًا للغاية. يتجنب الكثيرون ذلك إذا استطاعوا، خاصة في المواقف التي يتم فيها تسجيل اعترافاتهم الأخيرة بالتغوط، ولكن ليس هؤلاء المشاهير. غالبًا ما يبدو أن الأشخاص المشهورين يفتقرون إلى مفتاح إيقاف التشغيل عندما يتعلق الأمر بالاعتراف ببعض عادات النظافة الفظيعة وغيرها من الإجراءات الروتينية الخاصة. وعندما يتعلق الأمر بحركات الأمعاء، فهذه النجوم ليست استثناءً.

في حين أن الكثيرين قد يشجعون على إجراء مثل هذه المحادثات مع الأطباء بدلاً من مئات الآلاف من المعجبين، إلا أن صراحة النجوم غير المفلترة تكاد تكون رائدة، نظراً لمدى شعور الناس بعدم الارتياح عند مناقشة عادات الحمام. بطريقة ما، يمكن لهذه القصص أن تضفي إحساسًا بالصلاحية على وظيفة جسدية لم تتم مناقشتها غالبًا – ولكنها طبيعية تمامًا.

ومع ذلك، حتى يصل هذا الموضوع إلى الاتجاه السائد، فإن قصصهم المحددة جدًا حول حوادث التغوط الغريبة أو حتى الهواجس بحركات الأمعاء قد تشعر ببساطة بـ TMI. على الرغم من أهمية مناقشة التبرز، بما في ذلك القدرة على التعرف على حدوث خطأ ما، فمن الأفضل استبعاد هذه التفاصيل من برامج الراديو وحلقات البودكاست والبرامج التلفزيونية المشهورة على المستوى الوطني.