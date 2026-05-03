المشاهير الذين ندموا على قشورهم لأسباب صحية

لفترة من الوقت، كانت قشور الأسنان رائجة. كان الجميع، من الممثلين المتميزين إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأشخاص العاديين، يقفزون على عربة القشرة في محاولة لتحقيق ابتسامة مثالية. قالت الدكتورة جويس كانج، طبيبة الأسنان التجميلية والترميمية، لمجلة فوربس في أغسطس 2024: “لقد لاحظت بالتأكيد زيادة في الطلب خلال الوباء. كان الناس يقضون المزيد من الوقت على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok وInstagram، وأعتقد أن ذلك لعب دورًا مهمًا. على الرغم من أنني لست على علم بأي دراسات محددة حول هذا الأمر، إلا أنني رأيت لأول مرة زيادة طفيفة في طلبات إنفيزلاين، ثم تبعتها القشرة عن كثب بعد ذلك”.

ولكن كما يقول المثل القديم، إذا كان الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك، وقد تعلم الكثيرون هذا الدرس بالطريقة الصعبة. لسوء الحظ، ندم العديد من المشاهير على قشورهم ولم يكونوا معجبين بكيفية تأثيرها على صحتهم، واختاروا في النهاية استخدام منصاتهم وحالتهم لإظهار ما يحدث بالفعل لأسنانك عندما تحصل على قشور. (تنبيه المفسد: نعم، القشرة التقليدية دائمة. روه روه.)