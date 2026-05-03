المشاهير الذين ندموا على قشورهم لأسباب صحية

لفترة من الوقت، كانت قشور الأسنان رائجة. كان الجميع، من الممثلين المتميزين إلى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأشخاص العاديين، يقفزون على عربة القشرة في محاولة لتحقيق ابتسامة مثالية. قالت الدكتورة جويس كانج، طبيبة الأسنان التجميلية والترميمية، لمجلة فوربس في أغسطس 2024: “لقد لاحظت بالتأكيد زيادة في الطلب خلال الوباء. كان الناس يقضون المزيد من الوقت على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok وInstagram، وأعتقد أن ذلك لعب دورًا مهمًا. على الرغم من أنني لست على علم بأي دراسات محددة حول هذا الأمر، إلا أنني رأيت لأول مرة زيادة طفيفة في طلبات إنفيزلاين، ثم تبعتها القشرة عن كثب بعد ذلك”.
ولكن كما يقول المثل القديم، إذا كان الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك، وقد تعلم الكثيرون هذا الدرس بالطريقة الصعبة. لسوء الحظ، ندم العديد من المشاهير على قشورهم ولم يكونوا معجبين بكيفية تأثيرها على صحتهم، واختاروا في النهاية استخدام منصاتهم وحالتهم لإظهار ما يحدث بالفعل لأسنانك عندما تحصل على قشور. (تنبيه المفسد: نعم، القشرة التقليدية دائمة. روه روه.)
سقطت إحدى قشور هيلاري داف يوم زفافها
تقول القصة أنه بعد أن كسرت هيلاري داف أسنانها الأمامية بالميكروفون، استسلمت لقشرة الأسنان. “لقد كنت مريضًا حقًا عندما كنت طفلاً وكنت أتناول المضادات الحيوية باستمرار، لذا فإن أسناني ليست في أقوى حالاتها”، هذا ما كشفه داف خلال مقابلة مع مجلة جين لقصة غلاف في عام 2005 (عبر لايف جورنال). “في أحد العروض، بصقت حرفيًا نصف أسناني الأمامية. كنت في بلدة صغيرة في الشمال الشرقي، عند طبيب الأسنان الوحيد. كانت الساعة السادسة صباحًا، وكان لدي يوم كامل من العمل مخطط له. لذلك ربطوا أسناني. ثم كان هناك حشد من الناس ينتظرونني في الخارج. كنت محرجًا للغاية.”
ولكن ما مدى قوة القشرة؟ كما اتضح، ليست قوية جدا. تقدمت بسرعة إلى يوم زفافها على زوجها الأول، لاعب الهوكي مايك كومري، في 14 أغسطس 2010، عندما سقطت إحدى أسنانها بينما كانت تستعد. وقالت داف للممثلة الكوميدية والمقدمة إلين دي جينيريس عن اللحظة المرعبة خلال ظهورها عام 2010 في برنامج “The Ellen DeGeneres Show”: “الحمد لله أنني لم أتقبل الأمر”. وأضافت: “لقد انفجرت في البكاء. ثم بدأت أضحك على نفسي، ثم انفجرت في البكاء حقاً”.
رفعت LeAnn Rimes دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها
ساءت الأمور بالنسبة للمغنية الريفية لين رايمز، حيث رفعت في عام 2013 دعوى قضائية ضد طبيب الأسنان الذي قام بتركيب القشرة التجميلية لها. وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها ABC News، طلبت رايمز مبلغًا نقديًا مقابل “خسارة الأرباح والقدرة على الكسب المستقبلي” التي تكبدتها نتيجة العلاج “الإهمال” الذي تلقته، والذي تضمن “ألمًا شديدًا في الأسنان والتهاب اللثة ونزيف اللثة المزمن”.
خلال مقابلة مع FlowSpace، أشار رايمس إلى التجربة وقنوات الجذر والعمليات الجراحية اللاحقة بأنها “مروعة”. وأضافت: “كنت أعاني من آلام مزمنة لمدة عامين ونصف تقريبًا”. ومع ذلك، كما اتضح، فقد كان الأمر محرجًا للغاية بالنسبة للمغني. في يونيو 2025، أصبحت رايمز صريحة على إنستغرام عندما كشفت أنه في منتصف حفل موسيقي أحيته في منتجع Skagit Casino في واشنطن، سقط جسرها بالكامل. ولكن، كما يقول المثل القديم، يجب أن يستمر العرض. وفي النهاية اختتمت الفيديو بقولها: “آمل أن تبقى أسناني في مكانها. سنرى”. عبرت الأصابع !!!
وقال باد باني إنه “يأسف” للحصول على القشرة “في كل يوم” من حياته
الجمال ألم؟! في عام 2021، أصبح Bad Bunny صريحًا جدًا بشأن قراره بإصلاح أسنانه خلال مقابلة مع مجلة Allure. “فكي يؤلمني بمجرد النظر إلى هذه الصورة. لقد قمت للتو بخلع أسناني – لقد ندمت دائمًا على ذلك – وكانت القشرة خاطئة، لذا لم تكن الشواية مناسبة بشكل صحيح. انظر إلي وأنا أحاول إغلاق فمي!” وفي مقطع من مقابلة سابقة أخرى، ناشد المغني ومغني الراب وكاتب الأغاني الآخرين بشكل عاجل ألا يعبثوا بابتسامتهم. وقال للمشاهدين (عبر إنستغرام): “مهما كانت أسنانك قبيحة، ومهما كانت مزعجة، لا تنظف أسنانك. أنا أندم على ذلك كل يوم في حياتي”.
في نفس الفيديو على إنستغرام، قالت طبيبة الأسنان التجميلية الدكتورة جريس جون إنها تعتقد أن باد باني قد قام بمراجعة قشوره، مشيرة إلى أنه منذ عام 2025، لم تعد أسنانه “مربعة” بسبب “الاتصال الطويل”. وأضافت: “عموما، أفضل بكثير مما كان عليه!”
تعتبر قشور Kehlani خير مثال على أنك تحصل على ما تدفع مقابله
كما حذر مغني وكاتب الأغاني آر أند بي كهلاني معجبيه من قشور الأسنان. اختار كهلاني القشرة المركبة المصنوعة من الراتنج، وهي حل أرخص وأسرع بكثير للقشرة التقليدية – ولحسن الحظ، فقد عاش ليحكي القصة. قال Kehlania في TikTok تمت إزالته منذ ذلك الحين (عبر BuzzFeed): “إن مقدار أعمال الأسنان الطويلة والمكلفة التي ستحتاج إليها بعد أن تسلك هذا الطريق هو خمسة أو ستة أضعاف المبلغ”. “لا يمكن أن يكون علاج الأسنان أحد الأشياء التي تضحي فيها بالجودة بسبب السعر. إنه فمك، وعندما تصاب بمشاكل في فمك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مرض في الجسم.”
لكن لا تأخذ كلمة كهلاني على محمل الجد. قال أركادي رازوموفيتش، DDS، من Seattle’s Best Smiles، في مقطع فيديو على قناته على YouTube في يناير 2024: “يعد البورسلين خيارًا أفضل بكثير للقشرة مقارنة بالمركب، وذلك لأن البورسلين مصمم ليكون مادة أقوى وأطول أمدًا”. باختصار، تحصل على ما تدفع مقابله.
أصيبت لثة تايلور برازينسكي بالعدوى
الإدراك المتأخر هو دائمًا 20/20. ربما لا أحد يفهم هذا الشعور أكثر من المؤلف وشخصية وسائل التواصل الاجتماعي تايلور برازينسكي. أعربت برازينسكي عن أسفها لصحيفة نيويورك بوست عن قشور حياتها بعد الأسنان في سبتمبر 2025: “فمي معطوب بشكل دائم. ما زلت غير آمن بشأن أسناني بسبب كل ما حدث”.
@taybrazinsky
لا أستطيع الانتظار حتى أعيش حياة طبيعية مرة أخرى. شكرًا لك @International Dental Clinic ليس فقط على حجب مستنداتي عني، بل أيضًا على تدمير فمي. 💘✨ #القشور #ميامي #fyp #viralvideo
♬ الصوت الأصلي – تايبرازينسكي
سعت برازينسكي أولاً إلى استخدام القشرة بسبب التباعد غير المتساوي في ابتسامتها الطبيعية التي وهبها الله لها. للأسف، تبين أن تجربتها لم تكن سلسة على الإطلاق. بعد مرور عام على الإجراء، ظلت برازينسكي تعاني من تورم ونزيف اللثة ومساحات داكنة بين أسنانها ولثتها لم يتم حلها. للأسف، أصيبت لثتها بالعدوى في نهاية المطاف، ووفقًا لبرازينسكي، فإن الممارسة المسؤولة عن أعمال الأسنان التجميلية السيئة “أشباحها”. ويكفي أن نقول أن برازينسكي لم يعد من أنصار القشرة. “إذا كان هناك أي فيديو على الإنترنت لإقناعك بعدم استخدام القشرة، فليكن هذا الفيديو لأن أسناني متضررة للغاية”، هذا ما أعلنته عن التجربة المروعة في مقطع فيديو على TikTok في مارس 2025. وأشار برازينسكي على النحو الواجب. حسب الأصول. ذُكر.