المشاهير الذين واجهوا مخاوف صحية في عام 2025

في عام 2025، شارك عدد من نجوم هوليوود مشاكلهم الطبية، وقد استخدم الكثير منهم تشخيصاتهم لفتح الأبواب للمناقشة والدفاع عن الآخرين الذين يواجهون نفس المخاوف. يجسد إريك داين هذا النوع من الإيجابية. بعد اكتشاف إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، بدأ بمشاركة رحلته مع المرض التدريجي. (تعرف على كيفية علاج مرض التصلب الجانبي الضموري.) يؤثر مرض التصلب الجانبي الضموري على عدد صغير من الأشخاص (حوالي 30.000 في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). ومع ذلك، فإن تشخيصها مدمر لأنه لا يوجد علاج لهذه الحالة التي تدمر ببطء جميع وظائف الخلايا العصبية الحركية الرئيسية.
بعد أن علم أنه مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، أجرى داين مقابلة صريحة في برنامج “صباح الخير يا أمريكا”. ووصف فقدان القدرة على التحكم في إحدى يديه – ومواجهة حقيقة أنه من المحتمل أن يفقد السيطرة على اليد الأخرى قريبًا نسبيًا. كما تحدث عن بعض أعراض المرض التي لاحظها في العام السابق. تشمل العلامات الشائعة لتطور التصلب الجانبي الضموري صعوبة المشي والتحدث (على سبيل المثال، التعثر، فقدان التوازن، الكلام المشوش)، بالإضافة إلى المشاعر التي لا يمكن السيطرة عليها (عبر Mayo Clinic).
حقق نجم “Charmed” السابق العديد من النجاحات فيما يتعلق بالوعي بحالته لدرجة أنه حصل على لقب “محامي العام” في سبتمبر 2025 من قبل شبكة ALS. وفي بيان، أوضح رئيس المنظمة غير الربحية، شيري ستال، أنه حصل على هذا التكريم لأنه “حوّل التحديات الشخصية إلى مناصرة قوية”.
جاستن تيمبرليك
جاستن تيمبرليك هو نجم آخر يعمل على رفع مستوى الوعي حول مرض معين. أثناء قيامه بجولة، كان يعاني من آلام الأعصاب، والمرض غير المبرر، والإرهاق، وفقًا لمنشور على Instagram. وفي النهاية، عرف السبب: كان مصابًا بمرض لايم. وكما كتب تيمبرليك: “أود أن أقوم بدوري لمساعدة الآخرين الذين يعانون من هذا المرض”.
يحمل القراد مرض لايم وينشره عن طريق عض البشر. إذا تم اكتشاف مرض لايم مبكرًا، فيمكن علاجه في معظم الحالات من خلال استخدام المضادات الحيوية. ومع ذلك، كلما طالت مدة إصابة الشخص بمرض لايم، قلت احتمالية الشفاء منه. ونتيجة لذلك، قد يصاب الفرد أحيانًا بنوبات مرض لايم التي تسبب الألم أو التعب.
تفيد تقارير الجمعية الطبية الأمريكية أنه يتم تشخيص إصابة 476 ألف شخص بمرض لايم سنويًا، لكن اختصاصية الأمراض المعدية الدكتورة إيمي ن. داكرو أوضحت أنه يمكن للناس حماية أنفسهم من التأثيرات الدائمة. قال الدكتور دوكرو: “العلامات المبكرة يمكن أن تشمل الطفح الجلدي، والحمى، والصداع، والتعب أو أعراض تشبه أعراض الانفلونزا”. وأضافت أن بعض الأفراد يعانون أيضًا من آلام في المفاصل.
بيلي جويل
في أوائل عام 2025، تضمن حساب بيلي جويل الرسمي على إنستغرام منشورًا يشير إلى أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد أدائه القادمة بسبب “حالة طبية”. بعد شهرين، أعلن منشور متابعة أنه تم إلغاء تلك الحفلات الموسيقية بالكامل بسبب تشخيص إصابة جويل باستسقاء الرأس بالضغط الطبيعي (NPH). NPH هي حالة تؤدي إلى تراكم السوائل حول الدماغ. عندما يضغط السائل على الدماغ، يتوقف الدماغ عن العمل بشكل طبيعي. في الواقع، يمكن أن تشبه الأعراض المعرفية والجسدية لهذه المشكلة الطبية الخرف التدريجي. ومع ذلك، على عكس الخرف، يمكن علاج NPH بالعلاج.
بعد أن وصلت الأخبار إلى موجات الأثير، كان المشجعون داعمين للغاية لدرجة أن زوجة جويل، أليكسيس رودريك جويل، أعربت عن تقديرها العميق على إنستغرام. كما نقلت زوجة جويل السابقة، عارضة الأزياء كريستي برينكلي، آمالها في تعافيه على إنستغرام، وطلبت منه “من فضلك اعتن بنفسك جيدًا، كلنا نريدك مرة أخرى في دائرة الضوء البيضاء الساخنة، أنت رجل البيانو لدينا”. يظهر NPH بشكل شائع عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. بلغ جويل 76 عامًا في عام 2025.
تيدي ميلينكامب
لم تكن السنوات القليلة الماضية سهلة بالنسبة إلى تيدي ميلينكامب، النجم الذي صعد إلى الشهرة كعضو في فريق عمل مسلسل “The Real Housewives of Beverly Hills”. في عام 2022، تم تشخيص إصابتها بالمرحلة الثانية من سرطان الجلد (نوع من سرطان الجلد) وأمضت سنوات في الخضوع للعلاجات والعمليات الجراحية لتقليص الأورام وإزالتها.
في عام 2025، تلقى ميلينكامب أخبارًا مثيرة للقلق وأخرى مشجعة. وفي وقت سابق من العام، أعلنت أن الصور التشخيصية وجدت أورامًا في دماغها، مما جعل من الضروري إجراء عملية جراحية في الدماغ. ومع ذلك، بحلول أكتوبر 2025، كشفت في البودكاست الخاص بها أنها علمت أنه ليس لديها أي علامات للإصابة بالسرطان النشط. أوضحت ميلينكامب أنها لا تعتبر في حالة شفاء من السرطان، ولكن يبدو أن علاجات العلاج المناعي التي بدأتها – وكان من المقرر أن تستمر لمدة عام – كانت ناجحة.
الورم الميلانيني هو نوع شائع جدًا من السرطان يؤدي إلى تشوهات مثيرة للقلق في الجلد، مثل بقع داكنة أو نسيجية، أو تغير مظهر الشامات، أو نمو غير عادي. وعندما يتم اكتشافه قبل أن ينتشر، يمكن علاجه.
جو بايدن
وحتى القادة السياسيون يمكن أن يواجهوا مشاكل صحية تهدد حياتهم. اكتشف جو بايدن، الذي شغل منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، في وقت سابق من عام 2025 أنه مصاب بنوع عدواني من سرطان البروستاتا كان بالفعل في المراحل الأخيرة من التطور. وكان عمره آنذاك 82 عاما.
حقيقة أن بايدن لم يكن يعلم أنه مصاب بسرطان البروستاتا إلا بعد أن انتشر خارج البروستاتا ليس أمرًا غير معتاد. غالبًا ما ينتج عن سرطان البروستاتا أعراض قليلة عندما يبدأ، مما يوضح مدى أهمية إجراء فحوصات البروستاتا السنوية للرجال. عندما يتم اكتشافه مبكرًا، يصبح قابلاً للشفاء، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات حوالي 100٪ (حسب Johns Hopkins Medicine).
وبعد عدة أشهر من علم الجمهور بتشخيص إصابة الرئيس السابق بايدن بسرطان البروستاتا، أعلن فريقه أنه يخضع للعلاج الإشعاعي. وفي نفس الوقت تقريبًا، أفادوا أنه خضع لعملية جراحية لإزالة سرطان الجلد باستخدام نوع متقدم من العلاج الجراحي المستهدف.