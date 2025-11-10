المشاهير الذين واجهوا مخاوف صحية في عام 2025

في عام 2025، شارك عدد من نجوم هوليوود مشاكلهم الطبية، وقد استخدم الكثير منهم تشخيصاتهم لفتح الأبواب للمناقشة والدفاع عن الآخرين الذين يواجهون نفس المخاوف. يجسد إريك داين هذا النوع من الإيجابية. بعد اكتشاف إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، بدأ بمشاركة رحلته مع المرض التدريجي. (تعرف على كيفية علاج مرض التصلب الجانبي الضموري.) يؤثر مرض التصلب الجانبي الضموري على عدد صغير من الأشخاص (حوالي 30.000 في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). ومع ذلك، فإن تشخيصها مدمر لأنه لا يوجد علاج لهذه الحالة التي تدمر ببطء جميع وظائف الخلايا العصبية الحركية الرئيسية.

بعد أن علم أنه مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، أجرى داين مقابلة صريحة في برنامج “صباح الخير يا أمريكا”. ووصف فقدان القدرة على التحكم في إحدى يديه – ومواجهة حقيقة أنه من المحتمل أن يفقد السيطرة على اليد الأخرى قريبًا نسبيًا. كما تحدث عن بعض أعراض المرض التي لاحظها في العام السابق. تشمل العلامات الشائعة لتطور التصلب الجانبي الضموري صعوبة المشي والتحدث (على سبيل المثال، التعثر، فقدان التوازن، الكلام المشوش)، بالإضافة إلى المشاعر التي لا يمكن السيطرة عليها (عبر Mayo Clinic).

حقق نجم “Charmed” السابق العديد من النجاحات فيما يتعلق بالوعي بحالته لدرجة أنه حصل على لقب “محامي العام” في سبتمبر 2025 من قبل شبكة ALS. وفي بيان، أوضح رئيس المنظمة غير الربحية، شيري ستال، أنه حصل على هذا التكريم لأنه “حوّل التحديات الشخصية إلى مناصرة قوية”.