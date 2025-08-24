المشاهير الذين يتعاملون مع اضطرابات القلق

بالنسبة للشخص العادي يشاهد الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى في المنزل ، ربما يبدو أن المشاهير يعيشون حياة مثالية. لديهم شهرة ، والعشق ، والمال – كل الأشياء التي يميل معظم الناس إلى الارتباط بالسعادة. ومع ذلك ، عندما تتلاشى الأضواء وتتوقف الكاميرات عن النقر ، لا يزال هناك العديد من المشاهير لمواجهة شياطينهم الشخصية. إن كونك مشهورًا ليس تمريرة حرة من القلق ، حيث ذكرت جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية أن ما يقرب من سبعة ملايين من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من اضطراب القلق العام.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي ضغوط الشهرة والتدقيق العام المرتبط أيضًا إلى مشاكل حول القلق. يشير معهد الرعاية النفسية إلى أن عوامل مثل اهتمام الجمهور ، وفقدان الخصوصية ، وعدم القدرة على فصل الشخصيات العامة والخاصة يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من قضايا الصحة العقلية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يصبح محفزًا لمشكلات إساءة استخدام المواد والإدمان ، والتي يمكن أن يكون لها نتائج مميتة في كثير من الأحيان. فيما يلي بعض الشخصيات المعروفة التي كشفت أن الحياة في الأضواء ليست دائمًا ما يتم تصدعها.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).