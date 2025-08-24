المشاهير الذين يتعاملون مع اضطرابات القلق

بالنسبة للشخص العادي يشاهد الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى في المنزل ، ربما يبدو أن المشاهير يعيشون حياة مثالية. لديهم شهرة ، والعشق ، والمال – كل الأشياء التي يميل معظم الناس إلى الارتباط بالسعادة. ومع ذلك ، عندما تتلاشى الأضواء وتتوقف الكاميرات عن النقر ، لا يزال هناك العديد من المشاهير لمواجهة شياطينهم الشخصية. إن كونك مشهورًا ليس تمريرة حرة من القلق ، حيث ذكرت جمعية القلق والاكتئاب الأمريكية أن ما يقرب من سبعة ملايين من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من اضطراب القلق العام.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي ضغوط الشهرة والتدقيق العام المرتبط أيضًا إلى مشاكل حول القلق. يشير معهد الرعاية النفسية إلى أن عوامل مثل اهتمام الجمهور ، وفقدان الخصوصية ، وعدم القدرة على فصل الشخصيات العامة والخاصة يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من قضايا الصحة العقلية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يصبح محفزًا لمشكلات إساءة استخدام المواد والإدمان ، والتي يمكن أن يكون لها نتائج مميتة في كثير من الأحيان. فيما يلي بعض الشخصيات المعروفة التي كشفت أن الحياة في الأضواء ليست دائمًا ما يتم تصدعها.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة في مشكلات الإدمان ، فإن المساعدة متوفرة. زيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل على خط المساعدة الوطني لـ Samhsa في 1-800-662-HELP (4357).
أديل
كانت المغنية وكاتبة الأغاني المشهورة مفتوحة للغاية بشأن صراعاتها مع القلق. في مقابلة مع عام 2021 مع Vogue ، شاركت Adele في مرور ما أشرت إليه باسم “سنة القلق” ، والتي بدأت عندما اضطرت إلى إلغاء عرضين في ملعب Wembley في صيف عام 2017. تمكنت من مكافحة قلقها من خلال الحمامات الصوتية والتأمل والعمل. وقالت للمقابلة: “أدركت أنه عندما كنت أعمل ، لم يكن لدي أي قلق”. “لم يكن الأمر يتعلق بفقدان الوزن أبدًا. فكرت ، إذا كان بإمكاني جعل جسدي قويًا جسديًا ، ويمكنني أن أشعر بذلك وأرى ذلك ، ثم ربما يمكنني أن أجعل مشاعري وعقلي قويًا جسديًا.”
تحدثت مع رولينج ستون ، لاحظت أديل أن نهاية زواجها تركت شعورها بالاكتئاب والقلق. عندما خرجت البيان الصحفي عن الانقسام مع زوجها ، أخبرت المغنية المجلة أنها تراجعت إلى سريرها وشاهدتها “السوبرانو” لعدة أيام. بالإضافة إلى ممارسة الرياضة ، قالت أديل أيضًا إن تغيير نظامها الغذائي ساعد في تخفيف أعراض القلق والاكتئاب. لقد تعلمت ، على سبيل المثال ، أنها كانت لديها حساسية للغلوتين ، وهو تأثير جانبي يمكن أن يكون مشاعر الاكتئاب. عثرت أديل ، على إزالة الغلوتين من نظامها الغذائي ، ساعد في الحفاظ على قلقها والاكتئاب.
ريان رينولدز
اشتهر بملعب الأبطال الخارقين الساخرة ، الذي كان على الشاشة الساخرة ، على الشاشة ، كانت حياة ريان رينولدز خارج الشاشة ، في بعض الأحيان أقل روح الدعابة. في حديثه مع Pagesix ، اعترف الممثل بصراحة بأن صحته العقلية لم تكن دائمًا رائعة وأنه كان يميل إلى الخروج عن السيطرة. خلال تلك الأوقات ، يقول رينولدز إنه يحاول إيجاد الوقت للتأمل وإعادة التجميع.
في مقابلة مع Spyscape ، “الرجل الحر” أشار ستار إلى أنه تعامل مع القلق في معظم حياته ، جزئياً نتيجة للنمو في بيئة صعبة مع أولياء الأمور الذين لم يصمموا دائمًا السلوكيات. اليوم ، يحاول استخدام اليقظة وتطبيق Space لمساعدته على إدارة القلق والحفاظ على نفسه على الأرض. لقد قال أيضًا إنه ينزلق أحيانًا إلى شخصية مختلفة أثناء إجراء المقابلات كوسيلة وقائية. ومع ذلك ، فإن أهم شيء يشعر رينولدز أنه يستطيع فعله هو زيادة الوعي ومساعدة الآخرين الذين قد يكافحون. قال: “لا نتحدث بما فيه الكفاية عن الصحة العقلية ، ولا نفعل ما يكفي لإزالة الموصم الحديث عن ذلك.”
سيلينا جوميز
أصبحت الممثلة والمغنية ، التي ارتفعت مؤخرًا إلى الإشادة بصفتها النجم المشارك للمسلسل التلفزيوني الناجح “فقط جرائم القتل في المبنى” ، غارقة في الاكتئاب والقلق لدرجة أنها ألغت جولة في عام 2016 للتحقق من مرفق علاج. كشفت غوميز لفوج أنها ستعرض نوبات الهلع قبل أو مباشرة بعد الأداء وقررت أخيرًا الابتعاد ، وتستغرق 90 يومًا لتنغمس في العلاج الفردي والجماعي. حتى بعد تسجيل الخروج ، تقول غوميز إنها تواصل الذهاب إلى العلاج بانتظام. لقد أصبحت أيضًا مؤمنًا بالعلاج السلوكي الجدلي ، والذي يركز على استخدام الأدوات المعرفية لتنظيم السلوكيات والعواطف.
في السنوات الأخيرة ، حاولت جوميز استخدام مكانتها المشاهير كوسيلة لزيادة الوعي حول صراعات الصحة العقلية وإصدار فيلم وثائقي ، عقلي وأنا، مؤرخ رحلتها الخاصة (عبر فانيتي فير). كما تواصل العمل على صحتها العقلية ، حيث تقوم بتمرين مؤرض للاستمرار في التركيز في أوقات القلق. قالت: “أذكر نفسي أنني بخير”. أنا أرتدي نفسي للحظة. “أين أنا؟ أنا جالس في المكتب. كل شخص أحبه هناك. هناك طعام. يمكنني الحصول على شيء لأكله. يمكنني أخذ قيلولة هنا قبل أن أغادر. وضعت نفسي في الوقت الحاضر “.
إيما ستون
قالت الفائزة بجائزة الأوسكار لمرتين إنها كانت طفلة عندما بدأت تعاني من هجمات الذعر (عبر الصحة). كان لديها مشاعر بأن المنزل كان مشتعلاً وأنها شعرت كما لو كانت ستموت. على الرغم من أن القلق لا يزال يمثل مشكلة بالنسبة إلى ستون ، إلا أن الممثلة تقول إنها تمكنت من نقل بعض عواطفها إلى شخصياتها ، مما ساعد العديد من أدائها على مر السنين.
من خلال العلاج ، تعلمت ستون إدارة قلقها وحتى كتبت كتابًا صغيرًا أثناء وجوده في العلاج “أنا أكبر من قلقي” (عبر السلالم). “لقد رسمت وحشًا أخضر صغيرًا على كتفي يتحدث معي في أذني ويخبرني بكل هذه الأشياء غير الحقيقية “، تتذكر.” وفي كل مرة أستمع إليها ، تزداد حجمها. إذا استمعت إليه بما فيه الكفاية ، فإنه يسحقني. ولكن إذا قمت بإدارة رأسي واستمرت في فعل ما أفعله – دعه يتحدث معي ، لكن لا تعطيه الائتمان الذي يحتاجه – ثم يتقلص ويتلاشى “.
شون مينديز
اضطر مغني “Wonder” إلى إلغاء جولته العالمية لعام 2022 بسبب القلق والشعور بضغوط الشهرة (عبر ET Online). لقد انتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة كيفية الغناء مع هارمونيوم وعدم القلق بشأن الملاحظات “الصحيحة” و “الخاطئة” ساعدت في تهدئة خوفه وإدارة قلقه. وتذكر أن هذه العملية سمحت له أن يكون أكثر قبولًا لأعلى مستويات الحياة وأدنى مستوياتها وتأخذ الأمور أكثر عندما تأتي بدلاً من محاولة تغيير ظروفه.
متحدثًا في بودكاست دان ووتون ، كما نقلت مينديز ، قال منديز إنه استخدم العلاج للمساعدة في التعامل مع قلقه. وهذا يشمل رؤية معالج ، وكذلك قضاء بعض الوقت للتواصل البشري. وقال “العلاج هو ما يناسبك … تسلق الجبل”. “العلاج يستمع إلى الموسيقى ويركض على جهاز المشي ، ويذهب العلاج إلى العشاء مع أصدقائك – إنه شيء يصرف انتباهك ، ويساعدك على الشفاء ، وبالتالي يعتمد على ما تعتقد أنه العلاج.”
جنيفر لورانس
في مقابلة مع المجلة الفرنسية مدام فيجارو (عبر E! Online) ، الممثلة ، التي ارتفعت إلى الشهرة في “ألعاب الجوع” سلسلة الأفلام ، تحدثت عن معارك طفولتها مع القلق. وقالت: “عندما أخبرتني والدتي عن طفولتي ، أخبرتني دائمًا أن هناك مثل ضوء في داخلي ، وهي شرارة ألهمني باستمرار”. عندما دخلت المدرسة ، خرج الضوء. وتكشف “لم نكن نعرف أبدًا ما كان عليه ، وهو نوع من القلق الاجتماعي”. لا شيء يعمل “.
وقد قالت أيضًا إن ضغوط الشهرة والقلق بشأن رأي الجمهور عنها كان لها تأثير ضار على صحتها (عبر المصمم). ونتيجة لذلك ، غالبًا ما تركها تشعر بالقلق وغير متأكد مما تقوله أو حتى متى تتحدث. قالت: “أنا خائف جدًا من قول أي شيء الآن”. “أستطيع أن أرى كل طريقة سلبية يمكن للناس أن يأخذوها ، ولا أريد أن أبدو وكأنني أشكو.” أوه ، إنها مدروسة الآن. أوه ، إنها مشتتة للغاية الآن. “ومع ذلك ، تمكنت من التعامل مع نضالاتها من خلال تطوير شخصية عامة منفصلة تتيح لها الاحتفاظ بهويتها الخاصة.
ستيفن كولبيرت
اعترف كولبيرت ، الذي استمتع بالملايين في “The Late Show with Stephen Colbert” ، أنه عانى من انهيار عصبي بعد فترة وجيزة من زواجه عام 1993 (عبر اليوم). بينما كان قادرًا على تهدئة قلقه من الأدوية ، اعترف بأنه لم يكن كافياً لإزالته تمامًا. ومع ذلك ، أدرك أنه لم يشعر بالقلق أثناء الأداء ، وألقى نفسه بالكامل في العملية الإبداعية.
في حديثه مع الممثل الكوميدي جون مولاني في برنامجه ، اعترف كولبير بأنه وصل إلى مكان الآن لم يعد يحتاج إلى تقدير أو التحقق من صحة الجمهور من أجل الشعور بالرضا عن نفسه (عبر تقرير مرجتي). وقال “لقد وصلت إلى مكان لا أريد فيه الكثير من الجمهور”. “بخلاف أن أجعلهم يضحكون. ولإجراء اتصال بأن قلقاتي الداخلية ، حيث إنني أعبر عنهم خارجيًا للمزاح ، عندما يجعلهم يضحكون ، لدي شعور بالصدفة والمجتمع الذي لا أشعر بالجنون بهذه الطريقة ، لأنهم لن يضحكون ما لم يدركوا ذلك في شخص آخر.”
المطربه سيدة غاغا
في مقابلة مع بيلبورد ، اعترفت ليدي غاغا بصراحة بالمعاناة من الاكتئاب والقلق طوال حياتها. ألهمت نضالاتها مغنية “Poker Face” لإنشاء مؤسسة Born This Way ، وهي مؤسسة غير ربحية مصممة لمساعدة المراهقين الذين يحاربون قضايا الصحة العقلية المماثلة. وقال غاغا: “لقد ولدت هذه الأساس منذ السنوات التي أمضيتها في مشاهدة معجبي يكبرون”. “كان الكثير منهم صغارًا حقًا: من 11 إلى 17 عامًا في أوقات صاخبة للغاية. كانوا يخبرونني قصصهم-وكان الكثير منهم مظلمًا للغاية. عندما بدأت في الاعتناء بهم وأرى نفسي فيها ، شعرت أنه يجب علي فعل شيء يذكر الأطفال أنهم ليسوا وحدهم”.
اعترفت المغنية ، واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا ، بأن شخصية ليدي غاغا تم إنشاؤها جزئيًا للمساعدة في التعامل مع مشكلاتها مع الاكتئاب (عبر مجموعة الرجال). “هذه هي الطريقة التي تغلبت بها على اكتئابي ، من خلال إنشاء شخص ما شعرت أنه أقوى مني. لكن … لم يكن هناك أي شيء قادر على إصلاح كيف كنت وراثياً. لقد ولدت بهذه الطريقة. بغض النظر عن مدى النجاح الذي لديك ، بغض النظر عن عدد الفرص والشهرة والثروة – بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يقبلونك ، على وجهك ، فإن الشخص الذي يحتاج حقًا إلى قبولك.”
كريستين بيل
قالت كريستين بيل إنها بدأت تشعر بأعراض الاكتئاب في الكلية (عبر الصحة). على الرغم من حضور جامعة مرموقة في مدينة نيويورك وتجربة بعض النجاح المبكر في التمثيل ، “فيرونيكا مارس“ لا يزال النجم يشعر بالحزن بشكل غير مفهوم. وبينما طلبت المساعدة في النهاية ، قالت أيضًا إنها تتمنى أن تتمكن من التحدث إلى نفسها الأصغر سناً وتخبرها بطلب المساعدة بمجرد أن بدأت تعاني من الأعراض.
بسبب هذا الوحي ، كتبت بيل في الوقت المناسب ، فقد قررت عدم الصمت بشأن معارك الصحة العقلية واستخدام منصتها كوسيلة لرفع الوعي ونأمل أن تلهم الآخرين لمواجهة قضاياهم الخاصة. عندما تحاول إبقاء الأمور مخفية ، فإنهم يتلاشى وينتهي بهم الأمر في النهاية إلى الكشف عن أنفسهم بطريقة أكثر تدميراً مما لو كنت تقترب منها بصدق ، “لم أتحدث علناً عن صراعاتي مع الصحة العقلية خلال السنوات الخمسة عشر الأولى من حياتي المهنية. لكنني الآن في مرحلة لا أعتقد أن أي شيء يجب أن يكون من المحرمات “.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.