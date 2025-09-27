المشاهير ذوي الروابط الملكية الغريبة التي لم تكن تعرفها

كلما كبرنا ، كلما كان من المهم بالنسبة لنا أن نفهم من أين نأتي. في السنوات الأخيرة ، أصبحت تتبع الأشجار العائلية واحدة من أكثر الهوايات شعبية في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى ، وخلق نوعًا من الترفيه. البرامج التلفزيونية مثل “العثور على جذورك” و “من تعتقد أنك؟” ركز فقط على المشاهير ، وتوفير ضجة مزدوجة من اهتمام الجمهور. يكتشف بعض النجوم جذورهم أو أسلافهم الذين لعبوا دورًا في الأحداث التاريخية ، بينما ضرب عدد قليل من الآخرين الفوز بالجائزة الكبرى الأنساب: لقد تعلموا أنهم ينحدرون من الملوك الأوروبي.
بيونسي ، براد بيت ، هيلاري داف ، ريتشارد جير ، وهيو جرانت هي مجرد حفنة من الأسماء الكبيرة التي يمكن أن تطالب بأنها ابن عم بعيدا للملكة إليزابيث الثاني ، لكنهم بعيدان عن كونهم المشاهير الوحيدين الذين لديهم اتصالات ملكية غريبة لم تكن تعرفها. على سبيل المثال ، عندما وافق Ozzy Osbourne على السماح للعلماء بتسلسل جينومه ، كشفت أن أوسبورن كان مرتبطًا بنيكولاس الثاني ، وهو القيصر الأخير من روسيا ، وملك بريطانيا العظمى ، الذي حكم من عام 1714 إلى عام 1727. ” من الممثلين الحائزين على جائزة الأوسكار إلى نجوم البوب ، إليك بعض المشاهير المذهلين الآخرين مع الدم الأزرق الذي يتدفق إلى عروقهم.
روز ليزلي
لقد تم صنع الكثير حول اتصالات كيت هارينغتون مع الملوك – يرتبط الممثل الذي لعب جون سنو ، وريث العرش الحديدي في “لعبة العروش” إلى تشارلز الثاني من جانب والده. ولكن تم إيلاء اهتمام أقل لزوجته ، روز ليزلي ، التي تحسب أيضا الملك الإنجليزي بين أسلافها. ما يجعل أجداد ليزلي مميزة هو أن تاريخ عائلتها المتشابكة والدموية يشكل في الواقع جزءًا من تقاليد “لعبة العروش”.
تأتي العلاقة الملكية من خلال والدة ليزلي ، المبيضات ماري سيبيل ليزلي ، التي كان جدها سيمون فريزر ، اللورد لوفات الثالث عشر ، قد انحدر من الملك تشارلز الثاني ، لكن والده لعب دورًا رئيسيًا في تاريخ العائلة أيضًا. خلال حروب الممالك الثلاث ، التي كانت سلسلة من النزاعات في القرن السابع عشر والتي ورد أنها ساعدت في إلهام “لعبة العروش” ، انتهت كلان ليزلي وكلان لوفات على الجانبين المقابل. في النهاية انضموا إلى قوات تشارلز الأولى ، لكنهم هُزموا في عام 1651 من قبل قوات أوليفر كرومويل البرلمانية.
واصل فريق Lovats تبديل الجانبين عدة مرات في السنوات التي تلت ذلك ، بما في ذلك القتال من أجل وضد بوني الأمير تشارلي ، وأخذ السلاح على كلا الجانبين الذين يقاتلون في الحرب الأهلية الأمريكية. آخر من أسلاف ليزلي ، اللورد لوفات الحادي عشر – المعروف أيضًا باسم “الثعلب” – هبط في التاريخ باعتباره آخر رجل في لندن يتم إعدامه عن طريق قطع الرأس.
بنديكت كومبرباتش
لقد لعب عدد لا يحصى من الممثلين أناس حقيقيين على المسرح والشاشة ، مع البحث في تاريخهم لإنتاج أداء “أصيل”. لكن عدد النجوم الذين قاموا بتدوين المجالس كأقاربهم أصغر بكثير. “الدكتور سترينج” و “شيرلوك” بنديكت كومبرباتش ، ومع ذلك ، هو واحد.
في عام 2016 ، لعب الملك ريتشارد الثالث في إنتاج بي بي سي “The Hollow Crown: The War of the Roses”. ما لم يعرفه Cumberbatch عندما أخذ الحفلة: كان مرتبطًا بملك Tudor ، وذلك بفضل الروابط مع والدة ريتشارد سيسيلي نيفيل. وقال الممثل في بي بي سي: “كنت أرتدي ملابسي حرفيًا كنسخة شكسبير لريتشارد الثالث عندما تلقيت البريد الإلكتروني من جامعة ليستر قائلة إنني كنت من نسل ريتشارد الثالث غير المطلق”. “أنا ابن عم ثالث ، تمت إزالته 16 مرة ، وهو ما زال بعيدًا ولكنه يضعني في صدارة الكثير من الأشخاص الآخرين.”
بالنسبة لمعظم المشاهير ، سيكون ذلك نهاية القصة. ومع ذلك ، قبل عام واحد فقط ، كان Cumberbatch من بين الضيوف وتلاوة قصيدة تكريم ريتشارد الثالث في ريبوله داخل كاتدرائية ليستر. أعقب الحفل تأكيدًا في عام 2013 على أن العظام الموجودة في موقف للسيارات غير الوصفية كانت تلك الخاصة بـ Tudor King Lost.
تيلدا سوينتون
كاثرين ماتيلدا سوينتون – المعروفة باسم تيلدا – هي المفضلة بين عشاق السينما للعب الساحرة البيضاء في “The Chronicles of Narnia: The Lion ، The Witch and the Wardrobe” ، وتعاونها الكبير مع المخرجين Derek Jarman و Jim Jarmusch و Wes Anderson. ومع ذلك ، فإن POISE الممثل الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ليس مجرد جزء من وظيفتها اليومية ؛ كما أنها تصل إلى تربيتها وأصلها.
في المدرسة الداخلية ، كانت Swinton في نفس الفصل مثل Lady Diana Spencer – فيما بعد أميرة ويلز – لكن صلاتها مع الملوك تسير أعمق بكثير من ذلك. كان والدها جنرالًا رئيسيًا وقسمًا سابقًا لقسم الملكة للأسرة ، والذي كان يحرس العاهل لعدة قرون.
يمكن أيضًا تتبع نسب Swinton ، عبر خط الذكور ، إلى وقت قبل الفتح النورمان في القرن الحادي عشر. يشمل هذا الأنساب الطويل العديد من الملوك الاسكتلنديين ، بما في ذلك جيمس الأول وجيمس الثاني ، اللذين سادوا في القرن الخامس عشر ، وثلاثة ملوك يدعى روبرت. تربط شجرة العائلة أيضًا Swinton مباشرة مع الحامل الملكي الأسطوري لهذا الاسم: روبرت The Bruce ، الذي ساعد وليام والاس على مواجهة الملك إدوارد الأول قبل تأمين الاستقلال الاسكتلندي عن إنجلترا.
روبرت باتينسون
لقد أطلق النار على شهرة العزف على الحضنة إدوارد كولين ، ومنذ ذلك الحين استمر في الحصول على مهنة سينمائية تعرض أكثر من مجرد مظهر جيد. ولكن يبدو أن الممثل “باتمان” الذي يحضر “باتمان” روبرت باتينسون ليس لديه صلات بالالوكيل ، بل إنه يوجد رابط تاريخي لمصاصي الدماء أيضًا.
في حلقة عام 2011 من “The Graham Norton Show” ، روى باتينسون كيف ، عندما ذهب إلى لوس أنجلوس لأول مرة بعد بضع سنوات من العمل ، عندما سأله الناس عما كان عليه ، سخر من أنه كان يدرس في الأكاديمية الملكية للفن الدرامي مع الأمير وليام. كل ما تمزح جانبا ، فإنه يتضح أن الممثل يرتبط بصدق بالوريث بالعرش الإنجليزي وشقيقه هاري – إنهم أبناء عمومته. وفقًا لعلماء الأنساب في Ancestry ، يعود تاريخ الرابط إلى عائلة يوركشاير في القرن السادس عشر The Pickerings ، إلى جانب Charles III.
من الغريب أن الأمراء وليام وهاري ، وباتينسون ، يرتبطون أيضًا بـ فلاد ذا إمبالر ، وهو محارب في العصور الوسطى حصل على لقب في عام 1462 ، بعد أن قاموا بتشويه الآلاف من قوات العدو العثمانية. يُعتقد عادة أن طرقًا متعطشة للدماء لفلاد وفرت الإلهام لرواية برام ستوكر القوطية “دراكولا”.
تايلور سويفت
هناك الكثير من نظريات المؤامرة التي تدور حول تايلور سويفت ، لكن سويفتات يعرفون جيدًا أن المغني يحب اللعب بأرقام ، و 13 هو مفضل خاص. ومع ذلك ، يمكن أن يتغير ذلك ، بفضل اتصال ملكي غير معروف سابقًا. في عام 2024 ، كسر Myheritage الأخبار التي تفيد بأن Swift هي علاقة بعيدة مع King Louis XIV من فرنسا – المعروفة أيضًا باسم Sun King.
يبدأ كل شيء مع مايكل دي لا بول ، إيرل سوفولك الثاني في القرن الرابع عشر. كان أحفاده من بين أولئك الذين سافروا إلى العالم الجديد في القرن السابع عشر ، في البداية يصنعون منزلهم في ماساتشوستس قبل أن تخفض الأجيال اللاحقة جذورها في ولاية سويفت في ولاية بنسلفانيا.
في هذه الأثناء ، تزوجت حفيدة مايكل دي لا بول مارغريت من عدد فرنسي في القرن الخامس عشر ، مما أدى إلى تخليص خط دم أدى في النهاية إلى ماري دي ميديسي ، الجدة الأبوية في لويس الرابع عشر. قد يكون مغني “حياة A Showgirl” و Sun King علاقات بعيدة ، لكنهم يشتركان في حب الغناء والعب الجيتار. في حين أن Swift لديها الكثير من سجلات Billboard و 14 Grammys باسمها ، أسست لويس ما سيصبح أكاديمية الأوبرا الوطنية في باريس وخلق قصر فرساي الرائع.