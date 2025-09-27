المشاهير ذوي الروابط الملكية الغريبة التي لم تكن تعرفها

كلما كبرنا ، كلما كان من المهم بالنسبة لنا أن نفهم من أين نأتي. في السنوات الأخيرة ، أصبحت تتبع الأشجار العائلية واحدة من أكثر الهوايات شعبية في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى ، وخلق نوعًا من الترفيه. البرامج التلفزيونية مثل “العثور على جذورك” و “من تعتقد أنك؟” ركز فقط على المشاهير ، وتوفير ضجة مزدوجة من اهتمام الجمهور. يكتشف بعض النجوم جذورهم أو أسلافهم الذين لعبوا دورًا في الأحداث التاريخية ، بينما ضرب عدد قليل من الآخرين الفوز بالجائزة الكبرى الأنساب: لقد تعلموا أنهم ينحدرون من الملوك الأوروبي.

بيونسي ، براد بيت ، هيلاري داف ، ريتشارد جير ، وهيو جرانت هي مجرد حفنة من الأسماء الكبيرة التي يمكن أن تطالب بأنها ابن عم بعيدا للملكة إليزابيث الثاني ، لكنهم بعيدان عن كونهم المشاهير الوحيدين الذين لديهم اتصالات ملكية غريبة لم تكن تعرفها. على سبيل المثال ، عندما وافق Ozzy Osbourne على السماح للعلماء بتسلسل جينومه ، كشفت أن أوسبورن كان مرتبطًا بنيكولاس الثاني ، وهو القيصر الأخير من روسيا ، وملك بريطانيا العظمى ، الذي حكم من عام 1714 إلى عام 1727. ” من الممثلين الحائزين على جائزة الأوسكار إلى نجوم البوب ​​، إليك بعض المشاهير المذهلين الآخرين مع الدم الأزرق الذي يتدفق إلى عروقهم.