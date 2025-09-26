المشاهير ذوي العادات النظيفة الشفوية المشكوك فيها

يبتسم المشاهير للصور ، وخلال العروض الحية ، وفي Tiktoks. ولكن ما الذي يختبئ وراء تلك الابتسامات المتلألئة؟ في بعض الحالات ، أخطاء صحية عن طريق الفم غير متوقعة (وذات ضارة).
لكي نكون منصفين ، فإن بعض عاداتهم ليست سيئة مثل تجنب طبيب الأسنان. (لا يزور حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة طبيب أسنانهم سنويًا ، وفقًا لكولجيت).
خذ روتين الفرشاة لجوليا روبرتس ، على سبيل المثال. كانت ابتسامتها المزعومة “Megawatt” واحدة من أبرز سماتها لعقود (عبر Popsugar). لكن اختيارها لمضافة معجون الأسنان اليومي – صودا الخبز – يرسم عبوسًا من بعض الخبراء. على الرغم من أن صودا الخبز هي بالتأكيد عنصر في بعض معاجين أسنان التبييض التجارية ، إلا أنها ليست مفيدة بالضرورة لأسنانك عند استخدامها في شكلها المسحوق كل يوم (كما يبدو روبرتس). نظرًا لأنه غشش بشكل طبيعي ، يمكن أن تبدأ صودا الخبز في ارتداء مينا الأسنان مع الاستخدام المنتظم. عندما يرتدي المينا ، يمكن أن تبدأ الأسنان في إلقاء نظرة صفراء.
هناك مشكلة أخرى مع صودا الخبز مثل معجون الأسنان: لا تحتوي على فلوريد لمكافحة التجويف. لذلك ، إذا كنت لا تستطيع مساعدة نفسك من تجربة خدعة نجمة “المرأة الجميلة” ، فقد تحتاج إلى نسخ احتياطي للفرشاة مع معجون أسنان الفلورايد.
كان ليل بونس عادة معدة الأظافر
لسنوات ، كانت الممثلة والمؤثر Lele Pons تشارك رحلتها للتغلب على بعض الأعراض من قلقها واضطراب الوسواس القهري (OCD). في عام 2024 ، أعلنت بسعادة على Instagram أنها ركلت أخيرًا إلى Biggie: عادة معيشة الأظافر. (إذا كنت تستطيع أن تتصل ، فإليك كيفية التوقف عن عض أظافرك للأبد.)
على الرغم من أن عض الأظافر قد يبدو كل شيء عن اليدين ، إلا أنه يمكن أن يسبب أضرارًا للأسنان. لاحظت مراجعة عام 2011 في المجلة الإيرانية للعلوم الطبية أن عض الأظافر المستمر يمكن أن يضر بجذر الأسنان مع مرور الوقت بسبب الضغط المطبق عند المضغ على ظفر.
قد يؤدي عض الأظافر أيضًا إلى مشاكل الفك وتلف اللثة ، وفقًا للمادة ، والتي ركزت على الدراسات التي تفحص عض الأظافر بين الأطفال. وفقًا لـ Pons ، كانت تعض أظافرها لأنها كانت صغيرة ، مما يدل على أنه حتى الأشخاص المشهورين يكافحون في بعض الأحيان لسنوات لركل العادات غير المرغوب فيها وتحقيق رفاهية عقلية أفضل.
ذهبت جيسيكا سيمبسون لعدة أيام دون تفريش
يوصي معظم أطباء الأسنان بالفرشاة مرتين على الأقل في اليوم. لكن كن صادقًا: هل سبق لك أن تخطيت فرشاة الصباح أو المساء؟ في الواقع ليس هذا غير شائع. وجدت دراسة استقصائية من مؤسسة الصحة عن طريق الفم أن 54 ٪ من الأشخاص اعترفوا بتخطي روتين فرشاة الأسنان مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.
ومع ذلك ، ربما تكون جيسيكا سيمبسون قد أخذت هذا النوع من السلوك إلى أقصى الحدود. في مقابلة أجريت عام 2010 ، ذكرت أنها ذهبت بشكل روتيني أيام بين الفرشاة. أيام. بدلاً من الفرشاة ، قالت سيمبسون إنها ستقوم بخيطها ، وتشطف مع غسول الفم ، وأحيانًا امسح أسنانها غير المقطوعة بقميصها. كان السبب وراء قرارها غير العادي هو أن أسنانها شعرت “بزل زلق” بعد أن ترشبتها ، ولم تعجبها الإحساس.
جعلت المقابلة لعام 2010 العديد من الأمواج التي تعقبت Inside Edition طبيب الأسنان في سيمبسون في ذلك الوقت ، الدكتور بيل دورفمان. (نعم ، لقد فوجئ.) رده على مريض هوليوود؟ “كلمة واحدة ، فرشاة!” ما عليك سوى مقاومة الإفراط في نصيحته ، لأن تنظيف أسنانك بالفرشاة قد يكون ضارًا لأسنانك.
شوهدت ماري كيت وآشلي أولسن تدخين السجائر
إذا كنت كبيرًا في السن ، فستتذكر عرض النجاح “Full House” و Mary-Kate و Ashley Olsen ، الممثلات الشابة اللائي أخذن في العزف على عائلة Littlest. نمت الآن ، ما زالوا في نظر الجمهور. وبحسب ما ورد يشاركون في الكثير من تدخين السجائر ، وهي عادة سيئة لصحة الأسنان (عبر في Touch Weekly). في الواقع ، أظهرت دراسة 2022 في شبكة JAMA Open ارتباطًا مباشرًا بين النتائج الصحية الفموية الضارة وسجائر تدخين.
على سبيل المثال ، عند استنشاقه ، يمكن أن يؤدي دخان السجائر إلى تلطيخ الأسنان. لكن السموم الموجودة في الدخان يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة الحساسة للفم أيضًا. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن تدخين السجائر يعرض إمكانات الشفاء لللثة ، والتي يمكن أن تعزز تطور أمراض اللثة. يحذر مركز السيطرة على الأمراض أيضًا من أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم. ومع ذلك ، فإن الإقلاع عن الإقلاع عن 10 سنوات يمكن أن يقلل من هذا الخطر إلى النصف ، وهو ما قد يكون سببًا جيدًا لأخوات Olsen لإعادة التفكير في عادتهم.