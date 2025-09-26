المشاهير ذوي العادات النظيفة الشفوية المشكوك فيها

يبتسم المشاهير للصور ، وخلال العروض الحية ، وفي Tiktoks. ولكن ما الذي يختبئ وراء تلك الابتسامات المتلألئة؟ في بعض الحالات ، أخطاء صحية عن طريق الفم غير متوقعة (وذات ضارة).

لكي نكون منصفين ، فإن بعض عاداتهم ليست سيئة مثل تجنب طبيب الأسنان. (لا يزور حوالي 100 مليون شخص في الولايات المتحدة طبيب أسنانهم سنويًا ، وفقًا لكولجيت).

خذ روتين الفرشاة لجوليا روبرتس ، على سبيل المثال. كانت ابتسامتها المزعومة “Megawatt” واحدة من أبرز سماتها لعقود (عبر Popsugar). لكن اختيارها لمضافة معجون الأسنان اليومي – صودا الخبز – يرسم عبوسًا من بعض الخبراء. على الرغم من أن صودا الخبز هي بالتأكيد عنصر في بعض معاجين أسنان التبييض التجارية ، إلا أنها ليست مفيدة بالضرورة لأسنانك عند استخدامها في شكلها المسحوق كل يوم (كما يبدو روبرتس). نظرًا لأنه غشش بشكل طبيعي ، يمكن أن تبدأ صودا الخبز في ارتداء مينا الأسنان مع الاستخدام المنتظم. عندما يرتدي المينا ، يمكن أن تبدأ الأسنان في إلقاء نظرة صفراء.

هناك مشكلة أخرى مع صودا الخبز مثل معجون الأسنان: لا تحتوي على فلوريد لمكافحة التجويف. لذلك ، إذا كنت لا تستطيع مساعدة نفسك من تجربة خدعة نجمة “المرأة الجميلة” ، فقد تحتاج إلى نسخ احتياطي للفرشاة مع معجون أسنان الفلورايد.