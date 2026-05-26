المشاهير فوق 40 عامًا الذين تخلوا عن منتجات الألبان للحصول على بشرة متوهجة

ليس سراً أن منتجات الألبان يمكن أن تكون مصادر صلبة للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية، وليس أقلها الكالسيوم والبروتين وفيتامين ب12. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان قد يكون أيضًا أحد الأسباب غير المتوقعة لتفاقم حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى لدى الأشخاص، مما دفع العديد من المشاهير الذين يركزون على صحة الجلد والذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا إلى تبني نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان.
على سبيل المثال، نظرت مراجعة عام 2018 في مجلة Nutrients في العلاقة المحتملة بين البثور الجلدية واستهلاك الألبان. واستنادا إلى بيانات من 14 دراسة، خلصت المراجعة إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 30 عاما والذين تناولوا أي نوع من منتجات الألبان كانوا أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب من أولئك الذين ابتعدوا عنها. وبالمثل، أشارت مقالة نشرت عام 2014 في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية إلى أن الدراسات البحثية من جميع أنحاء العالم تشير إلى وجود علاقة بين منتجات الألبان وحب الشباب.
لماذا تسبب منتجات الألبان تفاعلات موضعية غير مرغوب فيها؟ إحدى الأفكار هي أن المستويات المخربة من هرمونات النمو أو الستيرويدات البنائية (كلاهما يحدث بشكل طبيعي في الحيوانات المنتجة للحليب) تنتهي في المشروبات والأطعمة البشرية. والاحتمال الآخر هو أن منتجات الألبان قد تعبث بمستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية. وبدلاً من ذلك، قد تكمن المشكلة في الميل الوراثي نحو الحساسية الجلدية تجاه منتجات الألبان.
وبغض النظر عن الأسباب الأساسية وراء العلاقة، فقد تخلص عدد قليل من المشاهير المتمرسين من منتجات الألبان. وما يقولونه قد يجعل البعض منكم يفكر مرتين في عادتك اليومية لتناول عصير الزبادي إذا كنت تعاني من الكثير من البثور والعيوب غير المبررة.
تيا موري
كانت تجربة تيا موري مع التهاب بطانة الرحم حافزًا لها للتخلي عن منتجات الألبان. بعد أن أخبرت طبيبها برغبتها في إنجاب الأطفال، اقترح عليها الطبيب أن تغير عاداتها الغذائية لتقليل الالتهاب، مما يعني الابتعاد عن منتجات الألبان (عبر Yahoo!). على الرغم من أن التخلص من منتجات الألبان منذ سنوات كان أمرًا صعبًا، إلا أن موري (التي هي الآن في أواخر الأربعينيات من عمرها) اعترفت بأنها حققت نتائج إيجابية: “عندما تخليت عن منتجات الألبان لمدة أسبوعين، بدأت ألاحظ ما شعرت به”.
تمكنت موري من الحمل وقررت تجربة منتجات الألبان مرة أخرى بعد ولادة طفلها الأول. لقد كان فاشلا. انتهى بها الأمر إلى تشخيص إصابتها بالإكزيما واتخذت قرارًا بتوديع منتجات الألبان بشكل دائم لتجنب الصراعات المستقبلية والتمتع ببشرة أكثر نقاءً.
ماريلو هينر
في عام 2020، قالت المشاهير ماريلو هينر لـ Parade إنها لمدة 40 عامًا، كانت شخصًا لا يأكل “منتجات الألبان، ولا السكر المكرر، ولا اللحوم”. في الواقع، أطلقت هينر على آخر يوم تناولت فيه منتجات الألبان اسم “عيد ميلادها الصحي”.
ما هي النتيجة الجسدية لـ “عيد ميلاد” هينر الخاص؟ وكما أشارت في مقال نشرته صحيفة نيويورك بوست عام 2002، تبين أن الإقلاع عن منتجات الألبان هو ما يحتاجه جسدها. وأوضحت: “أقول لك إن ذلك سيغير حياتك”، مضيفة أن الاستغناء عن منتجات الألبان غيّر بشرتها، إلى جانب صحة أمعائها. وهي الآن في السبعينيات من عمرها، ولا تزال تتمتع بتوهج مشع.
فيكتوريا بيكهام
أثناء نشأتها، كانت فيكتوريا بيكهام، البالغة من العمر 52 عامًا، تعاني من حب الشباب (عبر التلغراف). ولهذا السبب قررت اتباع نظام غذائي أنظف يساعد على تنظيف بشرتها. بالإضافة إلى قطع الزيوت والصلصات من وجباتها، فإنها تقطع أيضًا جميع منتجات الألبان. (قد لا يكون هذا اكتشافًا صادمًا إذا كنت على علم بنظام بيكهام الغذائي الصارم للغاية).
عندما سأل سيلف خبير البشرة الدكتور غاري غولدنبرغ عن روتين بيكهام الغذائي الصديق للبشرة، أقر بدعمه لعاداتها الغذائية بالإضافة إلى أسلوب حياتها الخالي من منتجات الألبان. قال غولدنبرغ: “أطلب أيضًا من العديد من المرضى – خاصة أولئك الذين يعانون من حساسية الجلد وحب الشباب والوردية والأكزيما والصدفية – تجنب منتجات الألبان غير العضوية”، مكررًا المخاوف المألوفة بشأن منتجات الألبان التي يحتمل أن تحتوي على مضادات حيوية وهرمونات.
اشلي تيسدال
وفقًا لتقرير Us Weekly لعام 2020، علقت آشلي تيسدال، التي وصلت مؤخرًا إلى الأربعينيات من عمرها، على مقطع فيديو محذوف الآن على Instagram قائلة إن بشرتها لم تبدو جيدة أبدًا. هل يمكن أن يكون جزء من سر تيسدال هو حقيقة أنها لا تأكل منتجات الألبان؟ نعم، بناءً على ما قالته بعد ذلك: “لقد توقفت عن تناول منتجات الألبان لمدة 5 سنوات، وأقسم أنها غيرت كل شيء ببشرتي”.
لكي نكون منصفين، حذرت طبيبة الأمراض الجلدية على إنستغرام، الدكتورة سيندي باي، متابعي تيسدال من افتراض أن الخالي من منتجات الألبان يعني دائمًا خلوًا من حب الشباب. على وجه التحديد، أشار باي إلى أن كل شخص فريد من نوعه وأن “ما يناسبك قد لا يناسب أي شخص آخر”. ومع ذلك، يبدو أن الاستغناء عن منتجات الألبان يعمل لصالح تيسدال.
وودي هارلسون
قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أن لقاءً صدفة مع شخص غريب عندما كان صغيرًا، دفع وودي هارلسون (وهو في الستينيات من عمره) إلى تنظيف نظامه الغذائي والتخلص من منتجات الألبان. لاحظ الغريب أن بشرته معرضة لحب الشباب وأوصى بالتوقف عن تناول أي منتجات ألبان لتقليل ظهور البثور. وكما أوضح هارلسون لـ Esquire خلال مقابلة متعمقة عام 2012، فقد اتبع النصيحة ورأى فرقًا في غضون أيام قليلة. لكن هذه التجربة تركته منهكاً: “بدأت أفكر في نفسي، يا إلهي، لقد قيل لي دائماً أن الحليب مفيد للجسم.”
هل التزم هارلسون بالبرنامج الخالي من منتجات الألبان؟ يبدو أن VegNews تعتقد ذلك، حيث ذكرت أن هارلسون أصبح مدافعًا قويًا عن شعار “لا تحتوي على منتجات الألبان” لدرجة أنه قبل دورًا صغيرًا في مسلسل شعبي لتذكير جميع العملاء المحتملين بـ “استبعاد منتجات الألبان من وجباتهم الغذائية”.
أليسيا كيز
عندما تحدثت إلى Elle UK في عام 2016، اعترفت أليسيا كيز، 45 عامًا، بأنها ابتعدت أيضًا عن منتجات الألبان في محاولة لتنظيف بشرتها. واعترفت قائلة: “أعرف كيف يكون الشعور عندما يكون الوجه مليئًا بالمطبات والبثور. لقد عشت ذلك في نظر الجمهور”. “لكن عندما حملت لأول مرة… بدأت في استبعاد منتجات الألبان من نظامي الغذائي وشربت الكثير من الماء، مما أحدث فرقًا كبيرًا”.
الأمر الملهم بشكل خاص في طريق كيز نحو بشرة أكثر نقاءً هو أنه ربما أدى إلى حملتها بدون مكياج. على سبيل المثال، سلطت النجمة الضوء على الحركة النسوية في مجلة تايم في عام 2016 لأنها أرادت أن تظهر للعالم وجهًا طبيعيًا وبشرة متوهجة.