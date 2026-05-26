المشاهير فوق 40 عامًا الذين تخلوا عن منتجات الألبان للحصول على بشرة متوهجة

ليس سراً أن منتجات الألبان يمكن أن تكون مصادر صلبة للعديد من العناصر الغذائية الرئيسية، وليس أقلها الكالسيوم والبروتين وفيتامين ب12. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول منتجات الألبان قد يكون أيضًا أحد الأسباب غير المتوقعة لتفاقم حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى لدى الأشخاص، مما دفع العديد من المشاهير الذين يركزون على صحة الجلد والذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا إلى تبني نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان.

على سبيل المثال، نظرت مراجعة عام 2018 في مجلة Nutrients في العلاقة المحتملة بين البثور الجلدية واستهلاك الألبان. واستنادا إلى بيانات من 14 دراسة، خلصت المراجعة إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 30 عاما والذين تناولوا أي نوع من منتجات الألبان كانوا أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب من أولئك الذين ابتعدوا عنها. وبالمثل، أشارت مقالة نشرت عام 2014 في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية إلى أن الدراسات البحثية من جميع أنحاء العالم تشير إلى وجود علاقة بين منتجات الألبان وحب الشباب.

لماذا تسبب منتجات الألبان تفاعلات موضعية غير مرغوب فيها؟ إحدى الأفكار هي أن المستويات المخربة من هرمونات النمو أو الستيرويدات البنائية (كلاهما يحدث بشكل طبيعي في الحيوانات المنتجة للحليب) تنتهي في المشروبات والأطعمة البشرية. والاحتمال الآخر هو أن منتجات الألبان قد تعبث بمستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى مشاكل جلدية. وبدلاً من ذلك، قد تكمن المشكلة في الميل الوراثي نحو الحساسية الجلدية تجاه منتجات الألبان.

وبغض النظر عن الأسباب الأساسية وراء العلاقة، فقد تخلص عدد قليل من المشاهير المتمرسين من منتجات الألبان. وما يقولونه قد يجعل البعض منكم يفكر مرتين في عادتك اليومية لتناول عصير الزبادي إذا كنت تعاني من الكثير من البثور والعيوب غير المبررة.