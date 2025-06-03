المشروبات إيفانكا ترامب تشرب على الإفطار في الصباح لبناء العضلات

على الرغم من أن والدها موجود في البيت الأبيض ، فقد اختار إيفانكا ترامب البقاء خارج السياسة خلال فترة ولايته الثانية. بدلاً من ذلك ، انتقلت إلى ميامي مع زوجها ، جاريد كوشنر ، وأطفالهم الثلاثة. على الرغم من أن صباحها لم تعد تشمل الاندفاع إلى الجناح الغربي ، إلا أنها أخبرت “السرية النحيفة له وبودكاستها” أن صباحها لا تزال فوضوية للغاية لأنها تسرع أطفالها إلى المدرسة.

بمجرد عودتها إلى المنزل ، حان الوقت لقليل من الرعاية الذاتية. لكن هذا لا يعني وجبة فطور بطيئة. في هذه الأيام ، تنطلق الأشياء باستخدام عصير مصنوع من مسحوق البروتين والموز والكاكاو للمساعدة في تأجيج عضلاتها. ذلك لأن روتين اللياقة في إيفانكا قد تحول منذ مغادرته واشنطن العاصمة ذات مرة بين نوع من الفتاة اليوغا واللفتات ، فهي الآن تدور حول تدريب الأثقال.

في البداية ، لم تكن ترى المكاسب التي كانت تأمل فيها. وذلك عندما أدركت أنها بحاجة إلى زيادة كمية البروتين. وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، توصي مدربها بالحصول على 20 جرامًا من البروتين كل بضع ساعات. وذلك عندما بدأت إيفانكا في ملاحظة التغييرات “الضخمة”. وتقول إنها تشعر بأنها أقوى وأحصر من أي وقت مضى.