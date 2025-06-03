المشروبات إيفانكا ترامب تشرب على الإفطار في الصباح لبناء العضلات

على الرغم من أن والدها موجود في البيت الأبيض ، فقد اختار إيفانكا ترامب البقاء خارج السياسة خلال فترة ولايته الثانية. بدلاً من ذلك ، انتقلت إلى ميامي مع زوجها ، جاريد كوشنر ، وأطفالهم الثلاثة. على الرغم من أن صباحها لم تعد تشمل الاندفاع إلى الجناح الغربي ، إلا أنها أخبرت “السرية النحيفة له وبودكاستها” أن صباحها لا تزال فوضوية للغاية لأنها تسرع أطفالها إلى المدرسة.
بمجرد عودتها إلى المنزل ، حان الوقت لقليل من الرعاية الذاتية. لكن هذا لا يعني وجبة فطور بطيئة. في هذه الأيام ، تنطلق الأشياء باستخدام عصير مصنوع من مسحوق البروتين والموز والكاكاو للمساعدة في تأجيج عضلاتها. ذلك لأن روتين اللياقة في إيفانكا قد تحول منذ مغادرته واشنطن العاصمة ذات مرة بين نوع من الفتاة اليوغا واللفتات ، فهي الآن تدور حول تدريب الأثقال.
في البداية ، لم تكن ترى المكاسب التي كانت تأمل فيها. وذلك عندما أدركت أنها بحاجة إلى زيادة كمية البروتين. وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، توصي مدربها بالحصول على 20 جرامًا من البروتين كل بضع ساعات. وذلك عندما بدأت إيفانكا في ملاحظة التغييرات “الضخمة”. وتقول إنها تشعر بأنها أقوى وأحصر من أي وقت مضى.
مكملات البروتين يمكن أن تساعد إيفانكا في بناء العضلات
الحد الأدنى من البروتين الذي تحتاجه كل يوم هو حوالي 0.36 جرام لكل رطل من وزن الجسم. هذا ما يقرب من 54 جرام من البروتين لشخص يزن 150 رطلاً. لكن ضع في اعتبارك – هذا هو الأساس للأشخاص الذين ليسوا نشطين. إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام ، أو إذا كنت أكبر سناً وتحاول الحفاظ على العضلات مع تقدمك في العمر ، فستحتاج إلى المزيد.
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من المحتمل أن تكون قد رأيت رجالًا كبيرًا وذو سمين يرمون مجارف من مسحوق البروتين في زجاجات الخلاط بعد تمرين صعب. ولكن هل يساعد إضافة مسحوق البروتين إلى نظامك الغذائي بالفعل؟ وفقًا لمراجعة 2018 في المجلة البريطانية للطب الرياضي ، يمكنها ذلك. نظرت المراجعة في 49 تجربة خاضعة للرقابة على آثار مكملات البروتين ووجدت أن الناس قاموا بتحسين الحد الأقصى لتراجع واحد بحوالي 5.5 جنيه. كما اكتسبوا المزيد من العضلات النحيفة وزيادة حجم العضلات مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا مكملات البروتين.
ومع ذلك ، فإن المزيد ليس أفضل دائمًا. إن تناول أكثر من 1.62 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم لا يؤدي إلى مكاسب عضلية إضافية. بالنسبة لشخص 150 رطل ، هذا حوالي 110 جرام من البروتين يوميًا.
تتناول إيفانكا أيضًا الكرياتين والكهارل والأحماض الأمينية
أخبرت إيفانكا أيضًا “The Skinny Confidential Podcast” أنها تأخذ ملحق الكرياتين في الصباح قبل تمرينها. بدلاً من مزجها في عصيرها ، تمزجها بالماء وتشربها بشكل منفصل. في حين أن جسمك يصنع بشكل طبيعي الكرياتين من الجليسين الأميني والأرجينين والميثيونين ، يمكنك أيضًا الحصول عليه من اللحوم أو المأكولات البحرية أو المكملات الغذائية. عندما يقترن تدريب المقاومة ، يساعد الكرياتين في إنتاج الطاقة وإصلاح العضلات ونمو العضلات. وجد التحليل التلوي 2022 في التغذية التي جمعت البيانات من 35 دراسة أن المكمل مع الكرياتين أثناء تدريب القوة زيادة كتلة الجسم العجاف بمتوسط 2.4 رطل. ومع ذلك ، لم تر النساء مكاسب كبيرة مثل الرجال.
أثناء تواجدها في صالة الألعاب الرياضية ، تضيف إيفانكا أيضًا شوارد ومكملات الأحماض الأمينية إلى مياهها. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، قد يستفيد الرياضيون الذين يمارسون الرياضة لفترات طويلة من الشوارد الإضافية ، ولكن للتدريبات التي تقل عن 75 دقيقة ، عادة ما تكون المياه العادية كافية. يمكنك أيضًا الحفاظ على توازن صحي بالكهرباء من خلال نظام غذائي متوازن.
وجدت مراجعة 2024 في الطب الرياضي-المفتوحة أن المكملات مع الأحماض الأمينية المتفرعة (BCAAs) يمكن أن تقلل من تلف العضلات وألم بعد التمرين. نظرًا لأن الأمر يستغرق حوالي 30 دقيقة حتى تدخل BCAAS ، فإن بعض الناس يفضلون أخذهم قبل التدريبات للمساعدة في الحفاظ على العضلات. ولكن وفقًا لمراجعات Garage Gym ، قد تكون BCAAs أكثر فائدة بعد التمرين لدعم الانتعاش. ومع ذلك ، لا توجد ميزة واضحة لأخذ BCAAs أثناء التمرين.